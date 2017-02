Dân Palestine Lên Án Luật Hợp Thức Nhà Định Cư Của Israel

RAMALLAH - Công chúng Palestine phản ứng phẫn nộ với cuộc biểu quyết tại QH Israel cho hợp thức hoá nhà định cư xây dựng trên lãnh thổ chiếm đóng trong cuộc chiến 1967 – luật này hưá hẹn đền bồi bằng tiền hay đất thổ cư tại nơi khác.Đề luật đuợc thông qua tối Thứ Hai với 60 phiếu thuận và 52 phiếu chống có hiệu lực hồi tố để hợp thức hoá 4000 đơn vị gia cư đang xây cất trên đất tư của người Palestine ở Tây Ngạn.Tổ chức chống xây nhà định cư Peace Now cho hay: luật này cũng áp dụng với 53 tiền đồn và nhà xây dựng tại các khu vực định cư.Giới quan sát nhận thấy kết quả biểu quyết tại QH Israel chỉ có ý nghĩa tượng trưng vì là mâu thuẫn với phán quyết về quyền sở hữu nhà đất của toà tối cao – bộ trưởng tư pháp đã báo trước luật này là vi hiến, sẽ không biện hộ tại toà tối cao.Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) mô tả luật mới là công cụ hợp thức hoá kế hoạch cưóp đất và phô lộ ý đồ phá hoại cơ hội giải quyết xung đột bằng giải pháp chính trị của chính quyền Netanyahu.Theo luật quốc tế, xây nhà định cư tại lãnh thổ chiếm đóng là trái phép – các nước coi đây là chướng ngại vật trong tiến trình hoà giải.Xây nhà định cư cũng là vấn đề gây tranh luận trong nội bộ chính quyền Israel – các nguồn tin chính trị tiết lộ: Thủ Tướng Netanyahu không đồng tình vì sợ toà hình sự quốc tế The Hague lập hồ sơ truy tố.Từ khi tỉ phú địa ốc tuyên thệ nhậm chức TT tại Hoa Kỳ, Israel loan báo kế hoạch xây dựng thêm 6000 nhà định cư tại Tây Ngạn – ông Trump báo trước hậu thuẫn mạnh dành cho Israel, ngược định huớng của chính quyền Obama là đã không dùng quyền phủ quyết với quyết nghị của HĐ Bảo An đôc thúc Israel ngưng xây nhà định cư.