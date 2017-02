Cựu Luật Sư Của Cựu TT George W. Bush Cảnh Báo: Trump Còn Làm Chủ Kinh Doanh, Nhận Tiền Ngoại quốc Là Vi Hiến; Cựu Luật Sư Của TT Bush: Trump Nên Cẩn Trọng Về Lời Nói

WASHINGTON - Để tránh các vận động lật đổ, TT Trump nên thận trọng hơn trong mọi phát biểu, là gợi ý luật sư cố vấn về đạo đức của TT Bush.Trong 1 buổi phỏng vấn của nhà báo Đức, luật gia Richard Painter cũng so sánh TT thứ 43 và tân TT là tỉ phú địa ốc. Ông Painter nói: TT Trump đã giao quyền quản trị các cơ sở kinh doanh cho 2 con trai, nhưng ông vẫn là chủ, mọi nguồn thu vẫn là quyền lợi của ông. Những khoản tiền nhận từ chính quyền ngoại quốc, ngân hàng ngoại quốc là vi hiến – các khoản tiền nhận đuợc từ lãnh vực tư cũng tạo ra các quan ngại nghiêm trọng về lợi ích xung đột.Ông Painter là 1 phần trong nhóm 5, 6 luật gia và Hội Citizens for Responsibility and Ethics kiện TT Trump vi phạm điều luật Emoluments Clause cấm TT nhận tiền và quà từ chính quyền ngoại quốc – đó là 1 trong hàng chục hồ sơ kiện có liên quan với lợi ích xung đột.Ngoài ra, phe chống Trump cho hay: tu chính án 25 có thể là cách để truất chức TT Trump không bằng thủ tục luận tội – thủ tục này đòi hỏi đa số 2/3 tại cơ quan Lập Pháp. Nhưng, tu chính án 25 chỉ có thể ứng dụng với trường hợp TT mất năng lực thể chất hay tâm thần, không vì lý do hành động trái luật.Luật gia Painter nói: không có bằng chứng TT Trump mất năng lực, nhưng ông cần thận trọng và giữ cân bằng trong các tiếp xúc với công chúng. Theo ông Painter, điểm khác giữa TT Trump và TT Bush là ông Bush không có vấn đề xung đột quyền lợi, không bao giờ đứng trên luật pháp, là hoàn toàn khác TT thứ 45. Luật gia Painter nhắc nhở: ngay sau biến cố 11-9, TT Bush nhanh chóng khẳng định không có chiến tranh với Hồi Giáo, tiếp tục đón nhận di dân Hồi Giáo và di dân từ mọi nước.Ông Painter phục vụ chính quyền Bush giữă năm 2005 và 2007, hiện là giáo sư luật của University of Minnesota.