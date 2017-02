Thông Báo Việc Áo Mầu Cờ VC Lại Xuất Hiện Tại Little Saigon

THÔNG BÁO VIỆC A ́O MẦU CỜ VC LẠI XUẤT HIỆN

TẠI LITTLE SAIGON

Thứ Tư ngày 8 tha ́ng 2 hôm nay, khoảng 1 gi ờ trưa, nhận được điện thoại của đồng hương báo động có người mặc áo mầu cờ vc xuất hiện tại tiệm bánh Lee Sandwiches góc đường Brookhurst và Westminster blvd.

Chúng tôi lập tức đến nơi, thì gặp ông Lê Quang Dật của Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng một vài đồng hương đang vây quanh một người bản sứ mặc áo thung đỏ sao vàng. Đương sự cho biết là anh vô tình mặc áo trên, xin lỗi mọi người và đồng lên xe để cởi áo này ra và đi về. Anh ta cũng cho biết từ nay sẽ không mặc áo này xuống Little Saigon. Mọi việc được tạm giải quyết.

Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục quan tâm vì đây là lần thứ hai việc này đã xẩy ra trong vòng có hai tuần lễ mà chúng ta được biết đến. Thành phố Garden Grove quan tâm vì cảnh sát TP có trách nhiệm duy trì an ninh công cộng trong thành phố. Sự việc trưa nay, đã được thông báo cho nha cảnh sát thành phố Garden Grove, để tiếp tục theo dõi.

Chỉ có vài giải thích cho sự việc trên:

1. Đương sự không có dính dáng gì đến CS và vô tình mặc áo giống mầu cờ CS vì không biết.

2. Đương sự không có dính dáng gì đến CS nhưng cố tình mặc áo để bầy tỏ lập trường tự do ngôn luận theo Tu Án Chính Số 1 cu ̉a Hiến Pháp Hoa Kỳ, và muốn thử thách cộng đồng chúng ta với Tu Án Chính này.

3. Đương sự biết mầu áo giống cờ vc nhưng vẫn mặc vì muốn thách thức cộng đồng tị nạn theo chỉ thị của việt cộng/việt gian.

Cả ba trường hợp trên đều có khả năng gây rối loạn và nhiễu hại đến thành phố và cộng đồng chúng ta. Nhiều người đã phải ngưng công việc của mình để đến giải quyết. Đương sự đã phục thiện đồng ý cởi bỏ áo và xin lỗi mọi người.

nếu như đương sự đưa ra Tu Án Chính Số Tuy nhiên, sự việc có thể đã kết thúc tệ hại hơn, 1, nhất quyết phản kháng và không chịu cởi bỏ áo và ra về … và s ự việc trở nên phức tạp và có thể sẽ đi đến ẩu đả trong cơ sở thương mại trước khi cảnh sát kịp thời đến can thiệp… đương sự có thể bị thương tích và có thể đưa đơn kiện cơ sở thương mại vì sự việc xẩy ra trong tiệm và nhân viên an ninh cơ sở thương mại đã không can thiệp hay gọi cảnh sát kịp thời, v/v.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, thì đây là vấn đề lắc léo giữa Tu Án Chính Số 1 (T ự Do Ngôn Luận ) va ̀ luật thành phố. Cảnh Sát TP không có quyền bắt đương sự cởi bỏ áo, nhưng chỉ có thể đưa đương sự ra khỏi hiện trường để bảo đảm cho an toàn công cộng, tránh ẩu đả. Do đó, chúng tôi đề nghị:

1. Nếu và khi sự việc xẩy ra, lấy cell phone chụp hình, kế đến gọi ngay cho cảnh sát TP Garden Grove hay Westminster để cảnh sát TP giải quyết (xin ba ̉o đảm an ninh cho quý vị,xin đừng làm vai trò của cảnh sát ) , sau đó gọi cho LUB CCS và TS hay các văn phòng dân cử địa hạt.

2. Các cơ sở Truyền Thông Báo Chí hướng dẫn đồng hương không nên mặc áo mầu cờ vc.

3. Tổ chức hội thảo bàn tròn v ới đại diện cảnh sát TP Garden Grove, Westminster, các luật sư, đại diện các cơ sở thương mại (t hí dụ, Vietnamese American Chamber of Commerce ), các VP dân cử trong địa hạt, các thân hào nhân sĩ, và các cơ sở truyền thông báo chí để tìm một giải pháp thích hợp, hợp pháp, và hiệu quả.