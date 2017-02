Nga, Thổ, Iran: Tổ Chức Họp Về Syria Tại Kazakhstan

ASTANA - Chính quyền Kazakhstan loan báo: hội nghị về Syria do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tổ chức tại thủ đô Astana sẽ họp kín - thành phần phái đoàn của quân nổi dậy chưa đuợc biết.Thương luợng theo thể thức họp kín khai mạc hôm Thứ Tư, là 3 tuần sau vòng đàm phán gián tiếp không đưa tới khai thông.Phóng viên Pháp báo tin: hội nghị do Moscow đốc thúc cũng là chuẩn bị hoà hội do LHQ bảo trợ sẽ họp tại Geneva ngày 23-2.Các viên chức Kazakhstan cho biết Damascus và quân nổi dậy đuợc mời dự vòng đàm phán mới – nhưng, 5, 6 nhóm cho hay: không đuợc mời.Trưởng đoàn của Damascus vẫn là ĐS tại LHQ Bashar al-Jaafari.Đặc sứ LHQ De Mistura không dự, nhưng 1 tổ chuyên viên sẽ tới Astana.Moscow mời Washiongton dự như là quan sát viên và chưa đuợc trả lời cụ thể.Hội nghị Astana kỳ này tập trung thảo luận nỗ lực khai triển và củng cố ngưng bắn với 1 quy chế giám sát – Nga và Iran là 2 thế lực ngoại quốc can thiệp để bảo vệ chế độ Assad tại Syria.