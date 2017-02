HĐVN Châu Santa Clara Chào Cờ Đầu Năm Mừng Xuân

Hướng Đạo VN.

SAN JOSE -- Một sinh hoạt mang tính truyền thống của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) là mừng Xuân Mới với các sinh hoạt nghi lễ. Lễ Chào Cờ là một trong những sinh hoạt đó. Từ ngày bị cấm hoạt động vào tháng 5/1975, các Trưởng và Hướng Đạo Sinh (HĐS) ra đến các nước tự do đã tái lập lại những sinh hoạt nầy. Tại vùng Bắc California có khoảng 12 liên đoàn HĐVN sinh hoạt tren 30 năm qua, ngoài những sinh hoạt ngoài trời hàng tuần, các đoàn HĐVN thường tập họp chung với nhau trong các dịp đặc biệt như Tết Nguyên Đán để chào cờ và ăn Tết.Lễ Chào Cờ đầu năm Đinh Dậu (2017) diễn ra lúc 10:30 am ngày Thứ Bảy 4/2/2017 tại thao trường YB High School, San Jose. Có khoảng trên 500 HĐS thuộc các Liên Đoàn: Âu Lạc, Bách Việt, Diên Hồng, Hướng Việt, Lạc Việt, Lạc Việt (Sacto), Ra Khơi, Trường Giang, và Hướng Đạo Trưởng Niên có Tr. Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Văn Hiệt, Bernard Nguyễn, và các Liên Đoàn Trưởng các Liên Đoàn…v.v. tham dự.Lễ Chào Cờ diễn ra theo nghi thức HĐ, các HĐS rước cờ Hoa Kỳ, cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, cờ Hướng Đạo vào vị trí hành lễ. Quốc Ca HK và Quốc Ca VNCH trổi lên; sau đó là Hội Ca HĐVN các HĐS cùng hát. Các HĐS đọc lời hứa và điều luật HĐ bằng cả 2 thứ tiếng Anh Việt.Sau phần nghi thức, Tr. Giang Nguyễn, BTC chào mừng các Trưởng các HĐS. Tr. Lưu Vĩnh Thái, Chủ tịch Hội Đồng HĐVN Châu Santa Clara chúc Tết. Trong lời chào mừng và chúc Tết, Tr. Lưu Thái đã ngỏ lời cảm ơn các đơn vị HĐVN đã tín nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch điều hành các sinh hoạt HĐ trong nhiệm kỳ 2017-2019. Tr. Thái nhấn mạnh “Sự thành công và đem đến cho HĐS những sinh hoạt lành mạnh, vui tươi bổ ích là do sự đóng góp của tất cả các liên đoàn và phụ huynh các em.” Tiếp theo là múa Lân chúc Tết. Các Trưởng trong Hội Đồng cũng nhân dịp nầy tường trình và thông báo các sinh hoạt trong năm 2017.Phần văn nghệ bắt đầu với hoạt cảnh cảnh Táo Quân, do liên đoàn Bách Việt phụ trách. Các đoàn liên tục trình diễn văn nghệ mừng Xuân, trong đó các hoạt cảnh, ca nhạc cảnh lịch sử như Sơn Tinh Thủy Tinh…v.v. Cuối cùng các HĐS cùng ăn chung bữa ăn trưa và viếng thăm các gian hàng triễn lãm của các đơn vị tham dự.Tưởng cũng nên biết thêm, Phong Trào HĐVN tái tục hoạt động kể từ năm 1976, sau đó thống nhất trong một đơn vị mang tên Hội Đồng Trung Ương HĐVN do hội nghị Trưởng Costa Mesa năm 1983 biểu quyết. Hiện nay có khoảng trên 5,000 HĐS gốc Việt sinh hoạt tại các châu lục Âu, Úc, và Mỹ. Có 10 lần tổ chức trại Họp Bạn Thế Giới mang tên Thẳng Tiến quy tụ hàng ngàn HĐS người Việt tham dự, và các khóa huấn luyện Trưởng Tùng Nguyên. Các sinh hoạt được phổ biến tại www.hdvietnam.net./. [Lê Bình]