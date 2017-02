Cựu Đại Sứ Mỹ Tại Nam Hàn Khuyến Cáo: Mỹ Cần Chuẩn Bị Xảy Ra Chiến Tranh Với Bắc Hàn; Mỹ Kêu Gọi Hành Động Tập Thể Quy Trách Nhiệm Bắc Hàn

LIÊN HIỆP QUỐC - Tại hội nghị tài binh do LHQ bảo trợ và tổ chức, ĐS Hoa Kỳ Robert Wood hô hào cộng đồng quốc tế có hành động tập thể để quy trách nhiệm Bắc Hàn vi phạm quyết nghị của HĐ Bảo An khi bắn thử phi đạn tầm trung hôm cuối tuần.Ông Wood nhấn mạnh “Nỗ lực phát triển phi đạn và vũ khí nguyên tử của Pyongyang phải ngưng – nếu có tình thế đòi hỏi hành động tập thể quốc tế thì đúng là lúc này”.Hôm Thứ Hai, TT Trump tuyên bố “Hiển nhiên Bắc Hàn là vấn đề lớn, chúng ta sẽ giải quyết rất mạnh”.Bắc Hàn xác nhận bắn thử phi đạn Pukguksong-2 hôm chủ nhật với mô tả là đạt tiến bộ kỹ thuật mới.Trong khi đó, Cựu ĐS Hoa Kỳ tại Seoul nói: Washington nên dự phòng trường hợp xẩy ra xung đột quân sự với Bắc Hàn sau vụ bắn thử phi đạn tầm trung hôm chủ nhật.Cựu ĐS Christopher Hill nói rõ hơn “Khi họ chuẩn bị vũ khí nguyên tử, tôi không nghĩ rằng chúng ta có nhiều chọn lựa, nghĩa là phải xem xét ứng phó quân sự cực kỳ nghiêm trọng”.Hôm Thứ Hai, HĐ Bảo An họp khẩn cấp và lên án Pyongyang vi phạm các nghị quyết về vũ khí, cũng dọa tăng trừng phạt.Cựu ĐS Hill tán dương TT Trump về chủ trưong chuyển chú tâm qua châu Á Thái Bình Dương, xác nhận tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Hoa”, tiếp đón Thủ Tướng Shinzo Abe với xác quyết Nhật là đồng minh thân thiết.Ông Hill hiện phụ trách khoa nghiên cứu quốc tế của Joseph Korbel School tại University of Denver. Theo cựu ĐS, Beijing cần làm rõ các quan hệ với Pyongyang – ông tin rằng bằng cách chứng tỏ chúng ta chú trọng vào điều gì, có thể hợp tác tốt đẹp hơn với họ nhắm hướng tạo ra các điều kiện khiến Bắc Hàn hiểu rằng không nên tìm kiếm bom nguyên tử.