Đức: Bố Ráp An Ninh Ở Gottinger, Bắt 2 Người Tình Nghi Khủng Bố

BERLIN - Gân 450 nhân viên cảnh sát và biệt kích mở hành quân an ninh tại thành phố Gottinger thuộc miền trung hôm Thứ Năm.Cảnh sát trưởng Uwe Luhrig tiết lộ: những tín hiệu ghi nhận trong vài ngày qua ám chỉ 1 kế hoạch tấn công khủng bố đang hình thành.Hơn 10 địa điểm bị khám – 2 nghi can bị bắt là 1 người Algeria 27 tuổi và 1 người Nigeria 23 tuổi đuợc biết như là những phần tử năng động trong cộng đồng Hồi Giáo và đang bị theo dõi. Cả 2 chào đời tại Đức và còn sống chung với cha mẹ.Các nhà điều tra cho biết: lực luợng hành quân tịch thu 1 khẩu shotgun cưa nòng và cờ ISIS.Giám đốc nội vụ Boris Pistorius của tỉnh bang Lower Saxony nói: cuộc tảo thanh trước bình minh ngày Thứ Năm là quan trọng – theo lời ông, 2 nghi can đã lập kế hoạch tấn công cụ thể. Nhưng, không biết ngày giờ đã đuợc quyết định chưa.Mối đe dọa khủng bố đã khiến chính quyền liên bang Đức ban hành 1 số biện pháp bổ túc trong vài tháng gần đây.