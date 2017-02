Thuyết Pháp Ở Hội PG Đuốc Tuệ: TT Tuệ Giác Nói Về Không Có Ai

Trong buổi thuyết pháp.

HUNTINGTON BEACH, Calif. (VB) – Một buổi thuyết pháp do Hội Phật Học Đuốc Tuệ tổ chức đã hoàn mãn hôm Chủ Nhật 12/2/2017 tại Trung Tâm Sangha, Huntintong Beach, California.Thầy giảng sư là Thượng Tọa Thích Tuệ Giác, cũng là vị thầy được Hòa Thượng Thích Thanh Từ bổ nhiệm làm Viện chủ Thiền Viện Đại Đăng tại Quân San Diego, Calif., trong nỗ lực hoằng pháp Thiền Trúc Lâm ở hải ngoại.Đề tài Thầy giảng sư thuyết pháp là “Không có ai cả,” một đề tài cốt tủy của nhà Phật, vì đây là pháp ấn Vô Ngã: Đức Phật dạy rằng không hề có bất cứ gì trên đời này có thực tánh, vì tất cả chỉ như bọt nước, như quáng nắng, theo duyên hợp mà thành.Hôm Chủ Nhật là một ngày sau Rằm Tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) -- nhiều đồng bào tại Quận Cam vẫn còn đang bận rộn vui xuân, hoặc lên Hội Tết ở L.A. hoặc về Garden Grove dự đại nhạc hội xuân do Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn tổ chức, hoặc là tham dự các chuyến hành hương do nhiều chùa tổ chức – người tới nghe pháp ở Đuốc Tuệ vẫn đông.Nhìn thấy trong số người tham dự có nhà văn Phùng Anh Kim, nhà nghiên cứu Phật học Phong Đào, nhà báo Phan Tấn Hải, cư sĩ Tâm Diệu (Thư Viện Hoa Sen), nhiều vị quen thuộc trong Hội Phật Học Đuốc Tuệ…Sau khi anh Tâm Nguyên Trí và chị Thúy Anh hát ca khúc “Ly Rượu Mừng” để chúc mừng xuân, bác Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả nói lời cảm ơn Thượng Tọa Thích Tuệ Giác, nói đây là lần đầy thầy tới với Đuốc Tuệ, và đề tài Thầy sẽ nói chuyện “Không có ai cả” thực ra là một công án, mang yếu chỉ Bát Nhã và Thiền Tông, xin mời đại chúng lắng nghe pháp. Đặc biệt, bác Mật Nghiêm nói rằng TT Tuệ Giác trong thời gian tu học ở Thiền Viện Thường Chiếu (Đồng Nai) và Thiền Viện Trúc Lâm (Lâm Đồng) đã có nhiều năm nhập thất ẩn tu, và có những chứng ngộ, hiểu hết các yếu chỉ Thiền Tông.Bác Mật Nghiêm đọc bài thơ “Nhân Duyên Thị Hiện” để cúng dường Thượng tọa Giảng sư và đại chúng. Đọc thơ là truyền thống của vị cư sĩ cao niên.Tiếp theo, anh Tâm Nguyên Trí hát bài “Thỉnh Chư Thiên” – một ca khúc tuyệt vời của nhạc sĩ Võ Tá Hân, được Hội Phật Học Đuốc Tuệ dùng làm khởi đầu các buổi thuyết pháp.Thượng Tọa Tuệ Giác đã khiêm tốn nói rằng Thầy chỉ là vị sư bình thường, không có chuyện gì là hiểu biết hết cả. Thầy nói rằng “không có ai cả” là căn bản giáo lý nhà Phật, vì người tu phải thấy “không có gì là tôi” và “khôngc ó gì là của tôi”…Thoạt tiên, Thượng Tọa Tuệ Giác dẫn Kinh Na Tiên Tỳ Kheo (kinh này còn được dịch là Kinh Mi Tiên Vấn Đáp) trong đó nhà vua Milinda hỏi đạo tỳ kheo Nàgasena (phiên âm là: Na Tiên). Khởi đầu vua hỏi hòa thượng rằng trước mặt nhà vua là ai đây, hàm ý tên gì (danh) – tức là tên gọi, nhưng trong lý luận nhà Phật, danh là một yếu tố trong khối tổng hợp danh-sắc để làm nên một người. Nhà sư Na Tiên nói rằng “không có ai cả.”Nhà vua mới hỏi tại sao, Thượng tọa mới nói về chiếc xe tứ mã đưa nhà vua tới, rằng tách rời từng yếu tố (bánh xe, căm xe, càng xe, mui xe…) lại không thành xe, nhưng khi hợp lại cũng không thành xe, mà chỉ khi hợp lại theo một chức năng chở người được mới tạm gọi là xe – tương tự, trên thân người, nhìn kỹ không co yếu tố nào (đất, dụ như chất rắn, xương, thịt… nước, dụ như máu, tủy… gió, dụ như hơi thở, khí lưu thông… lửa, dụ cho hơi ấm trong người…) gọi được là “ai” cả.Thượng Tọa giảng sư nói rằng vậy thì trong thân mình, cái biết vui, cái biết buồn, cái đi đứng nằm ngồi… hiện nay là ai, là cái gì.Thượng Tọa nói rằng không nên rơi vào chấp thường, tức là nói có cái “ai” hay có cái “tôi”… và cũng không nên rơi vào chấp đoạn, tức là nói “hư vô” hay “hoàn toàn không có gì”…Thượng Tọa Tuệ Giác đọc câu thơ cổ rằng: thà là ngàn năm chưa tỏ ngộ, còn hơn là một ngày lầm đường.Nhìn chung, buổi thuyết pháp mang nhiều lợi ích cho người nghe.Theo chương trình, Hội Phật Học Đuốc Tuệ sẽ có nhiều buổi thuyết pháp, hay khóa tu trong năm nay.-- Hòa Thượng Thích Trí Đức, dạy Khóa Tu Tịnh Độ trong 2 ngày Thứ Bẩy và Chủ Nhật, 25 và 26 tháng 03/2017. Từ 9g00 sáng đến 6g00 chiều, tại Tu Viện Đại Bi, 3210 W 5th St, Santa Ana, CA.-- Thượng Tọa Thích Tâm Thiện, thuyết giảng vào Chủ Nhật 30/4/2017. Từ 2g00 chiều, tại Trung Tâm Sangha, 7641 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92648. Liên Lạc: (714) 454-6286 (714) 425-3938-- Nhà Thực Dưỡng Lương Trùng Hưng, thuyết giảng đề tài "Tại Sao Thực Dưỡng Giải Quyết Hầu Hết Các Vấn Đề Trong Cuộc Sống" vào Chủ Nhật, 21/5/2017. Từ 2g00 chiều, Hội Từ Bi Phụng Sự - CommpaSS, 420 S. Brookhurst St., Anaheim, CA 92804-- Thượng Tọa Thích Pháp Đăng, thuyết giảng vào Chủ Nhật 28/5/2017. Từ 2g00 đến 6g00 chiều. Tại Trung Tâm Sangha (địa chỉ đã có trên).-- Thượng Tọa Thích Minh Quang, thuyết giảng vào Chủ Nhật, 08/10/2017. Từ 2g00 đến 6g00 chiều. Tại Trung Tâm Shangha.