Hai Tù Nhân Lương Tâm Sắp Mãn Án

Bản tin RFA ghi rằng hai tù nhân lương tâm Bùi thị Minh Hằng và Đoàn Huy Chương sẽ mãn án tù vào tuầns au.Cụ thể bà Bùi thị Minh Hằng người hiện thụ án tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai hết hạn 3 năm tù vào ngày thứ bảy 11 tháng 2; và anh Đoàn Huy Chương kết thúc 7 năm tù vào ngày thứ hai 13 tháng 2 tới đây.Bà Bùi thị Minh Hằng, một người từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam và là một nhà hoạt động vì quyền con người, bị bắt ngày 11 tháng 2 năm 2014 tại khu vực huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp khi bà cùng một số thân hữu và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo phái Nhà nước, trên đường đến thăm một cựu tù nhân lương tâm khác là ông Nguyễn Bắc Truyển.Bà cùng cô Nguyễn Thúy Quỳnh và ông Trần Văn Minh bị giam giữ và sau đó truy tố với cáo buộc gây rối làm mất trật tự công cộng theo điều 245 Bộ Luật hình sự Việt Nam.RFA nhắc rằng phiên sơ thẩm xử ba người diễn ra ngày 26 tháng 8 năm 2014 tuyên án bà Bùi thị Minh Hằng 3 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Minh hai năm sáu tháng tù giam và cô Nguyễn Thúy Quỳnh 2 năm tù giam.Các mức án được giữ nguyên tại phiên phúc thẩm ngày 2 tháng 12 năm 2014.Anh Đoàn Huy Chương là người tham gia hoạt động đòi hỏi quyền lợi cho công nhân.Anh bị bắt cùng cô Đỗ thị Minh Hạnh và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vào ngày 13 tháng 2 năm 2010 tại tỉnh Trà Vinh. Khi đó cả ba cùng tham gia cuộc đình công kéo dài nhiều ngày của công nhân nhà máy giày da Mỹ Phong tại Trà Vinh. Đợt đình công phản đối cách hành xử xúc phạm của chủ quản Trung Quốc đối với công nhân cũng như mức lương thấp.Cáo buộc mà cơ quan chức năng đưa ra với nhóm ba người là phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo điều 89 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Tòa sơ thẩm diễn ra hôm 26 tháng 10 năm 2010 tuyên án anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù, Đoàn Huy Chương và Đỗ thị Minh Hạnh mỗi người 7 năm tù giam.Cô Đỗ thị Minh Hạnh được ra tù sớm vào ngày 26 tháng 6 năm 2014.Trong khi đó, một bản tin VOA cho biết bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ được thả tự do vào ngày 11/2, sau 3 năm thụ án vì "gây rối trật tự công cộng" và đã từ chối đề nghị đi định cư tại Hoa Kỳ.Từ thành phố Sài Gòn, ông Nguyễn Bắc Truyển, người vận động cho nhân quyền và tôn giáo Việt Nam cho VOA biết, dù được Bộ Công an Việt Nam khuyên nên đi Mỹ nhưng bà Bùi Thị Minh Hằng đã nhất mực từ chối:“Chị Bùi Thị Minh Hằng là nhà tranh đấu cho quyền con người ở tại Việt Nam. Chính vì đấu tranh cho nhân quyền nên chị bị giam cầm, tù tội trong 3 năm vừa qua. Vừa rồi chị có nói với gia đình rằng là Bộ Công An có vào khuyên chị là nên đi định cư ở Hoa Kỳ thì họ sẽ thả chị sớm, nhưng chị Hằng đã từ chối. Chị Hằng nói là chị sẽ ở lại cho đến ngày cuối cùng của hạn tù, và sẽ tiếp tục con đường đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.”Theo ông Nguyễn Bắc Truyển, gia đình và bạn bè đã thu xếp để đi đón bà Hằng về từ trại giam Gia Trung vào ngày 11/2. Tuy nhiên ông Truyển không biết liệu bà Hằng có được thả từ trại giam hay không:“Chị Hằng có nói với tôi qua điện thoại là chị không biết về bằng cách nào, nên chúng tôi sắp xếp cho tất cả các tình huống. Trại giam có hứa với chị là họ thu xếp thả chị theo một cách bình thường nhất. Hiện nay có nhiều anh em trong số 21 người bị đánh đập ở Lấp Vò, Đồng Tháp vào năm 2014 đang bị công an để ý, ngăn cản không cho họ lên Sài gòn để đi đón chị Hằng.”Các trang mạng xã hội cũng cho biết là một nhà hoạt động bị cầm tù khác, là Đoàn Huy Chương cũng sắp mãn hạn tù.Từ Trà Vinh, bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ của ông Đoàn Huy Chương cho VOA biết chồng của bà sẽ được ra tù vào 7 giờ sáng ngày 13/2:“Hôm 29 Tết em có đi thăm ảnh. Ảnh kêu tới ngày ảnh ra (13/2) thì lên đón ảnh từ trai giam K2 Xuân Lộc, Đồng Nai. 7 giờ sáng là ảnh ra rồi.”VOA ghi lời bà nói bà rất trông mong ngày chồng được phóng thích, về lại với gia đình:“Em rất trông đến ngày ảnh ra. Em mừng lắm. Em trông ảnh ra để ảnh mần phụ nuôi hai đứa nhỏ, một mình em lo khổ lắm. Nhờ có ông bà ngoại đùm bọc. Thằng con trai của em học lớp 9, con gái em học lớp 7. Ở quê em làm mức lương thấp lắm, không đủ cho hai đứa con em đi học.”