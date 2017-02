Từ Formosa Tới Biển Đông

Đằng nào cũng nhìn thấy gọng kìm... từ gọng kìm Formosa, tới gọng kìm Biển Đông. Nhìn lại, cũng thấy đầy những gọng kìm công an vây phủ.Bản tin RFA kể về: Giáo dân Song Ngọc tiếp tục kiện Formosa...Bản tin cho biết rằng các nạn nhân thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh gây nên và cũng là giáo dân xứ Song Ngọc, thuộc địa bàn 3 xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào ngày mai sẽ tiếp tục đến cơ quan chức năng nộp đơn kiện thủ phạm xả hóa chất độc hại làm ô nhiễm biển khiến nguồn sống của ngư dân và nhiều thành phần khác bị tác động nghiêm trọng.Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc cho biết như vừa nêu. Ông còn nói thêm bản thân ông sẽ đồng hành cùng hơn 600 hộ dân thuộc giáo xứ mà ông đang phụ trách đi nộp đơn kiện.Vào tháng 10 năm ngoái, giáo dân xứ Song Ngọc đã có đơn gửi đến chính phủ, quốc hội, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu về việc bồi thường thiệt hại cho những đối tượng chịu tác động; thế nhưng cho đến nay các cấp từ trung ương đến địa phương đều chưa phản hồi đơn mà giáo dân kiện hồi tháng 10 năm ngoái.Nhà máy thép của Công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại Vũng Áng thừa nhận xả hóa chất ra biển khiến cá, hải sản chết hằng loạt kể từ đầu tháng tư năm ngoái. Công ty này bồi thường 500 triệu đô la và giao cho nhà cầm quyền Việt Nam để chi trả cho nạn nhân và khắc phục môi trường.RFA ghi thêm:“Tuy nhiên theo quyết định của nhà cầm quyền Việt Nam thì chỉ có 7 đối tượng tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế được bồi thường; tuy nhiên nhiều người ở Nghệ An giáp với Hà Tĩnh cho biết họ chịu tác động nặng nề và mất kế mưu sinh nên yêu cầu phải được bồi thường.”Trong khi đó, bản tin VOA nêuc âu hỏi: Đoàn Huy Chương hiện đang ở đâu?Đến hết ngày 13/2, ngày đáng lẽ Đoàn Huy Chương mãn án tù, cả gia đình và bạn bè đều không biết ông đang ở đâu.Từ Thành phố Sài Gòn, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, người cùng bị xét xử chung với ông Đoàn Huy Chương nhưng đã ra tù sớm, cho VOA biết rằng khi bà cùng gia đình ông Chương gồm vợ và hai người con đến trại giam Z30 A Xuân Lộc, Đồng Nai vào sáng sớm ngày 13/2 để đón ông thì phía trại giam bảo rằng cha của ông là Đoàn Văn Viên đã đón ông từ rất sớm rồi.“Khi đến trại giam, họ nói rằng ba của anh Chương đã đón anh đi từ rất sớm rồi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể liên lạc với ông Đoàn Văn Viên. Anh trai của Đoàn Huy Chương cũng không biết tin tức gì về em mình.”Tiền trong túi bị cấm giữ?Nhà văn Trương Duy Nhất viết trên Blog RFA về việc công an Hậu Giang thu giữ 340.000 USD và 110.000 AUD của công dân...Ông Trương Văn Thạch (ngụ Châu Thành A, Hậu Giang) đang chạy xe trên đường, vận chuyển 340.000 USD và 110.000 AUD thì bị An ninh kinh tế và Quản lý thị trường chặn kiểm tra, thu giữ vì “không chứng minh được nguồn gốc cũng như mục đích sử dụng”.Việc công an Hậu Giang quyết định thu giữ (cho dù tạm giữ) là lộng quyền và thiếu hiểu biết về pháp luật, nếu không muốn nói là vi luật.Blogger họ Trương viết:“Pháp luật Việt Nam chỉ nghiêm cấm hành vi “mua, bán, thanh toán, cho vay ngoại tệ trái phép”, chứ không cấm hành vi “vận chuyển ngoại tệ”. Công dân được quyền “cất giữ, mang theo người” ngoại tệ.”Trong khi đó, BBC nêu vấn đề pháp lý: Mang ngoại tệ trên đường có thể bị tạm thu?Một công dân bình thường khi mang trong mình một số lượng ngoại tệ lớn đi từ địa điểm này sang địa điểm khác trong phạm vi Việt Nam không có nghĩa vụ phải chứng minh nguồn gốc số tiền họ có, các luật sư nói với BBC Tiếng Việt.Mới đây, một người đàn ông đang đi trên đường thì bị Công an Hậu Giang và Đội Quản lý Thị trường số 1 của địa phương chặn, kiểm tra, phát hiện trong người có lượng ngoại tệ tương đương gần nửa triệu đô la tiền mặt.Truyền thông trong nước cho biết giới chức 'phát hiện thấy ông vận chuyển nhiều ngoại tệ', gồm đô la Mỹ và đô la Úc với tổng trị giá tương đương 9,5 tỷ đồng, nhưng ông 'không trình bày được rõ nguồn gốc số tiền'.Số ngoại tệ trên sau đó đã bị lập hồ sơ tạm giữ, 'chờ truy xuất nguồn gốc ngoại tệ để xử lý theo pháp luật'.Có tin nói ông Trương Văn Thạch là chủ một tiệm vàng ở Hậu Giang.BBC ghi lời luật sư Hà Hải từ Thành phố Sài Gòn nói: "Nếu đó là một công dân bình thường, thì luật pháp không đòi hỏi phải khai báo.""Một cá nhân có thể nắm giữ số ngoại tệ lớn nếu họ tích cóp qua một thời gian dài, hoặc được người thân cho tặng, và họ không cần phải khai báo. Không có chế tài nào đối với hành vi lưu giữ, tàng trữ ngoại tệ."Tuy nhiên, điều này không áp dụng với các đối tượng là quan chức nhà nước, cán bộ đảng viên, là những đối tượng bị quy định là phải kê khai tài sản, luật sư Tám giải thích thêm.Trong khi đó RFI kể chuyện Biển Đông: Mỹ dự trù hành động mới thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc.Bản tin ghi rằng trang mạng Navy Times hôm 12/02/2017, trích dẫn nhiều quan chức cho biết là Hải quân Mỹ và Bộ Chỉ Huy lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ đang chuẩn bị những hoạt động mới để thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, bằng cách điều thêm chiến hạm đến sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng và quân sự hóa ở vùng biển này.Các chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải, viết tắt là FONOPS, sẽ do các tàu thuộc cụm tấn công của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson thực hiện. Đó là tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain CG-57 và hai tàu khu trục USS Wayne E. Meyer và USS Michael Murphy. Đội tàu này hiện đang ở Thái Bình Dương và đang tiến về hướng Biển Đông, theo lời 3 quan chức quốc phòng nói với Navy Times, nhưng xin miễn nêu tên. Chưa rõ là khi nào đội tàu nói trên sẽ đi vào khu vực Biển Đông.RFI viết:“Theo Navy Times, kế hoạch của Hải quân Mỹ chắc là sẽ đưa các chiến hạm xâm nhập khu vực 12 hải lý chung quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa và Hoàng Sa, một hành động mới thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, mà trong quá khứ đã từng gây căng thẳng giữa Washington với Bắc Kinh.”Từ Formosa tới Biển Đông, nơi nào cũng đáng lo ngại. Còn bí ẩn nữa: anh Đoàn Huy Chương đang ở đâu?