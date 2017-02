Hội Chợ Tết Tại Garden Grove Park: Sinh Hoạt Phong Phú

Hình ảnh trong Hội Chợ Tết Đinh Dậu tại Garden Grove Park.

Garden Grove (Bình Sa)- - Đón Tềt Đinh Dậu 2017 cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Nam California đã có dịp tham dự hai Hội Chợ Tết và một cuộc diễn hành Tết trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo (Bolsa).Hội Chợ Tết tổ chức tại công viên Garden Grove Park vào hai ngày thứ Bảy ngày 4 và Chủ Nhật ngày 5 tháng 2 năm 2017. Lễ cắt băng khánh thành được tổ chức vào lúc 01 giờ trưa Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2017, sau khi qúy quan khách cùng đồng hương tham dự cuộc diễn hành tại Đại Lộ Trần Hưng Đạo (Bolsa) kết thúc.Ban tổ chức Hội Chợ Tết tại Garden Grove Park là những người rất quen thuộc trong các sinh hoạt cộng đồng như anh Cang Nguyễn là một Trưởng Hướng Đạo, Nhạc Sĩ luôn luôn có mặt trong sinh hoạt cộng đồng nhất là về phương diện tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Chị Khuyến Nguyễn là một người âm thầm làm việc xã hội, đã đứng ra tổ chức Hội Chợ Tết tại vùng Los Angerles trong nhiều năm qua cùng với anh Cang. Đặc biệt một người trẻ năng động, muốn góp phần duy trì và phát huy văn hóa cổ truyền dân tộc cho các thế hệ con em tại hải ngoại đó là Bác Sĩ Annie Nguyễn. Ngoài ra Hội Chợ Tết tại Garden Grove Park còn được sự tiếp tay tài trợ của các cơ sở thương mại các công ty, các cựu Hoa Hậu trong đó có cựu Hoa Hậu Bích Liên (nay là Sư Cô Ngọc Liên) nên chương trình khá phong phú, liên tục trong hai ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giời tối, với những tiết mục như: múa lân, đốt pháo, lì xì, biểu diễn thời trang, văn nghệ, hài hước, xiếc, ảo thuật, ca nhạc dân tộc, triển lãm văn hóa, biểu diễn khiêu vũ, võ thuật, đại nhạc hội. Ngoài ra còn có Hoa Hậu Tết (tuổi từ 16 đến 32) Hoa Hậu Phu Nhân Tết 2017 (tuổi từ 33 dến 50). Thi trẻ em mặc quốc phục và tài năng (tuổi từ 2 đến 12 tuổi.) Khu vực hội chợ có Làng Việt Nam, có khu triển lãm Quân Đội, có các quân trang, quân dụng, có một chiếc trực thăng đã thu hút rất nhiều đồng hương đến xem và chụp hình lưu niệm.Nhờ vào thời tiết tốt nên lễ khai mạc rất đông quan khách, qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn, qúy vị dân cử từ trung ương đến địa phương, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông...Ban tổ chức mời Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ cùng qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn gồm Giáo Sĩ Mai Biên, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng..., Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên, Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Khất Sĩ Ni Bộ Thế Giới, ông Steven R Jones, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng cùng các Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố. Phái đoàn Hội Đồng TP Westminster do Thị Trưởng Trí Tạ và các nghị viên, DS. Nguyễn Đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và phái đoàn Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH cùng các cô hoa hậu đứng trước cổng chính để cắt băng khánh thành trước khi vào Hội Chợ.Sau đó Ban tổ chức mời qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn, Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên đến trước bàn thờ quốc tổ để làm lễ niệm hương. Trong lời cầu nguyện, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn đã nói: “Xin cầu nguyện cho dân tộc và đất nước Việt Nam sớm giải trừ quốc nạn và pháp nạn, sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền, có đủ sức mạnh để chống quân ngoại bang xâm lược...”Sau lễ niệm hương tất cả vào khán đài chính để làm lễ khai mạc chính thức.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do ông Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California điều hợp.Tiếp theo BS. Annie Nguyễn thay mạt Ban Tổ Chức Hội Tết lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị cùng qúy đồng hương tham dự, BS. Annie Nguyễn nói: “chúng tôi xin trân trọng kính chúc qúy vị và gia đình cùng toàn thể đồng hương một năm Đinh Dậu 2017 được Hạnh Phúc, An Khang, Thịnh Vượng.”BS. Annie tiếp: “Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hợp tác, hổ trợ của qúy vị chính quyền và dân cử tại địa phương, cùng qúy cơ quan truyền thông, qúy hội đoàn, đoàn thể, qúy vị mạnh thường quân đã góp tay cùng chúng tôi để hình thành một hội chợ Tết năm 2017 ngỏ hầu duy trì và tiếp nối truyền thống văn hóa cổ truyền dân tộc tại quê người...”Tiếp theo Ban tổ chức mời Sư Cô Ngọc Liên, người mà trước đây đã liên tục yểm trợ cho những lần tổ chức Hội Chợ Tết tại Los Angerles lên có đôi lời cùng đồng hương. Trong dịp nầy Sư cô cũng đã ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của những người hằng quan tâm đến việc duy trì và phát huy nền văn hóa dân tộc tại quê người. Sư Cô chúc tất cả qúy vị quan khách cùng đồng hương “Thân Tâm Thường Lạc, vạn sự như ý.” Sau đó Sư Cô cũng đã phát qùa lì xì đầu Xuân đến các cụ và các em thiếu nhi tham dự.Tiếp theo phần phát biểu của qúy vị dân cử, trong đó có Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, Phó Thị Trưởng Phát Bùi, Kỹ sư Trương Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng VN Nam Cali lên chúc Tết mọi người và cầu mong năm mới tất cả cộng đồng chúng ta sẽ được an bình, quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách cai trị độc tài cộng sản.Một số qúy vị dân cử cũng đã trao tặng bằng tưởng lệ đến Ban tổ chức Hội Chợ Tết.Sau cùng Bà Khuyến Nguyễn, thay mặt Ban tổ chức lên cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và đến tham dự lễ khai mạc hôm nay, Bà không quên cảm ơn các vị mạnh thường quân, các tổ chức văn hóa, hội đoàn đoàn thể đã góp sức cho hội chợ Tết năm nay tại Garden Grove Park được thành công như mọi người đã thấy..Tiếp tục với một chương trình văn nghệ đặc sắc do các Nghệ Sĩ thân hữu trình diễn, mọi người lần lược tham dự các chương trình đã được phổ biến, cùng xem các khu trưng bày và thưởng thức các món ăn đặc sản quê hương.Trong dịp nầy Bà Khuyến Nguyễn, Trưởng ban tổ chức Hội Chợ Tết Los Angerles kính mời qúy quan khách, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương đến tham dự hội chợ Tết 2017 tại Los vào các ngày 11 và 12 tháng 2 năm 2017.Qúy đồng hương muốn biết chi tiết xin liên lạc: Khuyến Nguyễn (714) 478-5460, Cang Nguyễn (714) 270-4515.