MSC: Trật Tự Thế Giới Bất Ổn Nhiều Hơn Từ Sau Thế Chiến 2

MUNICH - Phúc trình hàng năm của diễn đàn Munich Security Conference (MSC) công bố hôm Thứ Hai mô tả hiện tình trật tự thế giới là bất ổn hơn sau thế chiến – phúc trình tựa đề “Post-Trust, Post-West, Post-Order” cho hay: do ý định “thu mình” của Hoa Kỳ dưới chính quyền của tỉ phú Trump, khuynh hướng leo thang quân sự đe dọa trật tự thế giới trong thời gian mà chủ tịch Wolfhang Ischinger gọi là “phi tiến bộ – illiberal”.Điều kiện an ninh thế giới sẽ là biến động hơn bất cứ thời điểm nào sau thế chiến 2 - ĐS Ischinger nói: 1 số trụ cột căn bản của phương tây và trật tự tiến bộ của thế giới đang bị suy yếu.Khi ấy, thế giới đứng trước kỷ nguyện “hậu Phuơng Tây” khi thế lực khác định hình trật tự thế giới song hành với sự mất mát các khung đa phuơng đã tạo thành nền móng của trật tự thế giới tiến bộ từ 1945.Ông Ischinger nhấn mạnh “Chúng ta sẽ bắt đầu 1 kỷ nguyên của hậu-tiến-bộ. Phúc trình MSC cho hay: nếu Brexit là công cụ của sự xét lạt trật tự thế giới, kết quả thắng cử của tỉ phú Trump đánh dấu sự xúc tiến của biến đổi – trong diễn văn nhậm chức, TT Trump đã khẳng định “America First”, là dành ưu tiên cho các quyền lợi của Hoa Kỳ.Vào dịp ấy, ông Trump không nói tới dân chủ, tự do, nhân quyền, trái ngược các TT tiền nhiệm, không hứa hẹn các gia trị của tiến bộ. MSC nhận xét: thông tin sai lạc và ảnh huởng của nó với kết cấu chính trị phá hoại truyền thông, xói mòn niềm tin của công chúng với truyền thông và chính khách, tạo ra chu kỳ đe dọa dân chủ tiến bộ trong thời kỳ “hậu sự thật – Post Truth”.Ngăn cản sự tạo thành thế giới “hậu-sự-thật” là sứ mạng của toàn xã hội. MSC đã xem xét nội chiến Syria và nhận thấy phương tây ngồi yên nhìn Aleppo thất thủ, là biến cố mà phát ngôn viên LHQ mô tả là “sự tan rã hoàn toàn của tính người” – phúc trình diễn giải: sau 1 thời gian can thiệp của nhiều phe, kỷ nguyên “Post-West” có thể đã bắt đầu ở Trung Đông.Theo phúc trình, Liên Âu phải là 1 khối thống nhất trong việc chống lại cực đoan hoá và chủ nghĩa khủng bố, để thách thức jihad trong dài hạn.Phúc trình phổ biến trước ngày họp của MSC là gợi ý các nhà lãnh đạo thế giới 1 khởi điểm của đối thoại về những thách thức an ninh quốc phòng cấp bách nhất.