Nhật Ký Biển Đông: Ô. Trump Trước Thử Thách Nghiêm Trọng

Nhật Ký Biển Đông : Ô. Trump Trước NhữngThử Thách Nghiêm Trọng



Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Giêng ghi nhận sự những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình thế giới :

-ABC News ngày 19/1/2017: “Một viên chức Hoa Kỳ xác nhận rằng hai phi cơ ném bom chiến lược tàng hình B-2 đã oanh tạc hai doanh trại của ISIS tại Lybia, 28 dặm về phía nam của Thành Phố Sirte vào đêm 18/1/2017. Một viên chức nói rằng cuộc oanh tạc là một thành công to lớn, giết chết 90 quân của ISIS. Cộng thêm với B-2, các máy bay không người lái cũng tham gia vào chiến dịch này.” Theo ước lượng, một phi vụ cho hai chiếc B-2 xuất phát từ Hoa Kỳ sẽ tốn kém khoàng 88 triệu đô-la. Đúng là chỉ Hoa Kỳ mới có thể tiến hành một cuộc chiến tốn kém như vậy, nhưng chưa biết tương lai Lybia đi về đâu. Trong khi đó Nga tìm cách ảnh hưởng vào Libya bằng cách hỗ trợ cho chính quyền thứ hai tại Lybia chống lại chinh quyền được Mỹ và Phương Tây hỗ trợ. Theo The Federalist, Tướng Gen. Khalifa Haftar đã có cuộc họp báo với Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu trên HKMH Nga bỏ neo tại Địa Trung Hải.

Tỉnh hình Syria :

-AP ngày 23/1/2017: “Bộ tham mưu của Ô. Trump mở ngỏ cánh cửa hợp tác với Nga hay bất cứ ai khác chống lại nhóm Nhà Nước Hồi Giáo tại Syria, điều này đảo ngược chiến lược không hợp tác quân sự với Moscow trước đây (của Tổng Thống Obama) chừng nào mà Nga còn hỗ trợ cho chính quyền Syria. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói rằng có một cách mà chúng ta có thể cùng với quốc gia khác đánh bại Nhà Nước Hồi Giáo và chúng ta có cùng chung ích quốc gia thì chúng ta sẽ dùng.”

Rõ ràng như ban ngày. Ô. Trump phải thực hiện lời hứa long trọng với cử tri Mỹ là “đánh bại ISIS” do đó ông sẽ hợp tác với Nga và kể cả Ô. Assad để tiêu diệt nhóm này…rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Hết nhiệm kỳ 04 năm mà Nhà Nước Hồi Giáo vẫn sống nhăn thì sự nghiệp chính trị của Ô. Trump tiêu tan. Làm chính trị phải quyền biến. Nhân quyền cho Syria là chuyện nhỏ. Đánh bại ISIS là chuyện lớn. Ôm chuyện nhỏ, bỏ chuyện lớn là ngu dại. Cứ cứng nhắc ôm lấy lý tưởng nhân quyền sẽ thất bại. AP ngày 25/1/2017 cho biết, nữ dân biểu Tulsi Gabbard (Dân Chủ, Hawaii) vừa quay trở lại sau chuyến đi Syria đã bênh vực quyết định gặp gỡ vị tổng thống của nước tan nát vì chiến tranh khi nói rằng không thể có một thỏa hiệp hòa bình nào sống còn nếu không có Ô. Assad tham dự vào tiến trình đàm phán. Bà Gabbard nói rằng mới đầu bà không có ý định ngồi xuống nói chuyện với Assad thế nhưng bà đã thay đổi ý kiến khi nổi lên một cơ hội. Bà nghĩ rằng chúng ta cần phải sẵn sàng gặp bất cứ ai nếu sự gặp gỡ tạo cơ hội chấm dứt cuộc chiến tranh đã đem lại nhiều đau khổ cho dân Syria.

-The Seattle Times ngày 28/1/2017: “Bộ Trưởng Ngoại Giao Hung Gia lợi nói rằng Hung đã thiệt hại 6.5 tỉ vì mất cơ hội đầu tư vào Nga và những quốc gia khác do việc Âu Châu cấm vận Nga đã thôn tính Crimea và can thiệp vào miền đông Ukraina. Ô. Peter Szijjarto nói rằng chúng ta không thể vui mừng vì đã đánh vào nền kinh tế Nga vì nó cũng là tin xấu cho Âu Châu. Thời điểm thật tốt đẹp cho Ô. Putin viếng thăm Hung Gia Lợi vào tuần tới.” Theo Reuters, Hung Gia Lợi sẽ tăng cường mối liên hệ với Nga do chiều hướng ngoại giao thay đổi tại Hoa Thịnh Đốn.

Vào ngày 28/1/2017, các hãng thông tấn và truyền hình lớn của Hoa Kỳ loan tin, Ô. Trump đã có

cuộc điện đàm lần đầu tiên với Ô. Putin. Theo AP, Điện Cẩm Linh cho biết, hai bên đã nói chuyện về những vấn đề quốc tế, bao gồm việc chống khủng bố, cuộc xung đột giữa khối Ả Rập và Do Thái, chương trình hạt nhân của Ba Tư, tình hình Bán Đảo Triều Tiên và cuộc khủng hoảng Ukraina. Cuộc nói chuyện gây lo lắng cho các đồng minh Âu Châu và một số thành phần “bài Nga” trong Đảng Cộng Hòa. Ngày 29/1/2017, TNS Mitch McConnell- trưởng khối đa số Thượng Viện Hoa Kỳ nói rằng ông hoàn toàn chống đối việc gỡ bỏ cấm vận Nga. Nếu có, chúng tôi phải xem xét việc gia tăng (cấm vận).

Tình hình Biển Đông :

-Reuterr ngày 13/1/2017: “Tổ Hợp Dầu Khí PetroVietnam đã ký một thỏa thuận với Công Ty Exxon Mobil của Hoa Kỳ khai thác một dự án dầu khí lớn nhất để cung cấp khí đốt cho nhà máy nhiệt điện. Dự Án Cá Voi Xanh (Blue Whale) nhằm khai thác khí đốt cho nhà máy điện đầu tiên chạy bằng khí đốt vào năm 2003 và sẽ đóng góp cho ngân sách quốc gia khoảng 20 tỉ đô-la . Mỏ khí đốt Cá Voi Xanh là dự án dự trù khai thác một trữ lượng khoảng 150 tỉ mét khối khí đốt.”

-AP (Hà Nội) ngày 16/1/2017: “Ghé Việt Nam trong chuyến viếng thăm bốn nước, Thủ Tướng Nhật Bàn Abe hứa sẽ cung cấp cho Việt Nam những tàu tuần tra mới và thúc đẩy hợp tác thương mại và tham gia vào an ninh của Châu Á giữa lúc Hoa Lục đang gia tăng khống chế khu vực. Trong cuộc họp báo chung với Ô. Nguyễn Xuân Phúc, Ô. Abe nói rằng, chúng tôi sẽ mạnh mẽ hỗ trợ Việt Namg gia tăng khả năng thi hành luật pháp trên biển. Hiện Việt Nam đã có sáu tàu tuần tra cũ do Nhật cung cấp trước đây.”

-Tòa Bạch Ốc ngày 23/1/2017” Tổng Thống Donald Trunp đã ký sắc lệnh hủy bỏ việc tham gia vào Thỏa Hiệp Hiệp Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Tổng Thống Obama và tái thương thảo Thỏa Hiệp NAFTA có từ thời Ô. Clinton trong nỗ lực để bảo vệ công ty Hoa Kỳ chạy trốn ra ngoại quốc vì giá nhân công rẻ. Ô. John McCain đã nặng nề chỉ trích quyết định hủy bỏ TPP và gọi đây là lỗi lầm nghiêm trọng.

Theo tôi nghĩ, Ô. Trump có thể hủy bỏ TPP nhưng không thể bỏ Đông Nam Á. Muốn thế ông phải có những thỏa hiệp riêng rẽ để vỗ yên các quốc gia này.

-Reuters ngày 23/1/2017: “Vào ngày hôm nay, Phi Luật Tân yêu cầu các quốc gia bên ngoài không được dùng khu vực như một cái cớ để tranh giành ảnh hưởng trong lúc Phi Luật Tân muốn duy trì sự đoàn kết và thiết lập một cấu trúc để giải quyết những tranh chấp tại Biển Đông. Năm nay, Phi Luật Tân là chủ tịch của khối 10 thành viên của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á và sẽ tổ chức những phiên họp thường niên có sự tham gia cúa các siêu cường ngoài tổ chức như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Phi Luật Tân nói rằng chúng tôi tái khẳng định tinh thần thống nhất và đoàn kết của ASEAN giữa lúc xuất hiện sự tranh giành ảnh hưởng của các siêu cường.”

-Yahoo News ngày 23/1/2017: “Bộ Trưởng Tài Chính Phi Luật Tân Carlos Dominguez sẽ gặp các giới chức Hoa Lục trong chuyến thăm viếng hai ngày để thảo luận chi tiết về thỏa hiệp kinh tế và đầu tư trị giá 15 tỉ đô-la. “

Trong khi ở Việt Nam người ta kêu gào “thoát Trung” thì Phi Luật Tân và cả Anh Quốc- một cường quốc văn minh nhất nhì thế giới lại chui vào “cái rọ đô-la” thơm phức của Trung Quốc. Phải chăng hai quốc gia này điên khùng hay ngu dại? Liệu Ô. Trump có 15 tỉ đô-la đầu tư và cho vay để “nói chuyện” với Ô. Duterte không? Khi mình là “đại ca” mà không còn khả năng bao bọc, chở che đàn em, đàn em có bỏ ra đi thì cũng không phải lỗi của đàn em. Đời là vậy. Miền Nam có câu nói bình dân nhưng thấm thía, “Xin đừng hỏi tại sao”. Dường như các chính trị gia Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, không hiểu và có thể vì tự ái cố tình không hiểu là tình hình thế giới bây giờ đã đổi thay và vị thế của Hoa Kỳ không còn được như trước nữa do sự trỗi dậy của Nga, Trung Quốc và khuynh hướng độc lập, trung lập của các nước nhỏ. Có thể Ô. Trump đã nhìn thấy vấn đề cho nên quay trở về lo cho nước Mỹ trước chứ không như các Ô. Bush Cha, Clinton, Bush Con, Obama lo “đánh đông dẹp bắc”, can thiệp vào khắp nơi trên thế giới, khi nhìn lại mình - chỉ là một nước Mỹ chia rẽ và suy yếu. Việc Ô. Trump phải hủy bỏ Hiệp Định TPP và xét lại Hiệp Định NAFTA cho thấy sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ đã không còn được như trước nữa.

-UPI ngày 25/1/2017: “Tàu ngầm Kilo Hố Đen thứ sáu mang tên Vũng Tàu đã được Nga giao cho Việt Nam, hoàn tất hợp đồng mua bán ký kết năm 2009. “ Với sáu tầu ngầm lặn sâu, khó phát hiện và trang bị hỏa tiễn diệt hạm tối tân, nếu nó cứ ẩn nấp ở các vách đá ngầm ở Biển Đông, một hạm đội như Liêu Ninh tiến vào có thể “ôm đầu máu” chứ không phải chuyện chơi.

-UPI ngày 26/1/2017: “Sau nhiều tuần lễ chống đối, Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte hôm nay nói rằng Phi sẽ tôn trọng thỏa hiệp cho phép Hoa Kỳ tân trang và mở rộng những căn cứ tạm thời nằm ở Vành Đai Thái Bình Dương. Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana nói với các phóng viên trong một buổi họp báo rằng những cơ sở quân sự đó có thể tốn kém nhiều tỉ đô-la sẽ được tiến hành trong năm nay.” Thế nhưng Ô. Duterte lại nói rằng ông không đồng ý việc Hoa Kỳ tồn trữ vũ khí tại các căn cứ quân sự này. Ngày 31/1/2017, Đại sứ Hoa Kỳ tại Phi bác bỏ tin nói rằng Hoa Kỳ xây các kho vũ khí tại đây. Ngoài ra, bằng một hành động khác thường, theo UPI ngày 31/1/2017, Ô. Duterte hoan nghênh việc Hoa Lục cho tàu chiến tuần tra tại vùng biển quốc tế tại Eo Biển Malacca giống như Hoa Lục đã làm tại biển Somali để ngăn chặn hải tặc, bắt cóc và khủng bố của các nhóm Hồi Giáo cực đoan.

Nhận Định :

Reuters ngày 24/1/2017 đưa tin, “Hôm nay, Do Thái bằng một hành động thách thức toàn thế giới, loan báo sẽ xây dựng hơn 2500 đơn vị gia cư tại West Bank (Tây Ngạn) mà Do Thái chiếm đóng năm 1967 - một sự loan báo thứ hai kể từ khi Ô. Donald Trump nhậm chức và tỏ dấu hiệu không công kích những chương trình như vậy, trái với tổng thống tiền nhiệm Obama.”

Ô. Trump do chính sách ủng hộ Do Thái vô điều kiện chắc chắn sẽ gặp rắc rối với thế giới Ả Rập và Liên Hiệp Quốc. Chính sách nhân quyền, bảo vệ sự độc lập, quyền sống và toàn vẹn lãnh thổ các nước nhỏ của Hoa Kỳ sẽ trở nên vô nghĩa và chỉ là một chiêu bài khi Hoa Kỳ ủng hộ kế hoạch bành trướng và chiếm đóng của Do Thái. Ô. Obama có chính sách sai lầm về Trung Đông nhưng ông đã có chính sách đúng đề giải quyết vấn đề người Palestines khi ông can đảm chống lại Do Thái. Đảng Cộng Hòa ngày hôm nay chỉ là cái bóng của tập đoàn Do Thái trên chính trường nước Mỹ. Đã có một dự luật tạm gọi là “điên khùng” của một dân biểu Cộng Hòa đòi trục xuất Liên Hiệp Quốc ra khỏi nước Mỹ và rút quyền đặc miễn ngoại giao của nhân viên LHQ, chỉ vì tổ chức này dám lên án “ông chủ” Do Thái. Nếu Ô. Trump không xét lại quan điểm của mình về Do Thái, thế giới sẽ chứng kiến một thảm kịch mới ở Trung Đông.

Hiện nay Ô. Trump đã thành công trong việc kích động lòng dân và đắc cử tổng thống, nhưng an dân để tạo ổn định, đoàn kết phát triển đất nước…thì muôn vàn khó khăn. Phong trào chống đối Ô. Trump vẫn hừng hực. Sự kiện một triệu phụ nữ cánh tả xuống đường ở Hoa Thịnh Đốn chống Ô. Trump chỉ một ngày sau lễ nhậm chức cho thấy tình trạng chia rẽ ở nước Mỹ vô phương hàn gắn. Madonna - cô ca sĩ nổi tiếng ăn mặc hở hang đòi làm nổ tung Tòa Bạch Ốc. Một cô ca sĩ khác ví Ô. Trump như Hitler, kỳ thị chủng tộc và mù quáng (bigot). Bên Anh đang có kế hoạch biểu tình vĩ đại giống như ở Hoa Thịnh Đốn để chống đối Ô. Trump viếng thăm đất nước này. Ngoài ra, hiện đang có 16 bộ trưởng tư pháp tiểu bang của Dân Chủ chống lại Ô. Trump về chính sách di dân. California cũng đòi trưng cầu dân ý hủy bỏ một điểu khoản trong Hiến Pháp California tuyên bố, “California là một thành tố bất khả phân ly của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ” tức tách Tiểu Bang California thành một quốc gia độc lập. ( A recent poll suggested that one in three California residents would support a possible secession from the U.S. due to their opposition to President Donald Trump ). Nếu cuộc trưng cầu dân ý thành công thì đây là dấu hiệu cáo chung của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Tiếp theo đó, do bất bình về một chính sách nào đó của Liên Bang, các tiểu bang cũng sẽ trưng cầu dân ý để tách ra thành lập một quốc gia riêng.

Ngoài những khó khăn nội bộ, trước mắt, Ô. Trump phải đối phó với 7 vấn đề đối ngoại vô cùng gai góc: Duy trì Thỏa Hiệp Hạt Nhân với Ba Tư hay áp đặt cấm vận và oanh tạc các cơ sở hạt nhân của Ba Tư -Vấn đề Bắc Hàn, Đài Loan- Sự bành trướng sức mạnh quân sự của Hoa Lục tại Biển Đông và đang tranh giành ảnh hưởng với Mỹ tại Đông Nam Á- Mối liên hệ với Nga, NATO và Ukraina- Cuộc chiến Syria và Nhà Nước Hồi Giáo- Kết thúc cuộc chiến tại Iraq và A Phú Hãn và Giải quyết vấn đề Palestines với lập trường ủng hộ Do Thái vô điều kiện.

Nếu Ô. Trump giải quyết được và đem lại ổn định cho nước Mỹ và thế giới thì ông là thiên tài chính trị. Ngược lại, ông chỉ là kẻ ngông cuồng, không lượng sức mình và sẽ gây thảm họa cho nước Mỹ và thế giới.

Xin nhớ, ngày nay, với sức mạnh quân sự và kinh tế vô địch, không một nước nào kể cả Nga hay Hoa Lục dám đụng tới sợi lông chân Hoa Kỳ. Chỉ có nước Mỹ mới có thể làm suy yếu nước Mỹ. Nhưng làm nước Mỹ chia rẽ và tê liệt bây giờ - chính lả sức mạnh của Đảng Dân Chủ, các tổ chức dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do phá thai, đồng tính luyến ái, bảo vệ di dân, bảo vệ người Hồi Giáo, bảo vệ các thành phố là nơi nương náu của các người nhập cư bất hợp pháp. Di dân và người nhập cư bất hợp pháp là “đảng viên tương lai” của Đảng Dân Chủ. Khi những người ngày được ân xá và được quyền bỏ phiếu, họ sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Chính vì thế mà Đảng Dân Chủ kịch liệt chống lại chính sách di dân của Ô. Trump - không phải vì quyền lợi quốc gia mà vì quyền lợi của Đảng. Di dân càng tràn ngập, càng đông, Đảng Dân Chủ sẽ thắng cử trên mọi bình diện từ liên bang, tiểu bang tới thành phố. Hệ Thống Lưỡng Đảng và Check and Balance (Thăng bằng và kiểm soát lẫn nhau) - một mẫu mực chính trị tiêu biểu cho các nước chậm tiến Á-Phi và Châu Mỹ La Tinh thèm khát và noi theo gần một thế kỷ, nay trở thành thảm họa cho nước Mỹ. Những cuộc biểu tình lên án, chống đối, kiện cáo Ô. Trump nổ ra liên tục dưới mọi hình thức, nhất là mặt trận truyền thông “chống Trump” …cho thấy nước Mỹ đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị. Thế mới hay trên cõi đời này, “Thuốc nào cũng là thuốc độc”. Thuốc bổ không phải là thuốc độc. Nhưng vì lạm dụng nó cho nên thuốc bổ trở thành thuốc độc. Dân chủ là điều tốt lành, nhưng vì lạm dụng nó cho nên dân chủ trở thành phá hoại. Đạo Trời thật huyền vi. Bất cứ một hệ thống chính trị nào dù toàn vẹn tới đâu, cũng có lúc suy tàn. Nó suy tàn không phải vì nó “dở” mà vì lòng người. Khi lòng người đổi thay thì mối tình đẹp như hoa như mộng, như công chúa với hoàng tử, như minh tinh màn bạc…cũng sẽ tan vỡ. Quá độ của dân chủ (dân chủ hỗn loạn) sẽ là một nền chính trị độc tài. Quá độ của độ tài (khắc nghiệt) sẽ là dân chủ…và chu kỳ “luân hồi” (Bánh xe quay vòng) như thế sẽ tiếp diễn không ngừng. Đó là quy luật vô thường Thành-Trụ-Hoại-Diệt của thế giới Ta Bà này. Cho nên Thiền Sư Vạn Hạnh đời Lý có dạy rằng:

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy.

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

tức:

Tu tới bậc “nhậm vận” quán thông kim cổ thì chẳng lo chi chuyện thịnh hay suy (của một vương triều, một chế độ). Thịnh suy giống như sương mai trên đầu ngọn cỏ. Nhà Lý huy hoàng thế rồi cũng suy tàn. Nhà Trần dũng mãnh và lừng lẫy thế rồi cũng diệt vong. Nhà Lê khởi nghiệp đầy chính nghĩa và hào khí cuối cùng rồi cũng tiêu tan. Nguyễn Ánh thống nhất sơn hà, tưởng như con cháu “Hoành Sơn Nhất Đại, Vạn Đại Dung Thân” cuối cùng cũng diệt vong. Ngoảnh lại, tất cả đểu chỉ như “Sương mai trên đầu ngọn cỏ”. Các đế quốc hùng mạnh như Anh, Ý, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Lục Xâm Bảo, Thổ Nhĩ Kỳ nay nép mình dưới trướng Hoa Kỳ như những đàn em ngoan ngoãn. Tất cả đều như một sân khấu, một giấc mơ, một bãi hý trường.

Sau cùng, muốn nói gì thì nói, di dân, quân ngoại nhập, thuộc địa… là là yếu tố mạnh nhất để thay đổi, hoặc tiêu diệt tôn giáo, bản sắc, văn hóa, ngôn ngữ, hệ thống chính trị của một dân tộc. Do khu vực Trung Đông bất ổn, chiến tranh triền miên. Một là sóng di dân khổng lồ người Hồi Giáo đang đổ dồn về Âu Châu, Canada và Hoa Kỳ. Giả sử số lượng Hồi Giáo ở Mỹ gia tăng lên 30% dân số thôi, chắc chắn Hoa Kỳ không còn là một nước theo truyền thống “Christian” (bao gồm Protestant, Ca-tô Giáo La Mã và Do Thái Giáo) nữa và cơ cấu chính quyền cũng sẽ thay đổi, chẳng hạn thống đốc các tiểu bang, thượng nghị sĩ, tổng thống sẽ là người Hồi Giáo. Do đó di dân đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu chứ không riêng gì Hoa Kỳ. Thế nhưng một số có khuynh hướng phóng túng (liberals) sẵn sàng chấp nhận một tổng thống Hồi Giáo và nhà thờ Hồi Giáo mọc lan tràn trên nước Mỹ. Nhưng một số lại muốn bảo vệ truyền thống dân tộc. Đảng Dân Chủ chấp nhận khuynh hướng phóng túng dưới chiêu bài dân chủ, tự do, nhân quyền. Đảng Cộng Hòa muốn duy trì truyền thống 200 năm nay và đang bị lên án là kỳ thị chủng tộc (racist). Đó là nguyên do chia rẽ và có thể phá vỡ nước Mỹ.

Đào Văn Bình