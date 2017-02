Bắc Hàn Bắn Phi Đạn, LHQ Họp Khẩn

LIÊN HIỆP QUỐC - Bắc Hàn xác nhận đã bắn thử phi đạn tầm trung hôm chủ nhật – thông tấn chính thức KCNA cho hay phi đạn diện địa tầm trung Pukguksong 2 bắn thử thành công và là tiến bộ mới trong chương trình phát triển vũ khí. KCNA loan báo: lãnh tụ Kim Jong-un chứng kiến vụ bắn thử và tỏ ý hài lòng.Tin về phóng phi đạn Bắc Hàn đuợc Bộ quốc phòng Nam Hàn loan báo trước tiên, cùng ngày chủ nhật, khi Thủ Tướng Nhật đang công du Hoa Kỳ – đây cũng là lần đầu tiên Pyongyang phóng phi đạn sau ngày TT Trump tuyên thệ nhậm chức.Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn yêu cầu HĐ Bảo An họp khẩn cấp – phát ngôn viên LHQ cho hay: có thể họp vào chiều Thứ Hai. Seoul khuyến cáo: hành động của Pyongyang không chỉ vi phạm nghị quyết của HĐ Bảo An mà còn đe dọa an ninh, ổng định trong vùng và thế giới.TTK-NATO Jens Stoltenberg hô hào Pyongyang tự chế, ngưng khiêu khích để đối thoại thực chất và có ý nghĩa với cộng đồng quốc tế.Trong thông điệp năm mới, lãnh tụ Kim tuyên bố việc chuẩn bị phóng phi đạn liên lục địa đang tiến vào giai đoạn sau cùng.