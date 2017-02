Vatican Mở Hội Thảo Tệ Nạn Mua Bán Bộ Phận Cơ Thể

ROME - 1 hội nghị do toà thánh Vatican tổ chức thảo luận tệ nạn mua bán bộ phận cơ thể người thách thức 1 chương trình của Trung Cộng “thu hoạch” tim, gan của tử tội để ghép cho người bệnh.Tại hội nghị của Vatican, tiến sĩ Huang Jiefu, là chuyên gia thay phép làm trưởng đoàn Trung Cộng, nói: đang chấn chỉnh hệ thống hiến tặng và thay ghép. Ông Huang là viên chức Trung Cộng đầu tiên thừa nhận chương trình “thu hoạch” bộ phận cơ thể người năm 2005 và sau tiết lộ 90% hiến tặng là tử tù.Beijing chính thức loan báo ngưng chương trình năm 2015, nhưng không thể kiểm chứng.Tiến sĩ y khoa Haibo Wang là đồng nghiệp của trưởng đoàn Huang nói: không thể kiểm soát hoàn toàn hơn 1 triệu cơ sở y tế và 3 triệu bác sĩ khắp nước.Đáp lại, đại biểu của Israel là tiến sĩ Jacob Lavee gợi ý Tổ chức Y tế Thế giới WHO mở 1 chương trình giám sát không công bố.Ông Haibo trả lời: cải tổ đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn, với xác nhận hàng chục người vi phạm đã bị bắt và các cơ sở liên quan đã bị đóng cửa.Nhóm tranh đấu gọi là Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) phản đối Vatican mời Trung Cộng dự hội nghị này – các nhà phê bình nói: đại diện Beijing xuất hiện tại hội nghị có ý nghĩa “phủi tay” với các hành động vô đạo đức trong y khoa.