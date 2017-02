Trump Hứa Bảo Vệ An Ninh Nhật Bản; TT Shinzo Abe Tới Mỹ 2 Ngày Gặp TT Trump

WASHINGTON - Nhà lãnh đạo hành pháp của Nhật đã tới thủ đô Washington hồi chiều Thứ Năm để hội đàm thượng đỉnh lần đầu tiên với TT Donald Trump.Thủ Tuớng Shinzo Abe muốn xây dựng mối quan hệ tin cậy với Washington và xác nhận tầm quan trọng của hợp tác an ninh quốc phòng. Ông Abe chú tâm tìm kiếm giao ước về hợp tác vì hoà bình, ổn định tại vùng châu Á Thái Bình Dương và thế giới.Thủ Tuớng Nhật cũng định nhắc nhở nguyên thủ Hoa Kỳ nghĩa vụ giúp Nhật bảo vệ chủ quyền đảo tranh chấp Senkaku tại Biển Hoa Đông theo tinh thần hiệp ước an ninh song phuơng.Về kinh tế, Thủ Tướng Abe tìm kiếm các quan hệ cùng có lợi – ông định 1 đề nghị khung cho phép các viên chức cấp bộ trưởng thảo luận các hợp tác về kinh tế vĩ mô, trao đổi thương mại và thực hành các dự án hỗn hợp về tăng tiến hạ tầng cơ sở.Chính giới Nhật đang tập trung chú ý vào định hướng của TT Trump.Viên chức Bạch Ốc cao cấp cho hay TT Trump đuợc trông đợi minh định với quốc khách Nhật rằng hợp tác an ninh bao gồm đảo Senkaku, mà Beijing gọi bằng tên Điếu Ngư – viên chức tuyên bố như trên qua tiếp xúc nối mạng với nhà báo hôm Thứ Năm.TT Trump và Thủ Tướng Nhật hội kiến hôm sau. Viên chức xác nhận đảo Senkaku đang thuộc quyền quản trị của Tokyo và điều 5 trong hiệp ước an ninh có thể áp dụng với Senkaku. Theo điều 5, Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật trong trường hợp khẩn cấp. Chính quyền Trump chống lại hành động đơn phương gây thiệt hại quyền quản lý đảo Senkaku của chính phủ Nhật.Ông Shinzo Abe và TT Donald Trump định hội đàm trong 2 ngày về các vấn đề giao thương và an ninh.Trong phát biểu trước trong buổi điểm tâm của Phòng thương mại Hoa Kỳ với giọng lạc quan, mong đợi mối quan hệ tin cậy với nguyên thủ mới của Hoa Kỳ.Nhưng, phóng viên Reuters mô tả không khí bất an tiếp diễn sau các phát biểu trong thời gian tranh cử của tỉ phú Trump đả kích hiệp ước an ninh là nghĩa vụ bảo vệ Nhật trong khi các ngành của Nhật cuớp đoạt việc làm của công nhân Hoa Kỳ.Sau cuộc hội đàm thượng đỉnh, 2 nhà lãnh đạo họp báo chung, cùng ăn trưa và sau bay đi Palm Beach (Florida) vào chiều Thứ Sáu, đưa Thủ Tướng Abe đến khu an dưỡng Mar-a-Lago mà chủ nhân là ông Trump.Đây là lần thứ nhì TT Trump tiếp 1 lãnh tụ ngoại quốc.Tham vụ báo chí Sean Spice tuyên bố “TT không chỉ muốn hiểu biết hơn Thủ Tướng Abe mà còn tìm kiếm các quan hệ tốt đẹp hơn”.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Sáu cho biết rằng TT Trump cam kết với TT Abe là chính phủ ông sẽ tiếp tục giữ gìn an ninh cho Nhật Bản và rằng Mỹ-Nhật là trụ cột an ninh khu vực.Bản tin VOA viết như sau:“Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2 tuyên bố liên minh Mỹ-Nhật là trụ cột của hòa bình-ổn định khu vực.“Ông Trump bắt đầu 2 ngày hội đàm với Thủ tướng Nhật bằng một cái ôm chầm thân thiết khi ông Shinzo Abe bước vào Tòa Bạch Ốc. Trong Phòng Bầu Dục, lãnh đạo hai nước đồng minh đã tươi cười tay bắt mặt mừng trước khi ngồi xuống thảo luận.“Tại cuộc họp báo chung với ông Abe, ông Trump tránh không nhắc lại luận điệu lúc tranh cử khi ông tố cáo Nhật lợi dụng viện trợ an ninh của Hoa Kỳ và đánh cắp công ăn việc làm của dân Mỹ.““Chúng tôi cam kết với an ninh của Nhật, tất cả những khu vực thuộc quyền kiểm soát hành chính của Nhật và tăng cường hơn nữa liên minh thiết yếu của chúng tôi,” Tổng thống Trump tuyên bố.“Thông cáo báo chí chung của đôi bên nêu rõ cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Nhật bằng các khả năng quân sự truyền thống và khả năng hạt nhân không thay đổi.”Bản tin VOA kết luận rằng, “Đây là một thắng lợi cho ông Abe, người trông đợi chuyến thăm Washington lần này sẽ phát huy sự tin cậy lẫn nhau và hữu nghị với tân Tổng thống Mỹ cũng như gửi ra một thông điệp rằng đồng minh Mỹ-Nhật mấy chục năm nay không hề lay chuyển trước một nước Trung Quốc trỗi dậy.”