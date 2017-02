Trump, Abe: Mỹ 100% Giúp Nhật Chống Hiểm họa Bắc Hàn

PALM BEACH, Florida - TT Trump đuợc báo tin Bắc Hàn phóng phi đạn qua máy điện thoại di động trong lúc khoản đãi Thủ Tướng Nhật tại khu an dưỡng Mar-a-Lago hồi tối Thứ Bảy – thực khách mô tả dạ tiệc nhanh chóng biến thành 1 buổi họp chiến luợc của nội các Trump. Cuộc bắn thử phi đạn tầm trung của Bắc Hàn là sự kiện đầu tiên về an ninh quốc gia với TT thứ 45.Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và chiến luợc gia Steve Bannon rời bàn tiệc, mở hồ sơ và gọi điện thoại đến 2 thủ đô trong khi các phụ tá dùng ánh đèn của điện thoại di động giúp TT Trump và Thủ Tướng Abe đọc tuyên bố chung dưới ánh sáng của đèn cầy.Thủ Tướng Abe nói hành động của Pyongyang là không thể dung thứ – TT Trump định phát biểu theo 1 đoạn văn soạn sẵn nhưng ban cố vấn quyết định không đọc, và TT xác định chủ trương hậu thuẫn Tokyo mà không nói tới Pyongyang.TT Trump tuyên bố “Tôi muốn mọi người hiểu rằng Hoa Kỳ hậu thuẫn 100% Nhật là đồng minh lớn của chúng ta”.