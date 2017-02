Nam Hàn Siết Luật An Toàn Cho Các Thiết Bị Di Động

Nhìn lại, năm 2016 thật sự là một năm ác mộng của Samsung, sự cố với dòng sản phẩm Galaxy Note 7 đã khiến công ty thiệt hại quá nhiều.Khoảng giữa tháng 02/2017, để đảm bảo lịch sử không tái diễn, chính phủ Nam Hàn đã vào cuộc, ban bố đạo luật an toàn mới cho các nhà sản xuất công nghệ thiết bị di động. Đây là một quyết định đúng đắn và mạnh tay của Nam Hàn sau vụ việc Galaxy Note 7.Nam Hàn cũng là quê nhà của cả LG và Samsung, hiện đang là 2 thương hiệu nổi bật trong thị trường di động quốc tế. Bộ Công thương và Năng lượng Nam Hàn cho biết sẽ đặt ra các điều luật và giám sát quy trình sản xuất và tiêu chuẩn an toàn của pin lithium-ion. Đồng thời Bộ cũng hứa hẹn sẽ đưa các thiết bị dùng pin lithium-ion trải qua các bài kiểm tra thêm nhất định để hạn chế mọi nguy cơ xấu có thể xảy ra.Theo một phát hiện trước đó từ Ủy ban điều tra phụ trách sự cố cháy nổ của Galaxy Note 7, có 2 lý do được cho là liên quan đến vụ việc, bao gồm lỗi thiết kế pin ban đầu và những nhược điểm trong quá trình hàn/gia công của một nhà cung ứng linh kiện bên ngoài.Động thái và quyết định mới của Nam Hàn sẽ góp phần giảm thiểu đi nhiều những lo âu cho người dùng. Đạo luật sẽ không chỉ có hiệu lực cho riêng mảng thiết bị điện thoại di động. Trong tháng 01/2017, Samsung cũng đã thông báo về thành tích mới của bộ phận SDI nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng, với một kỳ vọng về thế hệ pin đột phá mới cho các phương tiện xe chạy điện có khả năng di chuyển liên tục 372 dặm sau mỗi lần sạc.Theo: Nguoivietphone.com