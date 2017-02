Pháp: Phá Âm Mưu Khủng Bố, Bắt 4 Người Tình Nghi

PARIS - Nguy cơ tấn công hiển hiện trên đất Pháp bị phá hỏng khi cảnh sát bắt 4 người tình nghi tại thành phố Montpellier với vật liệu làm bom hồi sáng Thứ Sáu.3 người đàn ông và 1 cô gái 16 tuổi bị bắt tại 1 căn chúng cư ở miền nam nước Pháp. Có tin ám chỉ cô gái 16 tuổi có tuyên bố jihad đưa lên mạng.Từ đầu năm 2015, đã có ít nhất 250 người thiệt mạng trong các bạo động khủng bố tại Pháp – tuần qua, 1 di dân Ai Cập 29 tuổi vung mã tấu tấn công 1 tổ tuần tiễu bên ngoài Viện bảo tàng Louvre – 1 binh sĩ bị thương nhẹ. Hung thủ bị bắn, bị thương nặng.Trong vụ Montpellier, 1 nghi can có thể là quyết tử đánh bom thí mạng.Tin địa phương của M6 Info cho biết tổ khủng bố này định tấn công 1 địa điểm du lịch của thủ đô Paris.Nhưng, AFP đưa tin: cuộc điều tra không nhận thấy mục tiêu chọn lựa. AFP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết các nghi can bị bắt sau khi mua acetone, là 1 thành phần trong tiến trình chế biến hợp chất nổ mạnh là triacetone triperoxide (TATP).Các bản tin sơ khởi không cho biết quốc tịch của 4 nghi can.