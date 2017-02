Ngoại Trưởng Mỹ-Nga Sẽ Họp Tại Đức Nhân Dịp G-20 Họp; Trong Điện Đàm Với Putin, Trump Nói Thỏa Ước Hạn Chế Vũ Khí Nguyên Tử Ký Kết Thời Obama Là Xấu

WASHINGTON - Trong cuộc điện đàm đầu tiên với nguyên thủ Nga ở vai trò TT Hoa Kỳ, ông Donald Trump lên án hiệp ước hạn chế sự điều động vũ khí nguyên tử ký kết giữa 2 chính quyền thời Obama là “thương lượng tệ hại” với Hoa Kỳ, theo tiết lộ từ 2 viên chức và 1 cựu viên chức.Khi ông Putin nêu vấn đề mở rộng hiệp ước gọi là New START, ông Trump quay sang hỏi phụ tá ngồi bên cạnh và sau trả lời chủ nhân Điện Kremlin rằng đó là 1 trong 5, 6 dàn xếp xấu nhất dưới chính quyền Obama, vì là lợi cho Nga hơn.Bạch Ốc từ chối bình luận và đề nghị nhà báo xem trang mạng của Bạch Ốc về cuộc điện đàm ngày 28-1, trong đó không nói tới New START.Trươc đây, không thấy tin ông Trump tỏ ý hoài nghi với New START trong 1 giờ điện đàm với TT Nga.Trong 1 cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên TT, ông Trump nói Moscow tinh khôn hơn trong đàm phán.Ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố ủng hộ New START trong buổi điều trần tại Thượng Viện. Ông Tillerson nói: nên duy trì sự tiếp cận Moscow, quy trách nhiệm người Nga trong các giao ước về nguyên tử.Điện Kremlin không trả lời yêu cầu bình luận của nhà báo.Liên quan tới quan hệ Mỹ-Nga, một bản tin khác nói rằng phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ ngoại giao Nga loan báo hôm Thứ Năm: đang dàn xếp với Waswhington để ngoại trưởng Sergei Lavrov gặp ngoại trưởng Rex Tillerson tại Bonn.Ông Lavrov đến thủ đô cũ của Tây Đức để dự hội nghị cấp bộ trưởng của G-20 họp ngày 16 và 17-2.Nguồn ngoại giao cho hay ông Lavrov và ông Tillerson có thể hội đàm bên lề hội nghị quốc tế này, theo 1 bản tin của thông tấn Tass.