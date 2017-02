Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định: Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung, Kỷ Niệm 228 Năm Chiến Thắng Đống Đa và 30 Năm Thành Lập Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định 1987-2017

Trong Lễ Tưởng Niệm.

Westminster (Bình Sa)-- Tại nhà hàng Moonlight, Westminster, Nam California.vào trưa Chủ Nhật ngày 5 tháng 2, 2017, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm 228 năm chiến thắng Đống Đa, Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung, vị anh hùng dân tộc đại thắng quân Thanh, đồng thời kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định 1987-2017.Tham dự buổi lễ theo lời giới thiệu của ông Nguyễn Hữu Cúc, thành viên Ban tổ chức cho biết, thành phần quan khách có: ông Chánh án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân là Giáo sư Vân Bằng; Đại tá Lê Bá Khiếu nguyên Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Ngãi; ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster cùng các Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Kimberly Hồ; ông Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội cựu SVSQ Thủ Đức; ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Quảng Nam, Đà Nẵng và phái đoàn; các Chủ tịch Cộng Đồng: BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi; Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali ông Ngãi Vinh và phái đoàn; Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego ông Nguyễn Văn Lực và Bà Kim Trang; Đại diện Nữ Sinh Lê Văn Duyệt bà Kim Kiểm, DS Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, anh Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthal, Đại Diện Việt Nam Quốc Dân Đảng ông Phan Thanh Châu; Đại diện Đại Việt Quốc Dân Đảng ông Trần Trọng Đạt... Một số đông thân hào nhân sĩ cùng đại diện các tổ chức hội đoàn, đoàn thể các cơ quan truyền thông và đồng hương.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, tiếp theo đoàn Lân Bi Trí Dũng biểu diễn màn múa Lân tế lễ và chào mừng tất cả mọi người tham dự.Sau nghi thức chào cờ là lễ rước Bài Vị Đại Đế Quang Trung trong y phục cổ truyền có tướng sĩ trong đồng phục thời vua Quang Trung, theo sau kiệu là Hội Ái Hữu Bà Triệu.Sau lễ rước, Bài vị vua Quang Trung được an vị trên bàn thờ tiếp theo phần tế lễ cổ truyền do Ban tế lễ của Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định thực hiện sau ba hồi chiêng trống và tiếng nhạc lễ làm tăng phần trang nghiêm. Trong bài văn tế khá dài, kể về công trạng cũng như tài thao lược của Đại Đế Quang Trung đã một thời làm cho quân xâm lược phải khiếp vía kinh hồn. Phần văn tế cũng đã nhắc lại công lao to lớn của Đại Đế Quang Trung đối với quê hương, tổ quốc trong đó có việc đòi lại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây.Sau phần tế lễ. Các vị trong Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát được mời lên sân khấu. Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, thay mặt Hội chào mừng và cám ơn sự tham dự của quan khách vá quý đồng hương. Nhân dịp nầy ông cũng đã thông báo về công trình xây dựng tượng Vua Quang Trung, ông cho việc xây dựng Tượng Đài Vua Quang Trung sẽ bắt đầu xây dựng trong những tuần lễ sắp tới. Ông xác định với mọi người về phần tài chánh để xây dựng rất rỏ ràng và rành mạch, không có vấn đề thất thoát tiền bạc. Ông nhấn mạnh “Nếu có thất thoát về tiền bạc, với tư cách Hội Trưởng ông sẽ bỏ tiền của gia đình ông ra để bù đắp vào những thất thoát đó.”Theo Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ thì, “Đây sẽ là công trình văn hóa lịch sử của Việt Nam trên đất Hoa Kỳ. Anh hùng Quang Trung là biểu tượng của sức mạnh dân tộc, của tinh thần bất khuất chống quân xâm lược phương Bắc. Tượng vua Quang Trung sẽ nhắc nhở con cháu Việt ở hải ngoại luôn nhớ và hãnh diện nguồn cội của mình.” Trong dịp nầy ông cám ơn các vị ân nhân, qúy đồng hương khắp nơi đã sát cánh, góp sức vào việc hình thành Tượng Đài vị đại anh hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta tại hải ngoại.Tiếp theo Ban tổ chức mời qúy vị dân cử, qúy vị quan khách, cùng đồng hương lần lượt lên trước bàn thờ có di ảnh Vua Quang Trung dể làm lễ niệm hương tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc.Sau đó là phần phát biểu của qúy vị dân cử. Tất cả mọi người đều ca ngợi và hãnh diện cho dân tộc đã có một vị anh hùng một thời làm cho ngoại xâm khiếp vía. Trong dịp nầy một số đại diện dân cử cũng đã trao bằng tưởng lệ đến Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định.Tiếp theo Nhà văn Lê Tam Anh (Lê Anh Dũng) thành viên Hội Ài Hữu Tây Sơn Bình Định lên giới thiệu Đặc San Tây Sơn Bình Định Xuân Đinh Dậu 2017. Đặc san dày 300 trang, với nội dung phong phú qua những bài viết và tài liệu giá trị, nhất là về sử học thời Vua Quang Trung.Nhân dịp nầy cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, Giáo Sư Nguyễn Hữu Thời cũng có đôi lời với đồng hương về lý do ông cho phát hành cuốn sách “Một Số Ngộ Nhận về Mặt Trận Liên Tôn Kháng Cộng Liên Khu V” mà Việt Minh gọi là “Vụ Gián Điệp Bình Định”. Đây là một tập họp tài liệu giá trị mà ông đã thâu thập qua nhiều sự kiện lịch sử.Sách chỉ tặng, không bán, đồng hương muốn có sách xin liên lạc: (949) 581-0949.Chương trình tiếp nối với phần văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ trong hội và Ban Tù Ca Xuân Điềm (Xuân Điềm cũng là người trong Hội Tây Sơn Bình Định.” mở đầu Ban Tù Ca trình diễn bản hợp ca”Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu và Bình Định Quê Tôi” xen lẫn có chương trình biểu diễn võ Bình Định, Chúc thọ các cụ cao niên, xổ số và lì xì cho các em thiếu nhi.Trong lúc nầy Ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa cơm trưa để thưởng thức chương trình văn nghệ.Cuối cùng, ông Nguyễn Hữu Cúc thay mặt ban tổ chức cảm tạ quan khách, đồng hương tham dự.Đồng hương muốn có Đặc San Tây Sơn Bình Định Kỷ Dậu 2017 liên lạc về: (714) 775-2222, (714) 775-2882.