Ngoại Kiều Vô Mỹ: Phải Khai Mật Mã Mạng Xã Hội

WASHINGTON - Bộ trưởng nội an (DHS) là cựu Tướng John Kelly tuyên bố tại Hạ Viện: những ngoại kiều nào không muốn hợp tác thì chớ nhập cảnh.Ông Kelly nói rõ: khách muốn viếng thăm Hoa Kỳ có thể bị yêu cầu khai mật khẩu mở trương mục trên mạng xã hội của mình. Theo lời ông, đó là 1 trong 5, 6 biện pháp củng cố thủ tục kiểm tra an ninh với đối tượng tị nạn và du khách.Cùng ngày, toà phúc thẩm San Francisco nghe các phe trình bày lý lẽ.Viên chức lãnh đạo DHS mô tả thực tế là khó với các nước Hồi Giáo như Yemen, Somalia hay Syria, nơi cơ sở hạ tầng về hồ sơ an ninh là yếu kém hay bị tổn hại vì chiến tranh.Ông nói “Khi 1 người nói tôi đến từ thị trấn đó, nghề nghiệp là thế này, viên chức ghi nhận nhưng là không đủ và TT Trump nghĩ là không đủ, nghĩa là cần tăng thêm số tầng kiểm tra”.Ngoài đòi hỏi mật khẩu của trương mục mạng, ngoại kiều nhập cảnh Hoa Kỳ cũng có thể bị đòi hỏi thông tin về tài chính cá nhân, theo lời bộ trưởng Kelly.