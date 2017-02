Xây Tường Biên Giới Mỹ-Mễ: Tốn 21.6 Tỉ MK Trong 3 Năm; Trump Sắp Cải Tổ Thuế, Tài Trợ Xây Dựng Hạ Tầng Cơ Sở

WASHINGTON - TT Trump cho biết cải tổ thuế được hoạch định để cải tiến hạ tầng cơ sở giao thông vận tải sắp được công bố nay mai.Hôm Thứ Năm, ông Trump tiếp các viên chức lãnh đạo ngành hàng không thương mại và các viên chức doanh nghiệp khác.Trong dịp này, ông mô tả hệ thống hạ tầng cơ sở trong nước là lạc hậu.Theo lời ông, Nhật và Trung Cộng phát triển xe điện cao tốc khắp nơi, và Hoa Kỳ không có loại phương tiện này. Ông hưá sẽ công bố trong 2 đến 3 tuần kế hoạch cải tổ thuế “hiện tượng” để giúp giảm gánh nặng tài chánh với các ngành nghề.Trong tháng qua, TT thứ 45 hưá sẽ giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống dưới mức 20%.Trong khi đó một bản tin khác hôm Thứ Sáu cho biết rằng bức tường của Tổng Thống Donald Trump dọc theo biên giới Mỹ-Mễ sẽ là một loạt hàng rào và tường mà sẽ tổn phí nhiều tới 21.6 tỉ đô la, và mất hơn 3 năm mới làm xong, theo phúc trình của Bộ Nội An mà hãng thông tấn Reuters được thấy hôm Thứ Năm.Kinh phí được phỏng đoán của phúc trình nhiều hơn 12 tỉ đô la so với số liệu được trính thuật bởi Trump trong lúc còn vận động tranh cử và phỏng đoán chi phí 15 tỉ đô la từ Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan và Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell.Phúc trình được dự kiến sẽ trình cho Bộ Trưởng Nội An John Kelly trong vài ngày tới, dù chính phú không nhất thiết phải hành động theo đề nghị của phúc trình.