Thế Giới Bàng Hoàng Lo Lắng Chờ Đợi Những Hành Động Của TT Trump

THẾ GIỚI BÀNG HOÀNG LO LẮNG CHỜ ĐỢI

NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA T.T TRUMP



Kỷ Nguyên Nguyễn Văn Tâm





Tin Trump đắc cử tổng thống cả thế giới bàng hoàng, lo lắng theo dõi chờ đợi những hành động của tân tổng thống Trump vì sự bất thường của Trump, vì những bốc đồng ăn nói bừa bãi và ưa phang bậy vào những đối thủ hay những kẻ thù không một chút kiêng nể.





Dư luận bắt đầu đồn đoán coi những ai tham gia gia nội các của tân tổng thống Trump.





Trump Tower ở New York vô cùng nhộn nhịp người lui tới. Nhiều biện pháp an ninh bắt đầu gắt gao hơn để bảo đảm an toàn cho Trump và gia đình ông và những người làm việc cho ông lui tới.





Cũng từ Trump Tower người ta theo dõi coi những ai ra vô gặp Trump. Người ta tiên đoán ai sẽ cộng tác với Trump trong chính quyền sắp tới. Ai sẽ là người được Trump chọn vào thành phần nội các của ông v..v và nghe ngóng Trump và những cố vấn thân cận nói những gì v…v để đoán tình hình trong những ngày sắp tới.





Đoán già, đoán non, tin tức thay đổi liên tục. Người được Trump nhận, người thì không v..v. Chuyện thay đổi nhân sự ra vô như đi chợ. Người ta phải theo dõi tìm hiểu thành phần nội các do Trump tuyển chọn bổ nhiệm để có thể đoán được chính sách và đường lối cai trị, điều hành của chính quyền Trump trong bốn năm sắp tới sẽ có ảnh hưởng như thế nào nào đến vận mệnh của nước Mỹ và thế giới.





Nhìn vào nội các mới thành lập của Trump chúng ta thấy thành phần chính nồng cốt biểu hiện rõ chính sách của Trump trong thời gian vận động tranh cử gồm các cựu tướng lãnh trong quân lực Hoa Kỳ giữ những chức liên hệ đến an ninh quốc phòng và tình báo còn những tỉ phú, triệu phú thì giữ những chức vụ về kinh tế, tài chánh, thương mại. Những điều trên cho thấy Trump muốn thực hiện lời hứa của mình khi tranh cử là nước Mỹ phải mạnh về quốc phòng và phát triển kinh tế.





Cũng từ hai thành phần nồng cốt trong nội các thuộc thành phần bảo thủ cực đoan cho thấy chính quyền Trump sắp tới sẽ rất “diều hâu” và cứng rắn về ngoại giao, quân sự cũng như kinh tế và thương mại và an sinh xã hội.





Nga - Putin - NATO





Chọn Rex Tillerson, Chủ Tịch Tổng Giám Đốc Công Ty dầu hỏa Exxon-Mobile lớn nhứt nước Mỹ là Bộ Trưởng Ngoại Giao cho thấy là Trump muốn xoay trục liên kết với Nga - Putin. Ông Rex Tillerton là người có nhiều quan hệ tốt với Putin và đã từng được Putin trao giải thưởng cao quý nhứt của Nga dành cho người nước ngoài. Trump luôn đề cao Putin là một lãnh tụ xứng đáng có tầm cở không như Obama. (Putin is very smart and very much of a leađer). Trump còn cho biết làm bạn với Putin là tạo thêm vốn chớ không phải đem nợ vào thân. “ Tôi sẽ hợp tác vớ Putin là lãnh đạo tốt để đem lại an ninh cho thế giới. Tôi nghĩ mình phải đi cùng với ông ta”





Sự hoà hoãn và binh vực Putin của Trump được thấy rõ khi tổng thống Obama với sự ủng hộ của những nghị sĩ Cộng Hòa và Dân Chủ vừa ban hành biện pháp trừng trị Nga đã “Hacker” can thiệp vào cuộc bầu cử vừa qua như trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa hai cơ sở ngoại giao tình báo của Nga trên đất Mỹ thì Trump có phản ứng yếu ớt và còn lên tiếng chỉ trích những cơ quan an ninh tình báo của Hoa Kỳ như National Intelligence Agency, FBI và CIA v…v bị chính trị chi phối. Trump còn cảnh cáo hù doạ là sẽ chờ sau ngày 20-12017 thì sẽ biết.





Nhưng Trump đành phải chấp nhận những phúc trình của các cơ quan tình báo Mỹ về việc Nga Hacker đã báo cáo cho ông và cho quốc hội. Chánh Văn Phòng (Chief of Staff ), Reince Priebus, cũng công khai công nhận sự chính xác của tình báo. Nhưng sau đó Trump dùng Twitter nói lên sự nghi ngờ việc làm của các cơ quan tình báo có một âm mưu chính trị đằng sau. Trong một phiên họp gặp gỡ nhân viên CIA tại trụ sở chính với danh sách những chiến sĩ tình báo CIA đã hi sinh cho nước Mỹ thì Trump chẳng đá động gì đến những anh hùng tình báo này. Để lấy lòng CIA, Trump đã ca ngợi và hứa sẽ ủng hộ CIA khi đề cập đến người mà ông ta để cử sẽ làm Giám Đốc CIA là Mike Pompeo. Trước thì chê sau đó thì khen CIA. Trước sau bất nhất.





Trump muốn làm bạn đối tác với Putin vì cả hai có cùng quan điểm về NATO. Putin thì không muốn sự tồn tại của NATO. Khối NATO hiện nay có 28 thành viên bao gồm một số các nước từ Đông Âu trước đây nằm dưới quyền thống trị của Liên Xô. Trump thì chê NATO là “lỗi thời” và không muốn Hoa Kỳ gắn bó hoặc ủng hộ NATO.





Giáo sư James Stavridis là cựu Đô Đốc của Hải Quân Hoa Kỳ từng là Tham Mưu Trưởng Tối Cao NATO nay là Khoa Trưởng Trường Fletcher School of Law and Diplomacy thuộc Viện Đại Học Tuft University Massachusett tuyên bố : “ Khi Trump có thêm thông tin về Nga- Putin thì sự nghi ngờ của Trump về Nga- Putin sẽ sâu đậm hơn”.

Giáo sự Stavridis còn nói thêm: “ Tôi nghĩ thật khó có chuyện con cá mập Putin biến mình thành con cá vàng. Chúng ta sẽ thấy những hành vi cá mập tiếp tục ở khu vực ven biên giới với NATO”. Thành viên NATO cần phải được cảnh giác. “Our NATO Allies are right to be alert at a resurgent Russia”





Điều trần trước quốc hội, hai Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng HK đều xác nhận NATO là cần thiết cho quyền lợi và an ninh của nước Mỹ mà Mỹ cần phải cộng tác và phát triển và cũng đồng thời lên án Putin là kẻ thù của Mỹ và là đe doạ của thế giới. Phát biểu trong Hội Nghị Thượng Đỉnh Kinh Tế Davos ở Thuỵ Sĩ Phó Tổng Thống Joe Biden cũng xác nhận Putin là kẻ thù của Mỹ và là đe doạ cho thế giới.





Rỏ ràng có một sự mâu thuẫn trong nội các của Trump về Nga-Putin và NATO. Một sự mâu thuẫn khó hiểu trong nội các của Trump. Có phải sự thay đổi lập trường này như một thông điệp gián tiếp gởi cho Putin, NATO và thế giới về lập trường chính sách ngoại giao của chính quyền Trump như một thứ trấn an thành viên khối NATO và dư luận thế giới đang lo âu chăng?.





Chờ những cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Tổng Thư Ký khối NATO Jens Stoltenberg và Bà thủ tướng Anh Theresa May với Trump vấn đề NATO và Liên Âu có được giải quyết trong tinh thần đồng minh hay không?. Tuyên bố ồn ào gây sốc của Trump về NATO với chủ thuyết bảo thủ dân túy cực đoan tự cô lập “America First” có thực hiện được hay không khi một mình đơn phương không tôn trọng những Hiệp Ước Hổ Tương và Kinh Tế , Thương Mại và Quân Sự đã tồn tại từ thế chiến thứ hai.





Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu, Donald Tusk, nhận định : “Mối đe doạ Âu Châu từ Trump còn nguy hiểm hơn mối đe dọa từ một nước Nga hiếu chiến, từ một Trung Cộng ngày càng tự tin vào sức mạnh bản thân hay từ nguy cơ tấn công của khủng bố”





Khi Trump liên kết với Putin chỉ trích, đánh phá NATO bị dư luận Cộng Đồng Âu Châu và thế giới cho là Trump đang khiêu khích và thách đố Âu Châu. Tờ báo Le Figaro (Pháp) tự hỏi : “ Liêu mối quan hệ liên minh lâu đời giữa hai bờ Đại Tây Dương từ Thế Chiến Thứ Hai có bị Trump quét đi hay không?





Người ta dự đoán Trump muốn hoà hoãn với Putin và làm hòa với Nga để Hoa Kỳ rảnh tay đương đầu với Trung Cộng về mậu dịch và Biển Đông. Đối tác với Nga-Putin, Trump có đủ mưu lược, gian manh, thủ đoạn để “deal” với Putin chăng? Trump có hiểu được con người thật của cộng sản không? Hay rồi đây Trtump lại ngây thơ sẽ là một mồi ngon trước con cáo cộng sản Putin? Những ai có kinh nghiệm với cộng sản chắc phải đặt ra những câu hỏi này. Tới đây người viết liên tưởng đến những trí thức miền Nam cộng tác với CS Hà Nội qua một bài học đau thương của cái gọi là MTDTGPMN trong chiến tranh Việt Nam.





Trung Cộng





Từ lâu nhân dân Mỹ và Trump đều biết những gian manh và bá quyền của Trung Cộng và luôn luôn chống Trung Cộng vì TC lợi dụng và đã thừa hưởng quá nhiều quyền lợi kinh tế từ Mỹ và cướp đi những công việc của Mỹ. Trong một cuốn sách nói về Trung Cộng của Trump xác nhận: “ Trung Quốc không phải lạ bạn ta. Họ xem ta như kẻ thù và cướp đi công việc làm cùa ta, phá hủy ngành công nghiệp sản xuất của ta, ăn trộm công nghệ cao và năng lực quân sự của ta….”





Trump cho rằng trước hết để quân bình lại mậu dịch và đem lại quyền lợi cho nước Mỹ và bảo vệ doanh nghiệp sản xuất của Mỹ là Hoa Kỷ phải đặt ra một hàng rào quan thuế mậu dịch lên đến 45% đối với những hàng hóa, sản phẫm nhập cảng vào Hoa Kỳ từ Trung Cộng và sẽ có những biện pháp với những công ty Mỹ đang có cơ sở sản xuất đầu tư bên Trung Cộng.





Cuộc điện đàm trực tiếp giữa Trump với Tổng Thống Đài Loan Bà Thái Anh Vân như một thông điệp đầu tiên cảnh cáo Trung Cộng và cho Trung Cộng biết được bước đi sắp tới của Hoa Kỳ với Trung Cộng. Tập Cận Bình giận sôi gan đùng đùng nổi lên phản ứng chống Mỹ và cảnh cáo Mỹ không nên xen vào nội bộ của Trung Hoa và phải công nhận “ một nước Trung Hoa”. Trump chẳng trả lời trục tiếp với Tập Cận Bình.





Bổ nhiệm hai Bộ Trưởng Ngân Khố, Steve Mnuchin và Thương Mại Wilbur Ross cho thấy Trump có quyết tâm chống Trung Cộng. Bổ nhiệm giáo sự Peter Navarro (tác giả cuốn sách “Chết Bởi Trung Cộng”) là Chủ Tịch Hội Đồng Kinh Tế, Thương Mai Quốc Gia còn cho thấy chính quyền Trump quyết tâm mạnh mẽ hơn chống Trung Cộng về lãnh vực thương mại và kinh tế.





Tình hình quan hệ giữa hai nước Mỹ-Trung Cộng ngày một căng thẳng có những dấu hiệu của một trận chiến mậu dịch giữa hai nước sẽ xảy ra.





Ngoại Trưởng Rex Tillerson cũng cảnh cáo Trung Cộng về xây dựng căn cứ quân sự trên những đảo nhân đạo ở Biển Đông cho rằng hành động trên những hòn đảo nhân tạo tạo là bất hợp pháp và Hoa Kỳ không muốn Trung Cộng lui tới những hòn đản đó. Tập Cận Bình phản ứng và thách thức cho rằng nếu Mỹ cấm Trung Cộng lui tới những đảo đá ngầm nhân tạo thì Mỹ hãy phát động một cuộc chiến tranh tại Biển Đông đi. Căng thẳng về quân sự giữa Mỹ và Trung Công cũng gia tăng song song với những tranh chấp về mậu dịch.





Cuộc khẩu chiến giữa hai bên đến hồi gay gắt và không còn nễ nang lịch sự có tính cách ngoại giao nữa. Nhiều lúc rất thô lổ trắng trợn như kẻ thù. Hai bên ăn miếng trả miếng.





Bức Tường biên giới MỸ-MỄ.





Từ lúc bắt đầu vận động tranh cử Trump luôn lên án những dân Mễ vượt biên lậu qua Mỹ là những thành phấn xấu đem những tệ nạn xã hội vào Mỹ như trộm cắp xì-ke ma-tuý, băng đảng và hiếp dâm và cướp đi công việc làm của người Mỹ cần phải trục xuất và xây bức tường biên giới giữa hai nước Mỹ-Mễ để ngăn chận làn sóng người Mễ trốn lậu qua Mỹ và bắt chính phủ Mễ phải trả tiền xây bức tường. Tổng thống Mễ có phản ứng ngay tức thì “ không có chuyện Mễ trả tiền xây bức tường”.





Ngay trong tuần lễ đầu tiên nhậm chức, Trump đã ký một sắc lịnh và ra lịnh cho Bộ Nội An tăng cường an ninh và bảo vệ biên giới giữa Mỹ và Mễ ngăn chặn không cho bất cứ người Mễ nào lọt qua biên giới.





Để cho những người ủng hộ mình yên tâm về những lời hứa về bức tường, Trump đã đề nghị là Mỹ cứ bỏ tiền ra xây bức tường trước cái đã rồi sau đó bắt Mễ phải trả lại. Điều này nghe có vẽ như Trump coi nước Mễ là môt quốc gia không có chủ quyền bị lệ thuộc Mỹ giống như nhà nước CSVN lệ thuộc Tàu Cộng răm rắp nghe quan thầy làm theo lịnh của quan thầy Tàu Cộng vây.





Để chứng minh cái tài “deal” của mình Trump còn cho biết là ông ta sẽ gặp tổng thống Mễ Enrique Pena Nieto vào cuối tháng Giêng 2017 để “deal” về mậu dịch, ngoại giao, an ninh và bức tường.. . .Nhưng vào giờ chót tổng thống Mễ đơn phương hủy bỏ chuyến viếng thăm Mỹ để gặp Trump và lên tiếng “Mexico First”. Tức giận, nổi nóng, bốc đồng vì bị cụt hứng, Trump liền phang một phát đe dọa trừng phạt Mễ là sẽ tăng thuế 25% cho những hàng hóa, sản phẫm nhập vào Hoa Kỳ từ Mễ. Đe dọa trừng phạt này bị phản ứng thì phát ngôn viên Trump nhảy ra làm Lê Lai cứu “Chúa Trump” cho rằng đó chỉ là những để nghị mà thôi.





Đề nghị xây bức tường của Trump có được quốc hội Cộng Hòa yễm trợ hay không? Chính Bộ Trưởng Nội An John Kelly, người được Trump đề cử giữ chức vụ này điều trần trước quốc hội cho biết “ việc xây bức tường không thể ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp từ các nước Châu Mỹ La Tinh”. Việc thực hiện xây bức tường cũng không phải dễ dàng nhanh chóng như Trump hứa để lấy lòng những người ủng hộ mình..





Liên hệ đến vấn để di dân, một sắc lịnh hạn chế nhập cảnh vào Mỹ những người từ 7 nước Hồi Giáo vùng vừa do Trump ký đã tạo nên một làn sóng phản kháng và hổn loạn khắp nơi trên toàn nước Mỹ và thế giới. Một vài Thẫm Phán liên bang đã ra lịnh ngưng ngay việc thi hành sắc lịnh này. Những luật sư di trú, một số dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa cũng như Dân Chủ phản đối và cho rằng sắc lịnh này vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ và có thể sẽ thưa Trump. Hai bên đang chờ tranh tụng trước toà kháng án về sắc lịnh này. Có thể vụ thưa kiện này sẽ lên Tối Cao Pháp Viện Một làn sóng người Hồi Giáo khắp nơi vận động dấy lên một phong trào chống Trump và Hoa Kỳ và sẳn sàng đề kháng chống Trump (Resist Trump). Sự giận dữ của người Hồi Giáo có nguy cơ thúc đẩy lôi cuốn những phần tử Hồi Giáo quá khích, cuồng tín có những hành động bạo lực nguy hiểm ảnh hưởng đến an ninh Hoa Kỳ.





Khoảng 1,000 nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ đang làm việc khắp nơi trên thế giới đồng lọat phản đối sắc lịnh di dân Hồi Giáo của Trump.





Thay lời kết.





Suốt thời gian từ vận động tranh cử Sơ Bộ trong đảng Cộng Hòa đến ngày Tổng Tuyển Cử và cho đến ngày tuyên thệ nhậm chức (20-01-2017) tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, Donald Trump luôn hô hào về những hứa hẹn được người dân ủng hộ và luôn luôn ồn ào là phải làm cho bằng được. Trump phải mạnh miệng như thế để gây niềm tin nơi những người ủng hộ đã đưa mình vào Tòa Bạch Ốc.





Cho tới nay tất cả những chương trình, chính sách về kinh tế, thưong mại, mậu dịch, an ninh, quốc phòng ngoại giao và xã hội vẫn còn là những hứa hẹn và chờ đợi sự thi hành đã được Trump cổ võ mạnh mẽ ồn áo qua hàng loạt những “quyết định hành chánh” (Executive Orders) đã được Trump ký và phô trương trước công chúng như một thứ chiến thắng để lấy lòng những người ủng hộ mình và đượ c nhìn dưới lăng kính quá chủ quan một chiều.





Chắc chắn rồi đây Trump sẽ phải đối mặt và đương đầu với những tương quan gúc mắc về quyền lơi và quyền lực phức tạp chằng chịt trong hệ thống chính trị dân chủ Hoa Kỳ hiện nay. Mặc dù trong suốt cuộc vận Trump luôn cho biết là ông ta sẽ phá tan cái hệ thống quan liêu, bè, đảng phái, “quét sạch” những cặn bả, rác rưới hiện nay tại Washington D.C.





Trước tình hình thế giới ngày một phức tạp và khi Trump đang tạo ra nhiều kẻ thù thì liệu rằng tân Tổng Thống Donald Trump và chính quyền của ông ta có thực hiện được “Make America Great Again” hoặc “America First” hay không?





Chúng ta hãy chờ xem./.