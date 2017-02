GĐ Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Nam Cali Họp Mặt Tân Niên

Trong ngày họp mặt tân niên Đinh Dậu 2017 của Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 11 tháng 2 năm 2017, Gia Đình Bách Hợp (Hướng Đạo Trưởng Niên) Nam California đã tổ chức tiệc Tân niên mừng Xuân Đinh Dậu 2017.Theo thông lệ hằng năm đây là dịp để các trưởng gặp nhau, hàn huyên tâm sự ôn lại những kỷ niệm một thời sinh hoạt Hướng Đạo, các Trưởng ai cũng thuộc lòng câu “Hướng Đạo Một Ngày là Hướng Đạo Một Đời” vì vậy tình huynh đệ hướng đạo lúc nào cũng gắn bó với nhau.Tham dự buổi họp mặt ngoài các Trưởng trong Gia Đình Bách Hợp Nam California còn có các Trưởng Gia Đình Bách Hợp Quảng Tết Nam California, các Trưởng Gia Đình Bách Hợp San Diego, đặc biệt có Trưởng Hoàng Kim Châu và phu nhân, Trưởng Nguyễn Chí Hiếu, đến từ TX.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ,Hướng Đạo Ca, phút mặc niệm. Tiếp theo Gia Trưởng Gia Đình Bách Hợp Nam California Nguyễn Cửu Lâm lên chào mừng và cảm ơn các Trưởng đã đến tham dự tiệc Tân Niên.Tiếp theo tất cả cùng hát bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ và bài “Ly Rượu Mừng” không ai gặp ai, không tập trước nhưng vào hát hợp ca thì “hay thật là hay” mạnh ai nấy hát chung quy lại là một bản hợp ca tuyệt vời.Sau đó mỗi Trưởng được Gia Trưởng Gia Đình Bách Hợp mời lên nói một vài kỷ niệm trong thời gian sinh hoạt Hướng Đạo. Nói về mình “Cái ta thì thật đáng ghét” nhưng cái ta của những hướng đạo sinh thì rất là dễ thương vì đó là những kỷ niệm mà phần đông các Hướng Đạo Sinh ai cũng học điều “sẵn sàng giúp ích” cho nên khi chồng đi sinh hoạt hướng đạo thì vợ cũng tham gia sinh hoạt hướng đạo luôn, thế mới yên lòng hoạt động, sợ khi ông xã sẵn sàng giúp ích mà giúp lộn chổ thì không biêt tính sao!... do vậy mà phong trào có rất nhiều trưởng nữ (đó là thời sinh hoạt hướng đạo của lớp trưởng niên chúng tôi).Trong lúc nầy các trưởng cùng dùng cơm trưa do Gia Đình Bách Hợp Nam Cali khoản đãi với nhiều món ăn quê hương.Chương trình văn nghệ, mở đầu với phần trình diễn Sớ Táo Quân do Táo Hoàng Kim Châu biên soạn cùng táo Phu Nhân trình diễn xuất sắc đã làm cho hội trường vang lên những tràng pháo tay để hoan hô việc biên sớ và trình sớ thật chính xác về những sự kiện xãy ra ở trần gian.Sau phần văn nghệ phần họp bàn về ngày Đại Hội Trưởng Niên 2017 toàn Thế Giới sẽ được tổ chức tại Nam California trong vòng tháng 8 năm 2017 (chi tiết sẽ được thông báo sau.) Trong dịp nầy Gia Trưởng cũng thông báo đến các Trưởng Niên ngày Chào Cờ Hướng Đạo Đầu Năm Đinh Dậu 2017 vào sáng ngày 19 tháng 2 năm 2017 tại Huntington Central Park 1800 Golden West ST, Thành phố Huntington Beach kính mời các Trưởng tham dự.