Tuần thứ 3 của TT Trump – sóng gió hơn 2 tuần đầu



Dù tất cả các triều đại tổng thống Hoa Kỳ đều không tránh khỏi những vấp váp trong giai đoạn đầu, nhưng chưa có tổng thống nào mà lại tạo ra nhiều chấn động khắp nước và thế giới như tân TT Donald Trump.





Tuần lễ đầu tiên của ông Trump sau khi nhậm chức ngày 20/1/2017, đã bắt đầu bằng sóng gió với bài diễn văn đen tối, thiếu đoàn kết và phi truyền thống; tiếp đến là những hành xử “trẻ con” khi tranh cãi về số người đến tham dự lễ nhậm chức của ông đông hơn của TT Obama (dù thực tế thua hẳn), vẫn đố kỵ số phiếu phổ thông gần 3 triệu lớn hơn của đối thủ Hillary Clinton nên ông Trump tiếp tục đưa ra con số tưởng tượng có 3-5 triệu cử tri bỏ phiếu gian lận, khiến ông bị thua phiếu phổ thông; khoe khoang, hợm mình trước bàn thờ anh linh của những người đã hy sinh vì tổ quốc khi thăm viếng trụ sở chính của CIA. Chính vì những thái độ và chủ trương kỳ thị phụ nữ, kỳ thị di dân, chống NATO, thân Putin, coi thường đồng minh, coi thường sự thật ... mà ông Trump đã bị biểu tình chống đối khắp thế giới, với những đoàn người khổng lồ chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ do phụ nữ khởi xướng mệnh danh là “Women’s March”. Tuy nhiên, 5 triệu người tràn ngập đường phố thế giới ngay sau hôm ông Trump nhậm chức đã bao gồm đủ mọi thành phần xã hội, nam nữ, mọi lứa tuổi và sắc dân.





Tuần lễ thứ hai sóng gió nặng hơn với hàng loạt các cuộc biểu tình khắp nơi, kể cả trên thế giới, đặc biệt tại các phi trường, và hằng loạt các vụ kiện liên quan tới sắc lệnh cấm di dân và du khách từ 7 quốc gia Hồi giáo; những cuộc điện đàm gây hấn với đồng minh Úc, Mễ; cuộc hành quân bí mật tại Yemen bị thất bại khiến 1 người nhái bị tử thương, 3 người khác bị thương trầm trọng, thiệt mạng khoảng 30 thường dân gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, mất một máy bay trị giá 75 triệu. Điều tiết lộ tệ hại nhất là ông Trump đã làm việc cẩu thả khi lấy quyết định chết người này tại một bàn ăn tối với chỉ một dúm những người thân tín, mà không thông qua các cơ quan trách nhiệm liên hệ một cách cẩn thận. Sau đó, chính phủ ông còn đưa ra một video đã lưu hành cả 10 năm trên Internet để nói là vừa thu được tại chiến trường Yemen.





Tuần lễ thứ ba sóng gió không thuyên giảm mà còn tiếp tục gia tăng với những diễn biến sau:





1. Sắc lệnh di trú của ông Trump đã bị tòa Kháng án khu vực 9th cấm không được thi hành trên toàn quốc.





Ba vị chánh án của tòa Kháng án khu vực 9th đều đồng thuận và ban hành phán quyết ngày 9-2-2017. Hiện ông Trump chưa quyết định là sẽ tiếp tục kiện lên Tối cao Pháp viện hay sẽ viết một sắc lệnh khác để tránh các vi phạm mang tính kỳ thị tôn giáo và tạo xáo trộn khắp thế giới. Sắc lệnh di trú của ông Trump - hiện bị cấm này, bị coi như là Muslim ban với những điều ông tuyên bố nhiều lần là cấm người tị nạn Hồi giáo, đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ của người dân Hoa Kỳ vì đi ngược với truyền thống Mỹ là không kỳ thị, quý trọng di dân, cưu mang người tị nạn, đồng thời cũng bị thế giới Hồi giáo phản ứng kịch liệt. Hàng trăm ngàn người Iran hôm thứ Sáu, 10/2/2017 đã biểu tình chống ông Trump và Mỹ với khẩu hiệu “Death to America” (Diệt Mỹ). Rõ ràng sắc lệnh di trú của ông Trump chỉ làm đất nước thêm nguy hiểm, thay vì an toàn hơn như ông tuyên bố.





Người dân Iran biểu tình mừng cuộc cách mạng 1979, ngày 10/2/2017, với thông điệp chống Trump và chống Mỹ (ảnh AP)



2. Người dân Mỹ biểu tình đông đảo hằng ngày, khắp nơi với các mục tiêu:





a/ Biểu tình tiếp tục chống sắc lệnh di trú.





b/ Biểu tình chống trục xuất người Mễ không có giấy tờ hợp pháp ra khỏi Mỹ - kể cả những người không hề phạm pháp và đã sống tại Hoa Kỳ từ bé. Đã có 680 người bị ICE (Immigration & Customs Enforcement – Cảnh sát Di trú và Thuế quan) trục xuất với cách bắt bớ và đưa ra khỏi biên giới đầy đe dọa và bạo lực. Bầu không khí sợ hãi tràn lan với sự kêu nài giúp đỡ thảm thiết nổ ra tại 12 tiểu bang.





c/ Những cuộc gặp gỡ trực tiếp với các giới chức đảng Cộng Hòa kiểu town hall meeting đều rất đông đảo cử tri tham dự, đã nổ ra khắp nước, và trở nên những buổi tranh đấu để giữ lại Obamacare. Người dân tham dự đã hô to những khẩu hiệu nhắm vào vị dân cử “do your job!” (hãy thực hiện bổn phận), hoặc những câu mắng “Thực đáng xấu hổ!” (Shame! Shame!). Thống kê cho thấy có 75% người dân muốn giữ lại Obamacare (theo cuộc thăm dò của Kaiser Family Foundation).













Town hall meeting protest in Utah – hơn 1000 người tham dự, đòi Dân biểu Jason Chaffetz phải “thi hành bổn phận”. (AP photo ngày 9/2/2017)



d/ Biểu tình chống những người do ông Trump đề cử vào nội các vì hầu hết là những người bất xứng, có thành tích đi ngược lại với mục tiêu của bộ mà họ trách nhiệm, đi ngược với quyền lợi của đất nước. Thí dụ ứng viên bộ trưởng bộ Lao động Andrew Puzder chủ trương chống tăng tiền lương tối thiểu cho công nhân, muốn xử dụng người máy thay thế công nhân và sử dụng tới 50% những di dân lậu. Bộ trưởng giáo dục Betsy Devos nổi tiếng về những quan điểm chống hệ thống trường công, thiếu kiến thức giáo dục, cổ võ chính sách kỳ thị trong học đường, tư hữu hóa giáo dục cho mục tiêu lợi nhuận.





Hầu hết những người được ông Trump đề nghị đều giàu có, đa số là tỷ phú, coi trọng lợi nhuận, và liên hệ mật thiết tới cơ quan đầu tư Goldman Sachs (mà trong lúc tranh cử ông Trump đã tấn công mãnh liệt, đặc biệt lên án bà Hillary Clinton là đã có những buổi thuyết trình với Goldman Sachs, được trả những món tiền lớn như một kẻ tham nhũng có liên kết chặt chẽ với những thành phần giầu có). Lời hứa “Làm sạch cống rãnh”, hàm ý tẩy trừ guồng máy tham nhũng mà ông Trump cho là rất kinh hoàng trong chính phủ liên bang, hiện đang được đổi ngược một cách tệ hại hơn với những việc làm chuyên quyền của cá nhân ông và bủa vây quanh mình toàn những thành phần tỷ phú có “thành tích” bất hảo.





Ứng viên Bộ trưởng Ngân khố Steve Mnuchin, được mệnh danh là “vua thu hồi nhà cửa” vì đã lợi dụng luật pháp để lấy gần 36,000 căn nhà của người dân, trong số này có một cụ bà 90 tuổi mất nhà chỉ vì trả thiếu có 27xu. Người được ông Trump đề cử làm bộ trưởng FDA (Cơ quan Kiểm phẩm Thuốc men và Thực phẩm) là nhà đầu tư tại Silicon Valley Jim O'Neill. Ông này chủ trương thuốc mới phát minh không cần thử lâm sàng, mà bán thẳng ra thị trường để thử trực tiếp trên người dân. Ứng viên bộ trưởng Dịch vụ Y tế và Dân sinh Tom Price đã lợi dụng vị trí dân biểu để ra luật có lợi cho những đầu tư của mình vào thị trường chứng khoán, là bạn thân của hãng thuốc lá. Ứng viên Bộ trưởng Tư pháp Jeff Session có thành tích kỳ thị chủng tộc; ủng hộ KKK, một tổ chức bạo động đối với người Mỹ da đen.





Ứng viên Scott Pruitt cho cơ quan bảo vệ môi trường EPA đã bị 300 trăm nhân viên biểu tình tại Chicago, và gần 450 cựu giới chức EPA đã ký một lá thư gởi cho Thượng viện chống việc thông qua một nhân sự mà họ cho là không thể nào chấp nhận được, khi lãnh đạo một cơ quan bảo vệ môi trường mà lại có nhiều hành động và phát biểu chống môi trường, đã từng kiện cơ quan EPA 14 lần để chống lại những điều luật bảo vệ không khí và nước sạch do chính EPA đưa ra. Ông Pruitt đã từng nhận được tiền để tranh cử từ các hãng dầu khí, và gạt đi những kết quả khoa học về thay đổi khí hậu là do chính những khí thải ô nhiễm tạo ra.





3/ Có bằng chứng Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn của TT Trump đã gọi điện thoại cho Đại sứ Nga tại Mỹ.





Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra ông cựu tướng nhiều tai tiếng Michael Flynn này từ đầu năm. Nhưng tin tức bùng nổ hôm thứ Sáu, ngày 10/2/2017 từ các cơ quan truyền thông lớn cho biết có 9 giới chức tình báo đã kiểm nhận nguồn tin là ông Flynn đã gọi cho Đại sứ Nga Sergey Kislyak nhiều lần trong ngày 29/12/2016, cùng ngày TT Barack Obama công bố quyết định trừng phạt Nga về vụ tấn công tin tặc để thao túng cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ, và trục xuất 35 nhà ngoại gao Nga ra khỏi Mỹ.





Các cuộc điện đàm đã bị thu âm, và các giới chức tình báo - hiện còn dấu tên – đã đọc được mẩu đối thoại được giải âm, cho biết ông Flynn có nhắc đến vụ cấm vận. Cựu Tướng Flynn, khi bị thẩm tra đã chối là không hề nói đến vụ cấm vận.





Ngày 30/12/2016, TT Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Nga sẽ không trục xuất các nhà Ngoại giao của Mỹ để trả đũa Hoa Kỳ. Ngay sau đó, ông Trump đã gởi tweet ca ngợi Putin rằng “Bước đi tuyệt vời (của V. Putin) khi trì hoãn như vậy – Tôi luôn biết ông ấy rất thông minh! ("Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!")





Luật Logan của Hoa Kỳ - cấm giới chức Hoa Kỳ liên lạc với đối thủ của quốc gia, có thể đã bị vi phạm, khi ông Flynn trấn an Nga về lệnh cấm vận của TT Obama sẽ có thể được tân TT Trump dẹp bỏ. Ông Flynn có thể cũng đã nói dối với ông Phó TT Mike Pence, khiến ông Pence đã tuyên bố với quốc dân qua truyền hình là ông Flynn không hề nói tới vụ cấm vận. Ngày 10/2/2017 được hỏi lại thì ông Flynn cho biết là không nhớ có nói tới vụ cấm vận không. Chưa thấy ông Trump hay đại diện nào của ông lên tiếng về vụ này (13/2/2017).









Cựu tướng Michael Flynn từng đến Nga sau khi Mỹ cấm vận năm 2014 và từng tiệc tùng thân mật với Tổng thống Nga Putin như trong hình này, khi ông đang tham dự buổi ăn mừng của cơ quan truyền thông nhà nước Nga có tên là RT.





4/ Rò rỉ thông tin hàng loạt từ những nhân viên Tòa Bạch ốc ở mức độ chưa từng thấy qua nhiều đời tổng thống.





Những thông tin rò rỉ tới các cơ quan truyền thông uy tín cho thấy, tân TT Trump không được nhân viên kính nể hay mến phục, nhiều người coi ông là tay hề, không có tư cách của một tổng thống, đơn độc vì vợ con ở lại New York, không thích đọc sách, vòng đai thân tín của ông Trump xung khắc trầm trọng. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc không có khả năng lãnh đạo đất nước, không nhìn nhận khuyết điểm và thường nổi đóa khi bị truyền thông chỉ trích, thích xu nịnh và quyết đoán ...





Tin rò rỉ cho biết, ông Trump ngày 31-1-2017 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Chiến lược gia Steve Bannon của Tòa Bạch Ốc vào ghế Ủy ban thường trực của Hội đồng an ninh quốc gia, và giảm vai trò truyền thống của Chủ tịch hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ và Giám đốc Tình báo trong Ủy ban này. Điều nguy hiểm là khi ký sắc lệnh, ông Trump không hề biết là mình ký gì!





Quyết định đưa Bannon - một nhân vật đã từng có thành tích vận động cho khuynh hướng “Da trắng cực đoan”, thuyết âm mưu và chống toàn cầu hóa, bị coi là một kẻ nguy hiểm nhưng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ lên ông Trump – đã bị Thượng nghị sĩ John McCain, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và dư luận chỉ trích mạnh mẽ. Vị trí này thường dành cho các vị tướng lãnh, và sẽ khiến cho Bannon nắm được các tin tức tình báo quan trọng của quốc gia. Sau khi bị chỉ trích, ông Trump đã lên tiếng trách móc thuộc cấp về vụ này.





5/ Chuyên quyền

a/ Ngày 8/2/2017 ông Trump đã viết Tweet chỉ trích công ty nổi tiếng bán quần áo sang trọng khi họ ngưng bán các mặt hàng thời trang của cô con gái ông là Ivanka. Ông đã tweet: “Con gái tôi Ivanka bị công ty Nordstrom đối xử quá bất công. Đó là một người con tuyệt vời, luôn thôi thúc tôi làm điều đúng đắn. Thật tệ hại!”.

Một chiếc áo hiệu Ivanka Trump “made in China” bày bán trong một cửa hiệu ở Ontario, Canada hôm 3/2 - Ảnh: Reuters. Ivanka có hơn 300 mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc.



Việc ông Trump dùng Twitter để chỉ trích những chuyện vặt vãnh, bênh vực con cái, hoặc đưa ra những chỉ trích báo chí, chỉ trích cá nhân những người phê bình ông, hoặc phê bình những diễn biến trên thế giới như là một cách thể hiện chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, hoặc làm áp lực với các công ty Mỹ ... đã tạo mối quan tâm càng ngày càng lớn của dư luận và chính giới về thái độ kém chững chạc, thiếu kiềm chế, lạm quyền, bắt nạt, gia đình trị, cá nhân chủ nghĩa, xung đột quyền lợi ...

Ngày 9/2/2017, luật sư của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, đã nộp đơn kiện lên tòa án tiểu bang Maryland, đòi tờ Daily Mail và blogger Webster Tarpley bồi thường 150 triệu USD vì đã cáo buộc bà làm gái mại dâm vào những năm 1990.

Điều khó tin là trong đơn kiện, luật sư của bà Trump đã tố “đây là cơ hội nghìn năm một thuở để là là người phụ nữ được chụp hình nhiều nhất thế giới”, ngụ ý cơ hội làm đệ nhất phu nhân nước Mỹ, và “bà có thể khai trương một thương vụ bán các đồ trang sức, mỹ phẩm ... và làm được hàng triệu đô la.”





5/ Uy tín thảm hại của ông Trump tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Hàng trăm nghìn người biểu tình đã đổ ra đường ở hàng chục thành phố của Mexico vào ngày Chủ nhật, 12/2/2017 để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, miêu tả ông như một mối đe dọa đối với cả Mỹ và Mexico.

Ảnh: Reuters.



Trong một cuộc thăm dò dư luận gần đây của Gallup, chỉ 29% người được hỏi nói rằng họ nghĩ ông Trump được kính trọng ở nước ngoài, 67% nghĩ ngược lại. Những cuộc khảo sát tương tự dưới thời cựu tổng thống Barack Obama và George W. Bush, kết quả hoàn toàn đảo ngược. Theo ý kiến người Mỹ, 67% nghĩ rằng TT Obama được thế giới kính nể, 20% không nghĩ vậy; 49% nghĩ rằng TT Bush được thế giới kính nể, 38% không nghĩ vậy.



Quan điểm của người Mỹ về uy tín của Tổng thống Trump và 2 người tiền nhiệm đối với thế giới. (CNN)



Sau 3 tuần lễ làm việc, 55% người dân Hoa Kỳ không bằng lòng ông Trump, chỉ có 40% người chấp nhận. Dư luận khắp nơi đang nói đến xác suất ông Trump sẽ bị truất phế rất cao. Hiện có 40% người dân muốn quốc hội truất phế ông Trump. Các chuyên gia “cá độ” khắp thế giới đang vào cuộc sôi nổi về vận mạng của ông Trump trong vị trí quyền lực bậc nhất thế giới này.