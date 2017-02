Những Đứa Con Trưởng Được Ưu Thế, Thông Minh Sớm Hơn

Những đứa con sinh đầu lòng thực sự có ưu thế hơn, theo một nghiên cứu mới của Anh Quốc cho thấy.Nghiên cứu được công bố bởi Đại Học Edinburgh University cho thấy rằng có sự khác nhau về số đo thông minh giữa những đứa con sinh đầu lòng và các em của những người này, và điều đó đã lộ ra rất sớm lúc 1 tuổi, theo BBC tường trình.Lý do nào? Các bậc cha mẹ có khuynh hướng dành nhiều thời gian hơn để chơi và phát triển năng khiếu tư duy với những đứa con trưởng, như đọc và chơi nhạc, theo các nhà nghiên cứu cho biết. Khi những đứa con sinh sau ra đời, cha mẹ không còn thì giờ. “Điều đó không có nghĩa là những đứa con sinh đầu lòng được thương yêu nhiều hơn – chúng cùng được yêu thương như nhau,” theo nhà nghiên cứu Ana Nuevo-Chiquero, theo báo Edinburgh News cho biết. “Nhưng họ được để ý nhiều hơn – đặc biệt trong những năm hình thành quan trọng đó.”Các nhà nghiên cứu đã trắc nghiệm các dữ liệu về 5,000 trẻ em từ lúc còn mang thai tới 14 tuổi trong Thăm Dò US Children of the National Longitudinal Survey of Youth, và liên kết chúng với thói quen của cha mẹ. Những đứa trẻ được đánh giá mỗi 2 năm một lần về sự đa dạng của các năng khiếu, với những đứa con trưởng thường có năng khiếu vượt trội hơn các em bắt đầu lúc 12 tháng tuổi.Khác biệt gia tăng nhẹ theo tuổi tác, và các nhà khoa học nói rằng nối kết với các nghiên cứu cho thấy rằng những đứa con sinh đầu lòng khi lớn lên sẽ có công việc làm ăn khá giả hơn.Không chỉ cha mẹ ít dành thì gian cho các đứa con sinh sau, mà những bà mẹ còn có nguy cơ cao hơn trong lúc mang thai, như hút thuốc lá, theo họ phúc trình trong Tạp Chí Human Resources.