Nghề Nail ở Mỹ:

Những rắc rối mà chủ tiệm cần biết khi bao lương cho thợ





* Tom Huỳnh, J.D.

T.Huynh@1stcounsel.com





Từ bấy lâu nay, rất nhiều chủ tiệm Nail người Việt tại Hoa Kỳ vì cần thợ nên vẫn thường áp dụng phương thức “bao lương” cho thợ. Qua cách này, người thợ sẽ phải có mặt theo một thời khóa biểu hàng ngày hay hàng tuần do chủ tiệm sắp xếp và được chủ bảo đảm trả một khoản lương cố định, bất luận người thợ đó có khách để làm hay không. Thông thường, việc bao lương cũng được chủ tiệm áp dụng chung với phương thức ăn chia theo huê hồng (commission), nghĩa là người thợ sẽ lãnh commission nếu nhiều hơn số lương được “bao.”





Giới chủ tiệm Nail người Việt tại Hoa Kỳ lâu nay vẫn có lối suy nghĩ rất đơn giản rằng bao lương cho thợ là chuyện bình thường, bởi đó là do sự thỏa thuận của đôi bên. Và có lẽ cũng vì vậy mà các mẫu rao vặt của chủ tiệm cần thợ Nail trên báo chí Việt ngữ hay internet, hầu hết đều có kèm theo điều kiện “bao lương” để dễ tìm thợ. Tuy nhiên, dường như chủ tiệm Nail người Việt tại Hoa Kỳ ít có ai hiểu rằng bao lương cho thợ có thể dẫn đến sự vi phạm những quy định của luật lao động liên bang và tiểu bang, và sẽ khiến chủ tiệm bị phạt rất nặng trong những vụ kiểm tra của các cơ quan lao động. Thêm vào đó, bao lương cho thợ còn là nguyên nhân của những vụ thợ Nail khiếu nại và kiện cáo chủ tiệm, đã và đang xảy ra tại nhiều nơi trên nước Mỹ trong thời gian gần đây.





Những điều cần biết trong việc bao lương cho thợ Nail





Trong vấn đề thuế vụ và luật lệ lao động, người thợ Nail hành nghề ở Mỹ tùy vào mỗi trường hợp cá biệt, có thể được xem là “employee” (nhân viên của chủ tiệm), hoặc “self employed/independent contractor,” (người tự doanh làm việc độc lập). Tuy nhiên, trái với sự hiểu biết sai lầm của nhiều người Việt trong nghề Nail tại đây, vấn đề người thợ Nail được xem là “employee” hoặc “self-employed/independent contractor,” sẽ phải tùy vào trắc nghiệm rất phức tạp áp dụng bởi cơ quan IRS, Bộ Lao Động liên bang (U.S. Department of Labor), và cơ quan lao động của từng tiểu bang, chứ không phải theo ý muốn của chủ tiệm hay của người thợ Nail. Cần lưu ý rằng luật lao động của các tiểu bang hiện nay có rất nhiều khác biệt với luật liên bang trong việc xác định thế nào là “self-employed/independent contractor” trong nghề Nail.





Luật lệ thuế vụ





Về mặt thuế vụ, nếu chủ tiệm bao lương cho thợ nhưng vẫn khấu trừ và đóng góp đầy đủ các loại thuế theo luật định rồi cấp mẫu W-2 cho thợ, thì người thợ sẽ tự động được xem là “employee,” và chủ tiệm sẽ không bị rắc rối gì với IRS hoặc cơ quan thuế vụ của tiểu bang. Trái lại, nếu chủ tiệm bao lương và cấp mẫu 1099-MISC cho thợ không khấu trừ và góp thuế, chủ tiệm phải chứng minh người thợ là “self employed/independent contractor” khi bị kiểm toán bởi IRS hoặc cơ quan thuế vụ của tiểu bang, dựa trên những trắc nghiệm của mỗi cơ quan. Nếu các cơ quan thuế vụ kết luận người thợ là “employee,” chủ tiệm sẽ bị truy thâu những khoản thuế đã không đóng góp trong nhiều năm trước đó cùng với tiền lời, và phải trả những khoản tiền phạt vạ rất lớn.

Luật lệ lao động





Về phần luật lệ lao động, nếu thợ Nail là “employee,” chủ tiệm sẽ bị ràng buộc bởi các quy định của luật lao động liên bang, tiểu bang và địa phương trong vấn đề lương bổng của người thợ.





Căn cứ vào luật lao động liên bang (The Fair Labor Standards Act, §§ 206 & 207) và luật lao động áp dụng bởi các tiểu bang trên toàn nước Mỹ, “employee” khi làm việc phải được hưởng mức lương tối thiểu (minimum wage), và lương giờ phụ trội (overtime pay), nếu có. Cần lưu ý rằng quy định căn bản này của luật lao động phải luôn được chủ tiệm Nail áp dụng khi có thợ là “employee,” bất kể trường hợp người thợ được trả lương theo giờ, ăn chia commission, hay được bao lương. Vì vậy, khi bao lương cho thợ là “employee,” chủ tiệm vẫn phải có hồ sơ ghi rõ số giờ mà người thợ đã làm việc trong từng khung thời gian 7 ngày hay một tuần lễ theo đúng sự đòi hỏi của luật lao động. Và điều quan trọng hơn hết là khi trả lương cho thợ, thì số lương “bao” đem ra chia với tổng số giờ mà người thợ đã làm việc, bắt buộc phải bằng hoặc hơn mức luơng giờ quy định bởi luật lao động, cộng với lương giờ phụ trội, nếu có. Nếu số lương “bao” tính ra không đủ mức lương giờ tối thiểu và lương giờ phụ trội của tổng số giờ mà người thợ đã làm việc, chủ tiệm bắt buộc phải trả thêm phần sai biệt.





Trường hợp chủ tiệm phân loại người thợ là “self employed/independent contractor,” thì sẽ không cần phải tuân theo các luật lệ về lương bổng áp dụng cho “employee.” Tuy nhiên, theo quy định căn bản của luật lao động cũng như luật thuế vụ, yếu tố quan trọng để xem người thợ có phải là “independent contractor” hay không, chính là quyền kiểm soát (right to control) của chủ đối với người thợ. Nếu người chủ có quyền kiểm soát, thì người thợ sẽ là “employee.” Do đó, nếu chủ tiệm bao lương hàng ngày hay hay hàng tuần cho người thợ Nail, là dấu chỉ rất cụ thể cho thấy chủ tiệm đã kiểm soát giờ giấc làm việc cùng với lợi tức thâu nhập của người thợ đó, và người thợ vì vậy sẽ không thể nào được xem là “independent contractor” bởi các cơ quan lao động và thuế vụ.

Tóm lại, theo luật lao động, chủ tiệm Nail chỉ có thể bao lương cho thợ là “employee,” nhưng số lương bao vẫn luôn phải đủ mức lương tối thiểu và lương giờ phụ trội theo đúng quy định của luật lao động tính trên số giờ mà người thợ đã làm việc. Chủ tiệm không thể bao lương cho “independent contractor,” vì đó chẳng khác nào xác nhận người thợ là “employee,” và chủ tiệm sẽ khó tránh rắc rối khi bị kiểm tra bởi các cơ quan lao động vì đã phân loại người thợ là “self employed/independent contractor” một cách trái luật.





Từ vài năm qua, tiệm Nail tại khắp Hoa Kỳ đã và đang là mục tiêu kiểm tra của Bộ Lao Động liên bang và cơ quan lao động các tiểu bang, và hầu hết những tiệm bị kiểm tra đều bị phạt rất nặng vì phạm luật lao động, mà chủ yếu là vấn đề lương bổng của thợ. Thêm vào đó, nhiều chủ tiệm Nail người Việt phải bị tốn hao hàng nhiều trăm ngàn Mỹ kim từ những vụ thưa kiện của thợ cũng vì vấn đề lương bổng, mà điển hình gần đây là chủ các chuổi tiệm Natalie Salon tại miền Bắc California, và Envy Nails với chi nhánh tại nhiều thành phố trong tiểu bang New York. Tại vùng Nam California, nhiều đời chủ của một tiệm Nail ở thành phố Orange cũng đang còn phải đối đầu với vụ kiện về lương bổng của một nhóm thợ Nail người Việt, kéo dài suốt hai năm nay vẫn chưa kết thúc. Cũng nên biết rằng không phải chủ tiệm Nail người Việt chỉ bị thợ Việt kiện. Những thợ Nail kiện chủ các tiệm Envy Nails tại New York đều là người di dân gốc Mexico và Ecuador.





Trong tình hình như vừa kể trên, đã đến lúc mà giới chủ tiệm Nail nếu muốn tồn tại thì cần phải hiểu rõ các quy định của luật lao động trong vấn đề lương bổng của thợ Nail, để từ đó có sự chuẩn bị đầy đủ hầu tránh bị phạt vạ trong những vụ kiểm tra của các cơ quan lao động.Thêm vào đó, sự hiểu biết rõ ràng về luật lệ cũng sẽ giúp chủ tiệm có thể ngăn ngừa những vụ khiếu nại hoặc thưa kiện của thợ Nail. Riêng tại California với những quy định của luật AB-2437 vừa được ban hành và có hiệu lực từ đầu năm 2017, giới chủ tiệm Nail càng phải sớm tìm hiểu luật lệ liên quan đến vấn đề lương bổng của thợ để tránh những vụ tố giác hoặc thưa kiện bởi thợ Nail, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều hơn trong thời gian sắp đến. Cũng nên lưu ý rằng tại Hoa Kỳ, người ta không thể viện cớ không hiểu luật để biện minh khi phạm luật.





Cần thêm thông tin, có thể liên lạc trực tiếp với Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh, điện thoại (949) 444-2544.





-------------------------





SÁCH MỚI PHÁT HÀNH !!!





“LUẬT PHÁP VÀ NGHỀ NAIL TẠI HOA KỲ 2017”





Đầy đủ thông tin chính xác mới nhất năm 2017 về mọi thứ luật lệ và quy định của

từng tiểu bang Hoa Kỳ liên quan đến nghề Nail.







Giá $16.95 + $6.65 cước phí trong Hoa Kỳ.

Muốn đặt mua sách, gửi tên & địa chỉ người nhận và chi phiếu $23.60 về:







Tom Huynh, J.D.

221 Main Street, #1011

Seal Beach, CA 90740