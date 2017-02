Đường Ống Dẫn Dầu Dakota Access Sắp Làm, Các Bộ Lạc Dọa Sẽ Kiện

LAKE OAHE - Sau cùng, công binh đồng ý hoàn tất dự án đường ống dẫn dầu Dakota Access sau khoảng nửa năm trì hoãn vì sự phản đối của dân da đỏ bản địa và các nhà tranh đấu bảo vệ môi trường thiên nhiên.Đường ống sẽ gồm 1 đoạn đường hầm phiá dưới Hồ Oahe, 1 hồ chưá nước của sông Missouri.Hôm Thứ Ba, Công Binh đã nộp tài liệu cấp phép cho đuờng ống dài gần 1900 kilomét đưa dầu thô từ North Dakota qua Illinois đến bờ Vịnh Mexico – kinh phí của dự án là 3.8 tỉ MK. Hồ sơ của Công Binh xác nhận đã hoàn tất lệnh tái kiểm tra của chính quyền Obama về ảnh hưởng với môi trường, và thấy không có lý do để cấm vì yếu tố môi trường. Công Binh cũng xác nhận đã thông báo QH.Hầu như ngay sau đó, các bộ lạc bản địa và giới tranh đấu xác nhận sẽ kiện.Luật sư Jan Hasselman loan báo: chính quyền sẽ bị quy trách nhiệm, các thách thức cụ thể đang đuợc chuẩn bị.Các bộ lạc bản địa cảm thấy lo ngại về ô nhiễm môi trường và tin rằng nên xem xét 1 đuờng đi khác của đuờng ống Dakota Access.Các tổ chức bảo vệ môi trường gồm Greenpeace, Sierra Club và Center for Biological Diversity nhanh chóng lên án quyết định của Công Binh và tố cáo TT Trump coi trọng quyền lợi của doanh nghiệp hơn nhu cầu an toàn lâu dài của thường dân.Nhưng nhà thầu Energy Transfer Partners (bản doanh Dallas) là chủ thầu cả quyết là an toàn, và giúp cạnh tranh với Canada bằng cách hạ chi phí vận chuyển.Không lâu sau ngày tuyên thệ nhậm chức, TT Trump ký sắc lệnh ngày 24-1 cho phép Công Binh tìm kiếm phương án giải quyết.