2 Gia Đình VN: Ra Tù Vượt Biên, Đi Tiếp

Đến nay người dân tại Việt Nam vẫn không thể sống nổi với chế độ CS độc tài toàn trị ức hiếp dân lành nên vẫn thường xuyên có cảnh người dân bỏ nước vượt biên dù phải tù tội nhiều lần, như trường hợp 2 gia đình chị Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Lụa tại tỉnh Bình Thuận trong dịp Tết Đinh Dậu đã bỏ nước đi vượt biên mà giờ vẫn chưa biết ho trôi dạc phương trời nào, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Sáng mùng bốn tết năm Đinh Dậu, trong khi mọi người xum họp quanh mâm cơm gia đình thì ngoài biển khơi một chiếc thuyền con chở người vượt biên đi tìm tự do lần thứ hai sau khi bị nước Úc trả về quê quán.“Họ là hai gia đình của các chị Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Lụa quyết định vượt biên một lần nữa sau khi bị tòa án tỉnh Bình Thuận truy tố về tội vượt biên trái phép mặc dù Việt Nam đã hứa với chính phủ Úc là sẽ không tuy tố nếu họ chấp nhận hồi hương.”Bản tin RFA kể thêm rằng, “Ngày 22 tháng 6 năm 2016 nước Úc đuổi ngược chiếc tàu thứ 28 ra biển, chiếc tàu này bị chặn trong vùng biển Timor và những người trên đó bị thanh lọc ngay trên biển và trả về Việt Nam vì không hội đủ điều kiện xin tị nạn chính trị.“Ngay sau đó Thủ tướng Malcolm Turnbull ngỏ lời cám ơn chính phủ Việt Nam đã hợp tác để nhận lại những người vượt biên. Đây là chiếc tàu thứ ba của Việt Nam bị chặn bắt trong 14 vòng tháng.“Trong hai lần trả về Việt Nam trước đây, mỗi lần 46 người hồi tháng Tư và tháng Bảy năm ngoái, có ít nhất 8 người đã bị tuyên án tù giam vì tội vượt biên trái phép.“Và trong nhóm người bị tỉnh Bình Thuận tuyên án ấy sáng mùng Bốn tết năm Đinh Dậu lại tiếp tục vượt biên sang Úc một lần nữa như thử thách sự lạnh lùng của Úc và nhân thể tố cáo sự ngược đãi thuyển nhân hồi hương của chính phủ Việt Nam.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Ông Nguyễn Thế Phong Phó Chủ tịch Nội vụ Cộng đồng toàn nước Úc khi nghe tin những gia đình này vượt biên trở lại Úc một lần nữa đã đưa ra nhận xét:“Trước nhất họ phải tới được nước Úc đã bởi vì vấn đề bây giờ biên phòng của Úc rất là nghiêm ngặt chưa chắc họ được đưa vào Úc mà họ sẽ bị đẩy trở ra. Chính sách của nước Úc bây giờ là đẩy tàu ra biển trở lại thành ra nếu họ vào được trại tạm giam, họ bị tạm giam thì mình có thể help (giúp) được vì ít nhất thì họ có bằng chứng là đang bị bách hại, lần trước họ không có bằng chứng đó. Không chỉ là theo luật di trú theo đúng tiêu chuẩn Liên hiệp quốc là nếu “you been prosecuted và you bear for your life” thì bây giờ họ bị lệnh truy nã và ra tòa buộc tội này nọ thì tôi nghĩ là họ đã có “ground” for refugee claim, lý do chính đáng để tỵ nạn, lúc trước thì họ không có lý do đó.“Nếu họ vô và được Úc giữ lại và mình biết trước như vậy thì cũng có ích lắm nhưng không biết họ có tới được hay không, họ có bị đẩy về vì nếu họ đi với những người khác nữa thì chính phủ Úc họ không quan tâm họ sẽ đẩy ra thôi vì họ không chấp nhận hình thức tới bằng tàu. Cho đến giờ phút này họ đang trên đường đi thì hải quân của Úc có làm gì đi nữa thì mình cũng không có thẩm quyền.”Hình: Mẹ con bà Trần Thị Thanh Loan tại tòa án Thị xã La Gi -Bình Thuận vào tháng 7/2016.