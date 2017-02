Các Chuyên Gia Đạo Đức Mỹ Lo Ngại Nguy Cơ: Gia Đình Trump Định Dùng Chính Quyền Để Thu Lợi

WASHINGTON - Cửa hàng bán lẻ sang trọng Nordstrom ngưng bán sản phẩm mang nhãn hiệu Ivanka Trump bị Bạch Ốc đả kích – các nhà chuyên môn nói phản ứng như thế là bình thường.Ivanka là ái nữ của TT và chồng là cố vấn của TT.Giáo sư Matthew Stephenson dạy khoa luật của trường Harvard nói “Rất thường tại các nơi – chúng ta không nên ngạc nhiên khi xẩy ra tại Hoa Kỳ”. Theo giáo sư Stephenson, tốt hơn là cho chìm xuồng trước khi đấu khẩu bùng nổ.Cố vấn Kellyanne Conway bị đả kích từ 2 đảng khi quảng cáo thương hiệu Ivanka Trump trong 1 buổi phỏng vấn truyền hình hôm Thứ Năm.Các chuyên gia về đạo đức thấy là đáng lo trước nguy cơ nảy sinh 1 môi trường mới trong đó TT dùng chính quyền để thu gom tư lợi cho thân quyến.Tai tiếng loại này thường xẩy ra tại các quốc gia kém phát triển với các định chế công quyền yếu kém, viên chức không phân biệt chức trách của mình và việc kinh doanh tư. Trong nhiều trường hợp, họ hàng và bạn bè muợn quan hệ với quan lớn trong các trao đổi – điển hình gần đây là tai tiếng gây ra do bạn thân của TT Park tại Nam Hàn.Twitter hôm Thứ Tư của TT Trump ghi rõ: Nordstrom cư xử không công bằng với thương hiệu Ivanka Trump và tham vụ báo chí Sean Spicer tố cáo công ty bán lẻ trực tiếp tấn công chính sách của Bạch Ốc.Nordstrom nhanh chóng hồi đáp: nguyên nhân là doanh thu sút giảm, không có yếu tố chính trị.Tin cho biết rằng trong tháng 1 năm nay 2017 thương vụ của Ivanka Trump tại cửa hàng Nordstrom đã sút giảm tới 26% so với tháng 1 năm 2016. Trong quý 4 năm rồi, thương vụ của Ivanka Trump trong cửa hàng Nordstrom.com đã giảm tới 63%, và giảm 43% trên cửa hàng tiệm Zappos.com, 31% trên cửa hàng Amazon.com.Ý kiến của chủ tịch Norm Eisen của Citizens for Responsibility and Ethics tại thủ đô Washington là: đây là hành vi của Mafia bảo vệ đồng bọn, không thích hợp với TT Hoa Kỳ.Ông Eisen là cố vấn đạo đức của chính quyền Obama.1 công văn của vài vị dân cử của đảng DC yêu cầu Phòng đạo đức cũa chính phủ xem xét hành vi của bà Conway để khuyến cáo biện pháp kỷ luật thich hợp.Ông Peter Schweizer, tác giả cuốn “Clinton Cach” từng nhập đoàn với chiến luợc gia Steve Bannon điều tra bà Clinton cũng lên tiếng phản đối Bạch Ốc trong vụ Nordstrom.Tham vụ báo chí Sean Spicer xác nhận hôm Thứ Năm “Bà Conway đã đuợc góp ý”.