Cây Mùa Xuân 2017 Đến Với Thương Binh & Quả Phụ - VNCH

Khi nhận được Hình Hồi Báo (sau khi nhận quà) trên đây, người viết chợt nhớ lại ngày xưa, ở Miền Nam nước Việt (với chế độ VNCH tự do, trước năm 1975), người dân thường dùng từ ngữ “Quà Cây Mùa Xuân” khi gửi Quà từ hậu phương đến các chiến sĩ ngoài tiền tuyến vào dịp Tết. Như có ý nói nhờ các chiến sĩ VNCH chống CS phương Bắc, giữ vững biên cương phía Nam, đồng bào Miền Nam được sống an lành trong vùng không súng đạn, mới có thể làm việc thành công hoặc trồng hoa trái phát triển tươi đẹp như Mùa Xuân ở nơi thanh bình, rồi mang gửi “thành quả Mùa Xuân” đó như những Món Quà Tri Ân, đi rất xa… để đến với quân đội VNCH, đang phải liều mạng sống của họ, đêm ngày chiến đấu ngoài chiến trường, chống lại sự xâm lăng gia tăng và bất hợp pháp vào lãnh thổ Miền Nam của bộ đội CS Miền Bắc, sau Ngày Quốc Hận 20.7.1954.

Ôn Cố Tri Tân: Thực vậy, Hiệp Định Genève 1954 đó ở Thụy Sĩ đã quyết định chia cắt Việt Nam nhỏ bé thành 2 phần nhỏ hơn nữa, bởi vĩ tuyến 17 ngăn đôi, nên dân Nam đau lòng gọi đó là Ngày Quốc Hận, vì đang sống yên vui, không phá hoại ai, mà bị mất nửa phần đất nước, chỉ do bọn CS Bắc Việt hung tợn gây chiến vào Nam. Cũng có nghĩa là từ sau ngày 20.7.1954, dân Miền Nam phải ở yên trong Nam, và dân quân Miền Bắc phải chấm dứt, không được tiếp tục xâm lấn vào Nam nữa. Nhưng CS Bắc Việt (y như Nhóm Thiên Tả/Leftist ở Mỹ ngày nay), không tôn trọng luật lệ quốc gia và luật pháp quốc tế, đã chà đạp lên Hiệp Định Genève (Geneva Agreement 1954) bằng cách ngang ngược xua quân Bắc đi xâm lăng bất hợp pháp vào đất của dân Nam, tấn công liên tục hơn 20 năm nữa, bằng súng đạn Nga Tầu và bằng miệng lưỡi tuyên truyền gian trá cho “thiên đường” CS, đến khi… Gặp thời cơ Mỹ bắc tay với Trung Cộng năm 1972, bỏ rơi Miền Nam với quân đội VNCH không còn vũ khí súng đạn để chiến đấu thì… CS Bắc Việt hung tàn, với sự viện trợ súng đạn gấp bội từ CS Nga và CS Tầu, đã thắng trận vào năm 1975, dù không thắng được lòng dân.

Tương tự với việc trợ giúp TB & QP – VNCH sau cuộc nội chiến đã kết thúc hơn 40 năm qua, nhiều người Việt ở hải ngoại đang vui hưởng tự do khá lâu… nên hết rên quên thầy, quên hằng chục năm phải sống ở VN với CS Hà Nội qua chế độ Hộ Khẩu. Đây là một hình thức kiểm soát và theo dõi từng người dân bằng kinh tế và chính trị, qua số người và số lượng phân chia thực phẩm gắt gao trong mỗi gia đình, và cũng khống chế cả Nhân Quyền của chính nhân dân họ. Thí dụ, ai không có tên trong Hộ Khẩu mà vào ở một nhà nào đó một đêm hay vài ngày và không xin phép với CS địa phương thì sẽ bị tội.

Nhiều người Việt hải ngoại ngày nay đã quên những lúc đứng xếp hàng từ 5 giờ sáng cho vài ký gạo trộn bo bo; quên cả lúc vượt biên đói khổ, bị bắt lại và bị tù; quên cả lịch sử quá khứ của Vietnam War, và không muốn giúp đỡ thành phần dân tộc và cũng là đồng đội bị ngã xuống, mang tên TB & QP – VNCH trước năm 1975, vẫn đang lận đận trong nước. Họ thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, vì luôn bị Đảng CS VN nghi kỵ và đàn áp như kẻ thù bên ngoài nhưng Đảng lại hèn hạ quy phục ngoại bang Tầu Cộng!!!

Các TB trong nước cho biết, mỗi lần muốn tụ họp phải hẹn trước, gặp nhau nhanh, và giã biệt nhau cũng phải nhanh, nếu không sẽ bị công an VC địa phương điều tra, đe dọa, và cấm không được gặp nhau nữa... Năm nay, có 4 anh TB nghèo khó, lỡ đến chậm hơn, nên đã không kịp có mặt trong hình hội ngộ Tết Đinh Dậu 2017, vì chính anh thợ chụp hình cũng muốn chụp lẹ, đi nhanh, vì sợ chụp hình TB – VNCH thì sẽ bị công an VC theo dõi và sách nhiễu... Ai nói VN nay đã thay đổi “tốt đẹp” hơn?

Hãy so sánh Nhân Quyền ở VNCS và hải ngoại, để thấy bọn Thiên Tả (Leftist) ở Mỹ càng lúc càng lạm dụng tự do quá mức, bất tuân luật pháp và an ninh xã hội: Họ biểu tình xả đầy rác ở Washington D.C. vào Tháng Giêng 2017, chận đường cản trở lưu thông, đốt phá gây ra cướp trộm ở nhiều thành phố, làm hại an ninh cho dân Mỹ. Mới đây, ngày 10.2.2017, họ còn ngăn lối vào trường học công lập Jefferson Middle School (a predominantly African-American school) ở Washington D.C., để Bà Betsy DeVos, Tân Bộ Trưởng Giáo Dục, không thể đi vào họp với nhà trường, nhưng thật mỉa mai, họ lại luôn miệng rêu rao “tolerance” và tuyên truyền “peace”. Đúng là Nói Một Đằng, Làm Một Nẻo, y như CS!!! Sau bài học đắt giá: Người dân Miền Nam đã từng ngây thơ dại dột nghe tuyên truyền của VC và giúp chúng chống phá chính phủ VNCH đến nỗi bị mất nước vào tay CSBV độc tài năm 1975; nay sao vẫn có người mờ mịt nghe và làm theo tuyên truyền của CS, Thiên Tả, Cấp Tiến, và Phóng Túng?...

Trong khi nhiều người Việt quên quá khứ hoặc thờ ơ với số phận của Thương Binh VNCH vẫn viện dẫn các lý do “hợp lý” khác nhau để tránh chia xẻ… thì người Mỹ nói, “There Is A Will. There Is A Way” – “Nếu Muốn Thì Sẽ Có Cách”, và Tục Ngữ Việt Nam cũng nói: “Của Ít Lòng Nhiều” và “Góp Gió Thành Bão”. Tổ chức bất vụ lợi L.O.V.E. xin thành thật Cám Ơn các vị hảo tâm trước đây và quý vị mới được cập nhật thêm sau đây, đã thực tình opened their own wallets, mở bóp, góp tiền, giúp vun trồng Cây Mùa Xuân Đinh Dậu 2017 từ hải ngoại, gửi về VN, giúp 25 TB & QP ở Miền Trung có dịp tụ họp để nhận bánh chưng, hạt dưa, mứt trà, và phong bì đỏ lì xì. Cũng giúp thêm 10 TB & QP ở nơi khác, và một anh TB bị bệnh tim nặng, nhận $100 US để được khám bệnh và mua thuốc theo toa BS, như ý nguyện của anh. Tóm lại, chúng ta đã trợ giúp được 36 đồng bào đáng giúp, trong khả năng của chúng ta vào dịp Tết Đinh Dậu.

Danh Sách Ân Nhân cập nhật thêm, theo thứ tự thời gian trước sau:

1) Ngày 21.9.2016. Ông Nguyễn Minh Phúc, $50 Canada, tức là $36.00 US

2) Ngày 3.12. 2016. Dr. Cung Nhất Tâm (Treasurer of L.O.V.E., TX) $200.00 US

3) Ngày 19.12.2016. Nhà Văn Phan Tấn Hải (Việt Báo, CA) $100.00 US

4) Ngày 22.12.2016. Ông Đàm Đình Ninh (CA) $100.00 US

5) Ngày 30.12.2016. Ông Bà Phan Nhật Tân (CA) $100.00 US

6) Ngày 05.1.2017. Anh Võ Hoàng Công (TX) $100.00 US

7) Ngày 07.1.2017. Cô Võ Thị Hoàng Châu (TX) $100.00 US

8) Ngày 10.1.2017. Huynh Trưởng Cung Nhật Thành (TX) $250.00 US

9) Ngày 12.1.2017. Cô Emily Trần (gửi từ Úc về Miền Trung, VN) $100.00 US

10) Ngày 13.1.2017. Quang Phúc (Nhóm Biển Xanh) $50.00 US

Tổng Cộng Số Tiền ở đây là: $1,136.00 US

Chúng tôi đã gửi tiền, cộng cước phí chuyển tiền, vào ngày 14.1.2017, để kịp trước Tết (ngày 28.1), vì ở trong nước VNCS, mọi thứ lên giá càng cao khi càng cận ngày Tết. Nhân tiện, xin thông báo Quý Vị nào muốn tiếp tay ủng hộ giúp TB & QP vào dịp Quốc Hận 30.4.2017 sắp tới, nhớ viết tên người nhận trên check là: L.O.V.E. (Legacy Organization of Vietnamese Enrichment) và gửi đến địa chỉ: P.O. Box 861425, Plano, TX, 75086. Nếu ở ngoài nước Mỹ, xin nhớ viết thêm 3 chữ USA vào sau cùng. Và đây là phần Trích Thư Hồi Báo từ các Thương Binh & Quả Phụ ở Miền Trung:





Sau hết, nhân dịp Valentine’s Day ở Mỹ vào ngày 14.2.2017, kính chúc mọi người vui hưởng một Ngày Lễ Tình Yêu Trọn Vẹn, dù là tình yêu giữa nam nữ, vợ chồng, hay là tình thương dành cho gia đình, cha mẹ, anh chị em, hoặc tình bạn dành cho chiến hữu đã gục ngã và bạn thật – true friend (không phải bạn giả và bạn phản). Và trên nữa, cần có Tình Yêu dành cho đất nước (Patriotism) mà mình đang được sống Tự Do với Nhân Quyền. Tình Yêu đó cần được thể hiện qua lá phiếu, qua các hành động có suy nghĩ chín chắn và chọn lựa với giá trị đạo đức và trách nhiệm của bản thân. Happy Valentine!

Ngày 12.2.2017,

GS Trần Thủy Tiên