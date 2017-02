Chính Phủ Anh: Bác Kiến Nghị Không Cho Trump Tới Anh

LONDON - Vương quốc Anh đã bác bỏ kiến nghị rút lại lời mời TT Trump công du – chính quyền Theresa May công nhận sự bày tỏ mạnh mẽ quan điểm của cử tri, nhưng sẽ nghênh đón nguyên thủ Hoa Kỳ sau khi những vấn đề liên quan đuợc dàn xếp giữa 2 thủ đô.Hơn 1.8 triệu công dân ký tên vào kiến nghị “cấm cửa Trump” với lý do “gây khó xử” với nữ hoàng.1 phản kiến nghị thu đuợc 309,000 chữ ký.Hạ Viện UK sẽ thảo luận cả 2 kiến nghị vào ngày 20-2.Chính quyền London phúc đáp mọi kiến nghị thu nhiều hơn 10,000 chữ ký của công dân.Trang mạng về kiến nghị của chính phủ cho hay quyết định mời TT Trump phản ảnh tầm quan trọng của các quan hệ giữa 2 xứ sở.TT Trump đuợc mời trong khi Thủ Tướng May hội đàm với TT Trump trong tháng qua.Nhân vật khởi xướng kiến nghị “cấm cửa” tuyên bố “Cho ông Trump đến, nhưng không tiếp đón như quốc khách”.Kiến nghị chống Trump phát sinh trong lúc sắc lệnh cấm nhập cảnh công dân 7 nước Hồi Giáo đưa tới các cuộc biểu tình phản đối khắp nơi, đặc biệt tại các phi trường quốc tế của Hoa Kỳ – Thủ Tướng May cũng chỉ trích chủ trương di trú khắt khe.