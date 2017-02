Viên Chức FED Phụ Trách Giám Sát Tài Chính Từ Chức

WASHINGTON - 1 tuần sau khi chính quyền Trump loan báo sẽ xem lại các quy định giám sát kỹ nghệ ngân hàng, ông Daniel Tarulto, là viên chức phụ trách giám sát tài chính tại Quỹ dự trữ liên bang từ 2009, cũng là chuyên gia góp phần hình thành kế sách hồi phục hậu suy thoái 2008-2009, đã gửi công văn thông báo TT Trump ý định từ chức vào ngày 5-4.Bạch Ốc thông báo đã chọn người thay thế vai trò mà chuyên gia Tarulto không hề đuợc xác nhận – theo Reuters, ứng viên thay thế chuyên gia Tarulto chưa đuợc biết trong khi cựu viên chức Bộ ngân khố từng làm việc cho General Electrics là ông David Nason đuợc tin là ứng viên hàng đầu.Cũng như thống đốc Janey Yelln, chuyên gia Tarulto khuyến cáo: không nên giảm các giám sát của luật Dodd-Frank do TT Obama ban hành sau suy thoái 2008-2009.Mặt khác, tâm lý tin tưởng của giới thiêu thụ không còn giữ được ở mức cao nhất 13 năm như hồi đầu tháng, nhưng vẫn là đủ mạnh để thấy người tiêu thụ tiếp tục hậu thuẫn tăng trưởng.University of Michigan loan báo hôm Thứ Sáu: chỉ số tin tưởng của giới tiêu thụ hiện là 95.7 điểm so với 98.5 điểm trong tháng qua.Kinh tế gia John Ryding của RDQ Economics (New York) tin rằng: còn thiếu thông tin về giảm thuế, thay đổi luật y tế, chi tiêu về hạ tầng cơ sở.Trường Michigan cho hay 30% đối tượng thăm dò tán đồng định hướng của chính quyền Trump trong khi 29% nhận xét tiêu cực về chính quyền mới. Theo đoàn khảo sát của trường Michigan, hơn 60% ủng hộ hay phản đối là tỉ lệ cao khác thường.