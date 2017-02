1 Bà Nặng 499 Kílô Được Máy Bay Chở Tới Ấn Độ Giải Phẫu

MUMBAI - Bà Eman Ahmed Abd El Aty 36 tuổi, cân năng 1100 pounds (499 kilograms), được tin là người đàn bà nặng nhất thế giới sẵn sàng đi Ấn Độ giải phẫu giảm cân sau khi được ngoại trưởng Ấn Độ can thiệp để bà được cấp chiếu khán nhập cảnh.Bác sĩ Muffazal Lakdawala cho hay bà El Aty có thể tới thủ phủ thương mại Mumbai vào sáng Thứ Bảy, bằng 1 chuyến bay đặc biệt bằng phi cơ Airbus, và đuợc chuyển thẳng từ phi trường vào bệnh viện Saifee.1 tổ bác sĩ tới Ai Cập từ 10 ngày qua để chuẩn bị các điều kiện cho cuộc không vận.Gia đình cho biết từ nhỏ, El Aty đã phát sinh các triệu chứng của “bệnh chân voi”, làm sưng 2 chân và nơi khác của thân thể – bà ta bị 1 đợt tai tiếng mạch máu não, nằm liệt giường, đưa tới các biến chứng gồm tiêu đường và cao huyết áp.Bác sĩ Lakdawala nhận giải phẫu miễn phí – cũng vị bác sĩ này liên lạc với ngoại trưởng để nhờ can thiệp cấp chiếu khán nhập cảnh.Việc chuyên chở cũng là vấn đề vì không hãng nào muốn nhận.Ấn Độ là đích đến của du khách chữa bệnh vì dịch vụ y tế phẩm chất cao và chi phí thấp rất nhiều so với phương tây.