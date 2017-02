Loa Phường Nên Giữ Hay Không

Tại sao loa phường, và tại sao không nên?Bản tin BizLive/Tri Thức Trẻ nêuc âu hỏi: Vì sao Hà Nội muốn “dẹp” loa phường còn các tỉnh khác muốn giữ?Trong khi đó, nhiều báo khác cho biết du khách ngoại tới thăm VN khiếu nại bị loa phường quấy nhiễu quá nhiều.Bản tin BizLive/Tri Thức Trẻ ghi rằng trong khi UBND TP Hà Nội cho rằng, loa phường đã hoàn thành sứ mệnh và không cần thiết khi tiêu tốn hàng trăm triệu đồng mỗi năm thì các tỉnh miền Trung lại đề nghị đầu thư thêm cho hệ thống phát thanh này.Ngày 9/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung cho rằng, loa phường đã hoàn thành sứ mệnh. Nơi nào không còn hiệu quả thì cơ quan chức năng mạnh dạn đề xuất xóa bỏ.Đồng tình, Trưởng ban Văn hóa HĐND TP Hà Nội cho biết, lâu nay cử tri thành phố đã phản ánh ý kiến đa dạng về loa phường.Có ý kiến cho rằng loa phường vẫn đem lại hiệu quả thông tin ở khu vực ngoại thành. Song một số nơi loa phường phản tác dụng vì nội dung chưa tốt, giọng người đọc chưa hay, thời điểm phát sóng không phù hợp, ảnh hưởng sự nghỉ ngơi của người dân.Bản tin cũng nhắc rằng trước đó, đại biểu Quốc hội khóa 13 – bà Bùi Thị An cũng từng đề xuất đánh giá lại hiệu quả của loa phường. Bởi theo bà, rất nhiều phàn nàn về loa phường “suốt ngày ra rả, đi làm về không được nghỉ ngơi vì tiếng ồn và đưa thông tin không còn mới nữa”.Trong khi đó, Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cho rằng, hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn tỉnh "đang hoạt động rất tốt". Nếu ở Hà Nội dân cư sinh sống liền kề, có các thiết bị khác để thông tin hiệu quả thì Quảng Ninh phải có loa để đưa tin đến dân bản ở xen kẽ giữa các quả đồi. Ông Lực thậm chí đề nghị đầu tư thêm cho hệ thống loa phát thanh của trên 40 xã, phường đang xuống cấp.Chung quan điểm, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam... đánh giá tích cực về hiệu quả của loa phường, bởi bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương, hệ thống truyền thanh cơ sở đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai (lũ lụt, cháy rừng), dịch bệnh...Hiện nay Hà Nội đã mở mạng thăm dò dân ý: hệ thống thăm dò ý kiến người dân về loa phường trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien).Theo dự kiến, 10/3 sẽ là ngày kết thúc lấy ý kiến và sẽ đưa ra quyết định.Trong khi đó, báo Tiền Phong ghi nhận: Du khách nước ngoài đập cửa xin tắt... loa phường!Ông Khúc Đình Hoàng, người có thâm niên hơn 22 năm làm phát thanh cơ sở phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khẳng định: Tác dụng của loa phường đã giảm dần.Ông Hoàng kể nhiều lần, điện thoại cán bộ truyền thanh réo lên giữa sáng sớm hoặc đêm muộn vì người dân yêu cầu tắt loa, trong đó có cả những khách du lịch nước ngoài.Cũng theo ông Hoàng, một vài năm trước, có hai vị khách du lịch nước ngoài người Anh ở tại phố Tạm Thương đã đến đập cửa UBND phường Hàng Gai lúc sáng sớm. Hỏi ra mới biết, họ không chịu nổi tiếng ồn từ loa phường. Sau đó, họ gọi trực tiếp cho Chủ tịch UBND phường để yêu cầu tắt loa.“Những khách du lịch đó có nói rằng, họ chưa bao giờ phải nghe âm thanh to và kinh khủng như vậy”, ông Hoàng nói.