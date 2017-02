Cử Tri Toàn Quốc Chống Xóa ObamaCare; Dân Biểu CH Bị Dân Khắp Nơi Chất Vấn Về Việc Xóa Bỏ Obamacare

MURFREEBORO, Tennessee - Trong lúc đảng CH chiếm Bạch Ốc và kiểm soát cả 2 Viện lập pháp sau tổng tuyển cử Tháng 11, phản ứng bất mãn bùng lên khi các dân cử của đảng CH mở hội thảo cộng đồng về thu hồi ObamaCare.Chuyện này xẩy ra tại những địa phương bảo thủ nhất nước, ở Utah và Tennesssee. Dân biểu Jason Chaffetz của Utah và dân biểu Diane Black của Tennessee cùng bị la ó trong các buổi hội thảo tối Thứ Năm. Cử tri hô lớn các chất vấn, phản đối định hướng giải thể các di sản của chính quyền Obama, gồm luật cải tổ y tế quen đuợc gọi bằng tên ObamaCare.Tại Salt Lake City, 1000 nguời vào phòng thể dục của 1 trưòng học dự hội thảo với ông Chaffetz trong khi hàng trăm người khác tập họp bên ngoài. Ông Chaffetz bị lên án chiều nịnh nhà lãnh đạo hành pháp – ông trấn an “Tôi sẵn sàng trả lời chất vấn, đuợc không ?”Cách xa 1700 dặm, tại thị trấn Murfreeboro (Tennessee), dân biểu Black đối đầu 100 người dự cuộc biểu tình “Ask Your Reps” do khối CH của Middle Tennessee University tổ chức.Cử tri Mike Carson 32 tuổi mắc bệnh nan y xác nhận ông sống sót nhờ ObamaCare, tương tự 1 số bệnh nhân ung thư – Carson hỏi “Sao thu hồi ObamaCare khi các người không có gì để thay thế”.ObamaCare đã cung cấp dịch vụ y tế cho hơn 20 triệu nguời trước đây không có bảo hiểm sức khoẻ.Bà Black và 2 dân biểu CH khác bị cử tri tra vấn về chăm sóc sức khoẻ và về cải tổ thuế.