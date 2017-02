1 Chánh Án Liên Bang Ở Virginia: Ngưng 1 Phần Sắc Lệnh Di Trú

SAN FRANCISCO - Thách thức sắc lệnh về di trú của TT Trump ký ban hành ngày 27-1 tiếp diễn tại toà phúc thẩm quản hạt 9 (San Francisco) và toà liên bang tại Seattle trong vài ngày tới.Toà San Francisco sẽ biểu quyết khả năng tái cứu xét đơn chống án của chính quyền Trump trong khi toà Seattle tìm hiểu động lực khiến TT Trump soạn sắc lệnh cấm nhập cảnh 3 tháng với công dân 7 nước Hồi Giáo.Trong 1 vụ khác, tại Virginia hồi chiều Thứ Hai, chánh án liên bang hạ lệnh ngưng thi hành 1 phần của lệnh cấm chống lại di dân có chiêu khán nhập cảnh và thường trú nhân với lập luận trái các quy định bảo vệ tự do tín ngưỡng của hiến pháp liên bang.Trong vụ sau này, chánh án Leonie Brinkema kết luận: không có bằng chứng về nhu cầu an ninh quốc gia để cấm.Giáo sư luật Nelson Tebbe của Brooklyn Law School nói: không thẩm phán nào khác xem xét đầy đủ về ý nghĩa kỳ thị của lệnh cấm – theo chánh án Brinkema, bằng chứng ám chỉ mục đích của chính quyền Trump là tôn giáo.Trong khi đó, Bạch Ốc báo hiệu sẽ ban hành 1 sắc lệnh thay thế – giáo sư luật Arthur Hellman tại University of Pittsburg nói “Bạn sẽ thấy ông Jeff Sessions làm những việc phải làm để chấm dứt kiện cáo càng sớm càng hay” – ông Sessions là 1 nghị sĩ của đảng CH là ứng viên bộ trưởng tư pháp của nội các Trump.