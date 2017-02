Giá Thuê Chung Cư Tăng Cao: Quận Cam Đứng 10 Hoa Kỳ

Giá thuê nhà gia tăng khắp Miền Nam California trong quý 4 của năm 2016 trong khi nhà trống hiếm khiến mức cầu tăng cao, theo công ty dữ liệu nhà cửa Reis Inc. cho biết.Nói chung, năm 2016 đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp giá thuê nhà tăng cao trong khu vực, theo các phúc trình vởi Reis và những công ty khác cho thấy. Giá thuê nhà chung cư tăng từ 15% tới 25% kể từ năm 2011.Người thuê nhà chung cư tại Quận Cam đã trả tiền thuê chung cư cao hàng thứ 10 trong số những khu vự thành phố tại Hoa Kỳ trong quý đầu của năm 2016, với các chủ nhà đòi hỏi trung bình $1,799 một tháng cho một căn chung cư trống, theo Reis cho biết.Tiền thuê nhà hàng tháng đã tăng $44 từ một năm trước, tăng 2.5%.Trên toàn quốc, tiền thuê nhà chung cư trung bình tăng $47 tới mức $1,304 một tháng, tính theo năm là tăng 3.7%.New York, San Francisco và Thung Lũng Silicon có giá thuê nhà chung cư cao nhất trong số những khu vực thành phố, theo công ty Reis cho biết. Nơi có giá thuê nhà thấp nhất là tại Tulsa, Oklahoma City của tiểu bang Oklahoma, và Wichita của tiểu bang Kansas.Sau đây là một số thành phố có giá tiền thuê nhà chung cư cao nhất tại Mỹ:1- New York: $3,4932- San Francisco: $2,9323- San Jose: $2,4684- Westchester: $2,1315- Oakland-East Bay: $2,1126- Boston: $2,1117- Fairfield County, CN: $2,0568- Long Island: $1,9979- N. New Jersey: $1,81710- Quận Cam: $1,79911- Los Angeles: $1,77512- San Bernardio/Riverside: $1,262.