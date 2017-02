Biển Đông trong kỷ nguyên Trump và quan hệ mới Mỹ-Việt-Trung

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trên đường công du châu Á lần đầu tiên nhằm trấn an các quốc gia trong khu vực do có nhiều quan ngại là Tổng thống Donald Trump sẽ bỏ rơi châu Á qua lời tuyên bố “Nước Mỹ trước hêt” trong chiến dịch tranh cử trước đây. Tại Tokyo cùng đồng nhiệm bộ trưởng quốc phòng Nhựt Bổn, trong buổi họp báo chung ngày 04-02-2017, ông James Mattis tuyên bố về chách sách Biển Đông chưa cần có động thái quân sự lớn lao nào, mà ưu tiên lúc này là thực hiện nổ lực ngoại giao để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh hải; quan điểm này có vẻ như để trấn an thái độ cứng rắn của Rex Tillerson đề nghị Trung cộng chấm dứt việc bồi đấp đảo , và phong toả mọi tiếp cận của Trung Công vào các thực thể nhơn tạo.Lập trường cứng rắn của Tillerson cũng dược Trump chia xẻ trên tweeter sau ngày đắc cử.

Liệu cách “tiếp cận mới ở Biển Đông” của Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ- Tướng James Mattis- sẽ mở đầu cho sự thay đổi chiến lược lâu dài là nhằm bảo vệ “ lợi ích quốc gia Hoa Kỳ” trong khu vực trong kỷ nguyên Trump?

Chánh sách răn đe mạnh mẽ của Trump có ngăn cản được tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông?

Liệu Trump sẽ quyết liệt đối đầu với Trung Cộng ở Biển Đông hay Trump tiếp tục con đường nhẫn nhục của tổng thống Obama để Trung Cộng nuôi tham vọng đẩy lần Mỹ ra khỏi khu vực. Cho tới nay, các lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ - từ quyền tự do hàng không và hàng hải, tôn trọng trật tự dựa trên luật pháp quốc tế,cho đến việc tái khẳng định giải quyết các tranh chấp trong khu vực bằng con đường hoà bình – tất cả đều bị thử thách nếu không nói là bị Bắc Kinh xem thường. Bà cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã từng nói vào mặt Dương Khiết Trì (07-23-2010) về “quyền lợi quốc gia “ ( “national interest”) tại Diễn đàn An ninh khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội nhưng cung cách phản ứng đáp trả của chánh quyền Obama trước các hành động hung hăng vừa chưa đủ, vừa vô hiệu, bị động, và sự kiện này tạo ra quan ngại cho đồng minh và đối tác trong khu vực.

Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống ngày 20-01-2017.Thái độ cứng rắn của Trump ngay khi bắt tay vào việc tại Nhà Trắng ,truyền thông đã phổ biến lời chỉ trích về yêu sách chủ quyền quá đáng trên gần như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh và hoạt động quân sự hoá các đảo nhơn tạo . Ba ngày sau, Thứ Hai 23-01-2017, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer trong buổi hợp báo chí thường lệ cho biết Washington quyết “ bảo vệ lãnh thổ quốc tế”, Spicer còn nói thêm “chúng ta phải bảo vệ lợi ích Hoa Kỳ ở Biển Đông” nhắc lại lời tuyên bố Rex Tillerson ứng viên ngoại trưởng trong buổi điều trần để được phê chuẩn việc bổ nhiệm trước Uỷ Ban Ngoại giao Thượng viện Hoa Kỳ ngày 11/01/2017; ông Tillerson lên án Bắc Kinh xây các đảo nhơn tạo ở Biển Đông , đồng thời yêu cầu Mỹ phải ngăn không choTrung Quốc tiếp cận các đảo này; ông tiếp “ Chúng ta cần gởi một thông điệp rõ ràng cho Trung Quốc biết , thứ nhứt, là ngưng việc xây đấp đảo và thứ đến, họ cũng không được phép tiếp cận các đảo. Ngay cả ông Trump trên tweeter ngày 4/01/2017 trước khi nhậm chức cũng đã đả kích Trung Quốc xây “ các phức hợp quân sự khổng lồ “ở Biển Đông. Lời tuyên bố của Tillerson gởi đến Bắc Kinh không lâu sau khi Trump đã phá lệ ngoại giao trực tiếp điện đàm với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn;và để đáp trả lời phản đối của Bắc Kinh, ông Trump tuyên bố Mỹ không phải nhứt thiết tôn trọng chánh sách “Một nước Trung Hoa”, một vấn đề khá nhạy cảm chi phối ngoại giao Trung Cộng và Mỹ cả bốn mươi năm qua trên hồ sơ Đài Loan. Tillerson tiếp tục giải thích quan điểm của mình trong văn bản gởi cho Nghị sĩ Ben Cardin của tiểu bang Maryland dành cho những câu hỏi nêu ra trong phiên điều trần trước đây ( 11-01-2017) :” Mỹ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu Mỹ muốn ngăn ngừa những hành động làm mất ổn định thêm, và trấn an đồng minh và đối tác rằng Mỹ sẽ sát cánh với họ trong việc duy trì các luật lệ và chuẩn mực quốc tế. Trump cũng như Tillerson không đưa kế hoạch cụ thể nào nhằm phong toả các đảo nhân tạo, nhưng phản ứng của TC liền sau đó, chẵng những khẳng định chủ quyền không tranh cải ở Biển Đông mà còn cảnh cáo Hoa Kỳ rằng chiến tranh khó tránh khỏi nếu Washington ngăn chận Bắc Kinh tiếp cận các đảo nhơn tạo trên vùng biển đang có tranh chấp. Ngoại trưởng Vương Nghị nhơn chuyến thăm nước Úc 08-02-2017 lại đề nghị Mỹ nên “ôn lại” lịch sử về Biển Đông; ông tuyên bố trên đài truyền hình Úc ABC trong trường hợp xung đột xẩy ra, cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều bị thiệt hại và cả hai sẽ không chấp nhận để diều đó xẩy ra;có lẻ Vương Nghị chưa nghe Ngoại trưởng Tillerson từng nói “ Mỹ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro” để ngăn bất ổn ở Biển Đông…”

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis điều chỉnh chánh sách Biển Đông :

Thực ra không ai nắm được hay đoán được đường lối lãnh đạo của Trump ngoài hai phương châm” Nước Mỹ Trước hết”, “Làm cho Nước Mỹ Vĩ đại Trở lại”; ngược lại , trong vòng ba tuần đầu sau khi ông nhậm chức cho thấy những điều ông tuyên bố bốc lửa trước đây đang được nội các của ông điều chỉnh lại trong nhiều lãnh vực, nhứt là trong chánh sách ngoại giao, tất nhiên có sự hội ý của chủ nhơn NhàTrắng. Một thí dụ điển hình là hồ sơ Biển Đông và Hoa Đông ;trong đầu Tháng Hai, tân tổng trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis trong chuyến công du đầu tiên Châu Á nhằm trấn an đồng minh Nam Hàn và Nhựt Bổn về những lo ngại bị Trump bỏ rơi ; trong lúc tranh cử ông Trump cho họ là những nước muốn được cây dù an ninh của Mỹ che chở nhưng không chịu đóng góp ( free riders) mà còn hăm sẽ rút quân hết quân đội Mỹ đồn trú tại hai nước và khuyến khích họ tự túc về võ khí hạt nhơn. Bây giờ, tại Seoul, ông bộ trưởng Quốc phòng Mattis cho biết sẽ vùi dập Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng dùng hạt nhơn tấn công các đồng minh của mình; và hai nước Mỹ -Đại Hàn đồng thuận khai triển lá chắn tên lửa THAAD trên đất Nam Hàn để đối phó với Bắc Triều Tiên, nhưng cũng làm Tập đau đầu vì tầm hoạt động THAAD quét xa qua lục địa Trung Cộng.Tại Tokyo ông Mattis xác nhận với người đồng nhiệm Hoa Kỳ tôn trọng hiệp ước an ninh Mỹ Nhựt và thừa nhận quần đảo Sankaku/Điếu Ngư thuộc quyền cai trị của Nhựt Bổn. Tokyo cũng cho biết Thượng đỉnh Trump-Abe sẽ diễn ra tai Washington 09-02-2017 cho mối cam kết an ninh hổ tương hai phía cũng như việc Abe sẽ tạo thêm 07 ngàn viêc làm ngay trên đất Mỹ.

Trong buổi họp báo chung với người đồng nhiệm Tomomi Inada tại Tokyo ngày 04 tháng Hai 2017, James Mattis là nhơn vật cao cấp nhứt của Lầu Năm Góc lần đầu tiên tuyên bố minh bạch về chánh sách Biển Đông , vị cựu Đại Tướng Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ nói đây chưa phải là thời điểm cần đến các động thái quân sự lớn ở Biển Đông để ngăn chặn hành vi lấn lướt , áp đặt chủ quyền trái phép của Trung Quốc“, mà những gì chúng ta phải làm ngay lúc này là tận dụng mọi nổ lực, đặc biệt là ngoại giao, để cố gắng giải quyết điều này một cách thích hợp, duy trì việc mở các kinh trao đổi ; ông chỉ trích Trung Quốc đã tạo lòng ngờ vưc vì những động thái quyết đoán của họ tại khu vực Biển Đông, và tuyên bố thêm“Trung Quốc đã phá nát niềm tin của các quốc gia trong khu vực , rõ ràng họ đang cố gắng để phủ nhận toàn bộ những nổ lực ngoại giao và an ninh và kinh tế của các quốc gia láng giềng”. Ông nói với Tomomi Anada rằng quyền tự do hàng hải mang tính tuyệt đối mà tàu bè dân sự cũng như hải quân Hoa Kỳ vẫn hoạt động bất cứ ở nơi nào luât pháp quốc tế cho phép; rằng tầng số chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ( FONOPS) của Hoa Kỳ ở Biển đông sẽ tăng lên. Khi Mattis kệu gọi chưa phải lúc động binh phải chăng ông loại bỏ đề nghị của Tillerson cấm TC tiếp cận các đảo nhơn tạo ở Trường Sa, vì phong toả các các đảo để ngăn TC tiếp cận đảo là một cuộc động thái quân sự rồi còn gì nữa! Chắc không phải vậy!

Chánh phủ Bắc Kinh tất nhiên hoan nghinh giải pháp ngoại giao của Mattis để giải quyết vấn đề tranh chấp tại Biển Đông, là điều tích cực; và tinh hình Biển Đông hiện nay đã được binh thường hoá!

Theo đánh giá của Reuters tuyên bố của bộ trưởng Quốc phòng Mattis được coi là cụ thể nhứt về giải pháp cho vùng biển tranh chấp giữa Viêt Nam và một số nước trong đó có cường quốc Trung Cộng .” Chánh sách Biển Đông” cứng rắn trước đây của Trump và ngoại trưởng Tillerson như vậy đã được điều chỉnh, mang tính ngoại giao hơn ít ra cũng trong thời điểm này , như lời tuyên bố của vị tướng bốn sao, người nắm nhiều vai trò chủ chốt trong việc lên kế hoạch chiến tranh triệt tiêu IS , khôi phục lại sức mạnh quân đội sau những năm ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, và chuyến công du công du của ông chắc cũng “chấn hưng” tinh thần đồng minh có lúc dao động vì các tuyên bố ngẫu hứng của ứng cử viên dân tuý Donald Trump.

Theo nhà bình luận Ankit Panda trên tờ The Diplomat ngày 06 tháng Hai 2017, “Jim Mattis cho thấy không có nhiều thay đổi trong chánh sách Biển Đông của Mỹ, nhưng điều đó sẽ kéo dài bao lâu? Tin từ THE AUSTRALIAN, Cựu Tư lênh Quốc phòng ÚC –Angus Houston – trong buổi hội thảo hợp tác an ninh quốc gia Úc-Nhựt-Mỹ ở Canberra 30-01-2017 lại e rằng quá muộn để ngăn chương trình Trung Quốc ở Biển Đông, theo ông điều quan trọng bây giờ là đảm bảo tự do hàng hải và quyền qua lại vô hại ( innocent passage) và cũng cần tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế và không khuyến khích các quốc gia hành động đơn phương theo cách có thể gây đe doạ đến hoà bình và ổn định khu vực; ông cũng kêu gọi tân chánh phủ Hoa Kỳ cần có sự hiện diện mạnh mẽ và trường kỳ trong khu vực

Ấn độ Dương-Thái Bình Dương .

Ưu tiên ngoại giao cho hồ sơ Biển Đông được đề xướng bởi một vi tướng bốn sao dạng dầy kinh nghiệm trong thời điểm này, đúng theo binh pháp” tiên lễ hậu binh”. Mattis cũng như Tillerson có thể đi guốc trong bụng Tâp Cân Bình, hai vị “song kiếm hợp bích”này đã nhìn thấy rõ Obama quá mềm yếu , phản ứng chưa đủ để làm Bắc Kinh thay đổi các cư xử nếu không nói là nhu nhược; và điều này gởi một tín hiệu bất lợi làm xoi mòn lòng tin cậy của đồng minh và đối tác của Hoa kỳ trong khu vực, khiến Phi Luật Tân, Malaysia rồi Thái Lan ngả lần về Bắc Phương.

Ngoại trưởng Rex Tillerson chắc cũng đồng ý với các khuyến cáo của AMTI (Asia Maritime Transparence Initiative) thuộc CSIS gởi cho tân chánh quyền Trump các nguyên tắc hướng dẫn để ngăn chận Trung Cộng nhằm khống chế Biển Đông, theo đó Hoa Kỳ cần có một chiến lược lâu bền để tăng cường năng lực của mình, làm việc hữu hiệu hơn với các đồng minh và đối tác và cũng cố trật tự khu vực. Cách tiếp cận vẫn là răn đe mạnh mẽ, lâu dài , đồng thời hợp tác ( source: South China Sea Guidelines for the New Administration / CSIS). Ai cũng biết Tillerson là cựu CEO của tập đoàn Exxon-Mobil , mà ông cũng là thành viên hội đồng quản trị Trung Tâm Nghiên cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS từ năm 2005. Cũng xin nhắc lại, một văn bản gởi cho Nghị sĩ Ben Carden trong buổi điều trần phê chuẩn chức vụ Ngoại trưởng Tillerson , nhưng với giọng diệu nhẹ nhàng hơn, Mỹ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn chặn bất ổn Biển Đông… ( như đã dẫn bên trên); ông cho biết “sẽ làm việc với các đối tác liên ngành để xây dựng môt phương pháp tiếp cận tổng thể của chánh phủ về việc ngăn ngừa Trung Quốc cưởng chiếm và bồi đắp thêm, cũng như ngăn ngừa các thách thức đối với tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển.”( nguồn: VOA Tiếng Việt ngày 07-02-2017).

Biển Đông đi về đâu trong kỷ nguyên Trump?

Trật tự thế giới đang đổi thay; thế quân bình quyền lực toàn cầu thành lâp sau thế chiến II đang bị đe doạ hơn bao giờ hết .Vị thế lãnh đạo thế giới tự do của Hoa kỳ trải qua hai cuộc thế chiến rồi gần nửa thế kỷ chiến tranh lạnh lần lần bị thử thách, trở nên co cụm nhiều hơn trong thời kỳ Obama, trước khí thế trồi lên của Trung Cộng ở Á châu và sự xuất hiện chế độ độc tài Putin hậu Liên Xô rồi chiến tranh với ISIS. Brexit đang làm suy yếu Âu châu, tại Hoa kỳ tư tưởng dân tuý đã đưa Trump lên làm Tổng thống , nhưng ông ta dứt khoát không còn muốn giữ vai trò “cảnh sát quốc tế “ hay bao biện như xưa nữa mà có ý định lui về ưu tiên lo quyền lợi” nước Mỹ trước hết”, lo hồi sinh nội lực một quốc gia chia rẻ, để “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.”. Obama ra đi trao lại cho Trump một di sản khá nặng nề cả hai mặt nội chánh và ngoại giao. Với sứ mạng bảo quốc an dân, chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần ông đã ký hơn mười sắc luật, dù có nhiều sự chống đối, phê bình, chỉ trích xuống đường khắp nơi; chưa thấy trào tổng thống Mỹ nào mà uy tín xuống thấp trong ngay trong ngày đăng quang kéo dài trong tuần trăng mật như vậy. Nhưng Trump và nội các đã biết sửa sai , duyệt xét lại đường lối chánh sách đối ngoại những gì không phù hợp .

Với đội ngũ cộng sự tài giỏi như James Mattis , Rex Tillerson, ông Trump sẽ không để quyền lợi quốc gia của Hoa kỳ ở con đường huyết mạch quốc tế, chiếm hơn một phần ba hải lộ toàn cầu,có hơn 50 ngàn tỷ USD thương vụ hàng năm đi qua , một khối dầu khí, khoáng sán , cá tôm hằng hà sa số trong lòng biển, một trục địa chánh trị kinh tế chiến lược cho cả vùng Đông Nam Á lại lọt vào vòng kiểm soát và khống chế của Bắc Kinh. Tập đang gập một đối thủ tính khí bất thường không ai đoán nổi “biết người biết ta”; mấy tháng trước đây Trump trêu chọc Tập đủ điều thì hôm rồi ngày 8 tháng Hai TT Trump gởi thơ chúc Tết Chủ Tich Tập Cận Bình “ mong muốn phát triển “ mối quan hệ mang tính xây dựng và có lợi cho cả Hoa kỳ và Trung Quốc “ đủ làm tan băng giá trong quan hệ Mỹ Trung. Rồi ông lại gọi Tập ông công nhận nguyên tắc “ Một Trung Hoa” !. Chúng ta cũng có thể nghi ngờ việc Mỹ-Trung có thể “đi đêm” để trao đổi vấn đề Biển Đông, việc mà Washington đã làm trước kia để bán đứng Miền Nam, miễn cả hai cùng có lợi.

Tham vọng Tâp Cận Bình không phải chỉ là một cường quốc khu vực.Tại APEC-Lima 2016, Tập không giấu diếm ý đồ lãnh đạo kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương khi Trump loan tin sẽ khoá sổ TPP mở rông khoản trống khu vực cho Trung Cộng nhảy vào điền thế; tại diễn đàn kinh tế thế giới DAVOS Tập lại tuyên bố sẽ thay thế nước Mỹ để lãnh đạo thế giới toàn cầu hoá , trong khi nền kinh tế Bắc Kinh trên đà khủng hoảng, chỉ có Trump mới có thể cứu nguy “ kẻ thao túng tiền tệ”. Hoa Kỳ vẫn là siêu cường kinh tế, Trung cộng chưa đủ tầm vóc để thay thế, trong thời điểm này. Sự thất bại trong nền kinh tế thị trường hoang dã theo kiểu Trung quốc trong chế độ toàn trị đã hiển lộ. Đây là tử huyệt Achille để Trump thương lượng trao đổi để cả hai cùng có lợi trong , một sòng phẳng, công bằng trong hồ sơ Biển Đông.

Trong kỷ nguyên Trump , đa số tin tưởng chánh quyền mới ở Mỹ với chiến lược Biển Đông mới, Trump sẽ mang đến thắng lợi mới ở Biển Đông là lợi ích lâu dài cho Mỹ ( national interest) là quyền tự do hàng không hàng hải, tôn trong một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, cho đến phương cách giải quyết ổn thoả các tranh chấp lãnh hải bằng con đường hoà bình – tất nhiên tất cả vì “Nước Mỹ Trước hết”, không mảy may vì quyền lợi cho dân tộc Việt Nam; chúng ta đã nhận thức và nhớ lấy điều đó từ sau 30-04-1975 trong công cuộc đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam.

Thay lời kết : Biển Đông và quan hệ mới Mỹ-Việt-Trung

Tổng thống Trump đi vào Nhà Trắng với một lộ trình “ Từ hôm nay viễn kiến mới cai trị đất ta.Từ lúc này chỉ có Hoa Kỳ trên hết”, “Cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ mạnh trở lại”.

Người dân ti nạn cộng sản Việt Nam chắc không dấu nổi niềm vui trước viễn kiến mới với thái độ cứng rắn của nội các Trump đối với tập đoàn cộng sản Bắc Kinh, chúng ta hi vọng sẽ nhìn được ánh sáng cuối đường hầm cho vấn đề Biển Đông. Nhưng niềm vui của chúng ta lại là nỗi lo của Trung Nam Hải . Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tuân hành lệnh triệu hồi của chủ tịch TC Tập Cận Bình , hướng dẫn tập đoàn bán nước cộng sản Hà Nội , vội vã trong những ngày trước Tết ( 12-15/01/2017) sang triều kiến thiên triều , tự nguyện tỏ lòng trung thành siết chặc thêm chiếc vòng kim cô 16 chữ vàng bốn tốt đã ký từ hội nghị Thành Đô ; Nguyễn Phú Trọng đã ngoan ngoản thoả thuận với các chỉ đạo của Tập về cách giải quyết hồ sơ Biển Đông, thêm vào đó là 15 văn kiện cột buộc sự lệ thuộc kinh tế ,an ninh, quốc phòng, truyền thông, đào tạo cán bộ quản trị cấp cao… Đằng sau cuộc hội kiến đó mới là điều hệ trọng mà Trọng tìm được sự hứa hẹn của Tập để Trọng và phe nhóm thân Trung bám trụ quyền bính , trong màng đấu tranh, thanh trừng nội bộ giành lấy chiếc ghế Tổng bí thư: Trọng sẽ trao quyền lại giửa nhiệm kỳ hay tiếp tục cho đến đại hội XIII rồi sẽ giao quyền cho phe thân Trung là Đinh Thế Huynh,hay Phạm minh Chính , cả hai đều lọt vào mắt xanh của” lãnh tụ cốt lõi” Trung Nam Hải. Theo tin rò rĩ, phe nhóm bộ sậu của đồng chí X vẫn còn cựa quậy hợp tác với cánh chủ trương có quyền lực tối cao hơn Đảng, nhưng trong môi trường chánh trị dân tuý của Trump hiện nay không muốn xen vào nội tình của một quốc gia có quá trình đu dây và lừa đảo, do đó có lẽ phe 3X phải tiếp tục “làm người tử tế”; dù trong hoàn cảnh có đột phá chánh trị ra sao, phe Trọng hay phe 3X vẫn là cộng sản sẽ rồi tiếp tục con đường toàn trị , độc tài.Nhưng Trọng vẫn lo lắng hiện tượng tự diễn biến sẽ đưa chế độ đi vào hồi kết.Mới đây nhà cầm quyền ban hành Nghị quyết 25 “tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chánh trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hoá, trong nội bộ.”

Trong công cuộc đấu tranh dân chủ hoá Viêt Nam, không có chuyện hoà giải hay hoà hợp với chế độ Hà Nội. Chừng nào mà chế độ CSVN còn ngự trị đât nước thì tương lai Biển Đông vẫn còn mờ mịt, vận mang dân tộc càng rơi vào nguy cơ cho sự sống còn. Trật tự thế giới tự do đang bị thử thách ; tại Hoa Kỳ khủng hoảng chánh trị đang chia rẻ đất nước. Chánh sách ngoại giao biệt lập ( isolationism), “nước Mỹ trước hết” của Trump đe doạ đến nhơn quyền theo Báo cáo Thế giới năm 2017 , Giám đốc điều hành Kenneth Roth của Human Rights Watch ( HRW ) chỉ trích Trump và một số chánh khách Âu Châu mưu tìm quyền lực qua thuyết phục cử tri tinh thần bài ngoại, phân biệt chủng tộc, ghét phụ nữ ( misogyny), và xu hướng chủ nghĩa dân tộc ( tạm dịch từ nativism); Roth còn cho Trump vận động bầu cử theo cách kích động hận thù và chánh sách không khoan dung; ảnh hưởng đường lối dân tuý của Trump lên các chánh đảng Âu châu theo mô hình Brexit. Mối thân thiện, lòng ngưỡng và quan hệ tài chánh từ lâu với Nga của Trump và các cộng sự đầu não từ Ngoại Trưởng Tillerson đến Cố vấn An ninh Quốc gia Flynn đặt ra nghi vấn liệu nội các Trump còn tôn trọng các giá trị tự do dân chủ và nhơn quyền trong mọi quan hệ ngoại giao với nước ngoài, kể cả đối với quốc gia công sản như CHXHCNVN, với CHNDTQ . Sự thật từ khi Obama hứa với Trọng năm 2015 không màng đến vấn đề ý thức hệ của CHXHCNVN và nhất là từ khi được Tập Cận Bình trải thảm đỏ tiếp đón tại Bắc Kinh hôm trước Tết Đinh Dậu thì chiến dịch trấn áp các nhà đấu tranh dân chủ nhơn quyền có chiều hướng gia tăng, các blogger phải đối mặt với sự đe doạ sách nhiễu liên tục của công an, và bị biệt giam hay bị bỏ tù vì thực hiện quyền cơ bản của con người, chưa kể các trường hợp công an giả dạng thường dân sách nhiểu lương dân. Phúc trình thường niên của HRW ( phổ biến ngày 13/01) còn cho thấy Hà Nội siết chặt kiểm soát hoạt động của truyền thông báo chí và thông tin liên lạc bằng việc áp dụng các luật lệ tội phạm…Dù vậy nhân dân trong nước chờ xem hiệu lực của Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu ( Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) nhắm vào những cá nhân vi phạm nhơn quyền và giới chức tham nhũng trên toàn cầu, kể cả CSVN.

Theo báo cáo của tổ chức Freedom House, năm 2017 Việt Nam bị xếp vào nhóm 49 nước “không có tự do” trong số 195 nước được dánh giá ( 87 nước được xếp hạng có tự do, 59 nước có tự do phần nào và 49 nước không có tự do; CSVN đứng vào loại thấp nhứt về quyền chính trị).

Chủ tịch Uỷ Hội Hoa Kỳ về tự do Tôn giao Quốc tế (USCIRF), ông Thomase Reese phổ biến tài liệu tinh hình tư do tôn giáo ở Việt Nam ngày 09-02-2017, và đề nghị Việt Nam cần bị đưa lại vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đăc biệt (gọi tắc CBC ).

Các lực lượng dân chủ , các tổ chức xã hội dân sự trong nước dù còn yếu nhưng vẫn quyết không lùi bước trước sự trù dập của CSVN và sự thử thách khó khăn bên ngoài do chánh sách đối ngoại hiện tại của tân chánh phủ Hoa Kỳ . Chỉ dấu cho thấy Trump không như Obama đi o-bế CSVN vì nhiều lý do chánh yếu kinh tế, chánh trị, quân sự ngoai giao; Trump ký sắc lịnh đầu tiên là rút Mỹ ra khỏi TPP, một hiệp ước chỉ có lợi nhiều cho cộng sản, Hoa Kỳ có thể xét lại mậu dịch tự do song phương song phẳng, công bằng minh bạch Việt-Mỹ. TT Trump cũng đã gọi đại công ty Apple của Mỹ đã dầu tư 19 tỷ ở Viêt Nam trở về Mỹ, tạo việc làm cho dân Mỹ, và ông hứa sẽ giảm thế cho ! Thật ra không thấy Hà nội tỏ dấu xich lại gần Hoa thạnh Đốn , nhưng trái lại nghiêng mạnh về phía Bắc Kinh, nội các Trump thấy rõ điều đó.

Công việc đấu tranh dân chủ hoá đất nước là do ý chí và trách nhiệm của nhơn dân , nhưng vận động sự hổ trợ của các quốc gia tự do có tác động tích cực với sự góp sức của cộng đồng Việt Nam tự do hải ngoại .

Các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước luôn rà soát chiến lược đấu tranh trong tinh thần biến cải, trong tình hình mới, trước chánh sách ngoại giao mới của tân chánh phủ Hoa Kỳ, trong bối cảnh trật tự thế giới đổi thay ngày nay.

Chánh nghĩa phải thắng.

Bác Sĩ Mã Xái

11-02-2017

