Quảng Nam: 1.000 Công Nhân Đình Công Vì Lương Giảm

HANOI -- Khoảng 1.000 công nhân Quảng Nam ngừng việc vì bị hạ trợ cấp.Bản tin báo Tiền Phong ghi rằng vào chiều 9/2, khoảng 1.000 công nhân của Công ty TNHH May mặc Onewoo (Cụm CN Hà Lam – Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đồng loạt ngừng việc tập thể vì có nhiều bức xúc, yêu cầu được đối thoại để giải quyết, tìm tiếng nói chung.Bản tin TP ghi lời các công nhân, lý do họ đồng loạt nghỉ việc vì nhiều bất mãn trong quá trình làm việc như việc hạ mức trợ cấp xuống 200.000 đồng đối với mỗi cấp bậc (mức cao nhất 600.000 đồng/ tháng xuống còn 400.000đ/ tháng, mức thấp nhất 300.000 đồng/ tháng còn 100.000 đồng/ tháng); Môi trường làm việc ở công ty gò bó, việc đi lại, vệ sinh gặp khó khăn; một số chế độ về nghỉ phép, thai sản, lương tháng 13 chưa thỏa đáng…Bản tin CafeF và Báo Người Lao Động kể rằng theo lời công nhân cho biết họ ngừng việc vì có nhiều bất mãn trong quá trình làm việc tại công ty của Hàn Quốc này. Theo các công nhân trình bày, môi trường làm việc ở công ty khá gò bó, việc đi lại, vệ sinh gặp khó khăn. Thời gian làm việc bắt đầu từ 7 giờ 30 phút nhưng công ty yêu cầu trước 7 giờ 20 phút phải có mặt, nếu đi trễ không được vào cổng. Công nhân có việc đột xuất hay đau ốm phải nghỉ thì bị trừ lương gần gấp 3 lần so với một ngày công, trong khi việc xin được nghỉ trong những trường hợp trên rất khó khăn.Các công nhân còn cho hay những ngày không có hàng, công nhân phải nghỉ làm thì công ty tự động trừ vào ngày nghỉ phép, ngày mất điện cũng trừ vào ngày nghỉ phép. Trong khi đó, các công nhân sử dụng không hết ngày phép không được cộng thêm tiền.Một điều nữa khiến các công nhân bất mãn là việc tính ngày tháng để được hưởng lương tháng 13 của công ty hết sức khắt khe. Theo đó, chỉ các công nhân làm đủ 12 tháng mới được hưởng đủ tiền lương tháng 13, một số người thiếu vài ngày cũng không được hưởng đủ mà tính giống như những người làm đủ 6 tháng (được hưởng nửa tháng lương). Trong khi đó, những người làm việc dưới 6 tháng chỉ được thưởng từ 100.000 đến 200.000 đồng.Báo Người Lao Động cũng ghi lời Ông Nguyễn Văn Húy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, cho biết sau khi nhận được thông tin, huyện đã cử đại diện các ban ngành đến công ty nắm sự việc và tìm hướng giải quyết.