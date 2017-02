2 Nghị Sĩ Lo TT Trump Xài Điện Thoại Không An Toàn

WASHINGTON - Nghị sĩ Tom Carper và nghị sĩ Claire McCaskill cùng đảng DC gửi công văn yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về an ninh máy smartphone của TT, vì máy đã cũ này có thể đe dọa an ninh quốc gia.Công văn ghi “TT có nhận đuợc 1 máy điện thoại di động mã hoá để xử dụng riêng vào ngày 20-1 hay trước đó – ông hiện dùng máy đó hay không?”.2 vị dân cử nhắc nhở ông Trump cảnh giác với các biện pháp bảo vệ bí mật quốc gia.Công văn đề ngày 9-2 của 2 nghị sĩ công bố chiều Thứ Hai đã đuợc gửi tới các bộ trưởng quốc phòng, nội an và giám đốc tình báo quốc gia Michael Rogers.2 vị dân cử cảm thấy quan ngại vì TT vẫn dùng 1 máy android 5, 6 tuổi khi phóng thông điệp twiiter.Trong tháng qua, New York Times đưa tin: sau lễ tuyên thệ ông Trump nhận đuợc máy mới nhưng vẫn dùng máy cũ, tuy các phụ tá phản đối.