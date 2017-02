Ăn Chay Nhiều Hơn Vì Sức Khỏe

BEIJING – Một bản ước tính nói rằng có khoảng 50 triệu người Trung Quốc ăn chay, tức là hơn 4% trên tổng dân số 1.4 tỷ người.Trong khi đó, có khoảng 11% dân Úc châu ăn chay, và 40% dân Ấn Độ không ăn thịt.Theo cuộc nghiên cứu của Roy Morgan Research, có gần 2.1 triệu dân Úc châu ăn chay, hay gần như chay. Được hỏi vì sao, họ đưa ra nhiều lý do, bao gồm cả tôn giáo, môi trường, tôn trọng súc vật, và giữ sức khỏe.Trong một cuộc nghiên cứu 2013, khi quan sát hơn 95,000 người nam và nữ tại Hoa Kỳ, từ năm 2002 tới 2009, cho thấy người ăn chay có 12% rủi ro tử vong thấp hơn về mọi lý do so với người không ăn chay.Tuy nhiên, cũng có thể có sai sót của thống kê: những người ăn chay vốn cẩn trọng giữ gìn sức khỏe hơn người không ăn chay, thường tránh hút thuốc, siêng thể dục và ít thói quen bất lợi cho sức khỏe.Một cuộc nghiên cứu khác ở Úc châu có tên là Sax Institutes 45 and Up Study, khảo sát 267,180 người nam và nữ 45 tuổi trở lên tại New South Wales trong vòng 6 năm.Trong thời gian đó, có 16,836 người trong nghiên cứu này chết. So sánh rủi ro chết sớm của người ăn chay và không ăn chay, không thấy dị biệt thống kê nhiều.Các cuộc nghiên cứu đều cho thấy, chìa khóa sức khỏ chỉ là ăn lành mạnh, ăn nhiều rau quả, ăn nhiều cá hơn thịt, siêng thể dục, tránh hút thuốc, tránh dùng nhiều đường và muối, đừng để mập phì… Trong đó, ăn chay tốt hơn, nhưng không sai biệt nhiều.