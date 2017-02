Cali Kiện: Trump Hại Đại Học, Bệnh Viện

SACRAMENTO, Calif.-- Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tiểu bang California -- Xavier Becerra -- cùng với 15 Bộ Trưởng Tư Pháp khác của 15 tiểu bang đang thúc giục một Tòa kháng án hãy giữ nguyên pháp lệnh của tòa dưới, nghĩa là các Bộ Trưởng Tư Pháp naỳ muốn vô hiệu hóa sắc lệnh di trú do TT Trump ban hành.Hồ sơ của các Bộ Trưởng Tư Pháp này nộp lên tòa hôm Thứ Hai ở Tòa Kháng Án đơn vị 9 ở San Francisco.Bộ Trưởng Becerra viết trong bản thông cáo báo chí rằng chính phủ Trump đã vi hiến khi hăm dọa làm chia lìa các gia đình California, gây nguy hiểm cho sự thịnh vượng kinh tế các gia đình trong tiểu bang và chống lại truyền thóng nhiều thế kỷ của Hoa Kỳ.Hồ sơ Becerra nộp lên tòa Kháng án nói rằng di dân là dòng máu sinh động của hoa Kỳ, đặc biệt ở California: Các đại học, các bệnh viện, các cơ sở kinh doanh và nguồn thuế sẽ bị nguy hiểm vì sắc lệnh của Trump vi hiến và phi-Hoa-kỳ.Hồ sơ dày 23 trang ký tên các Bộ Trưởng Tư Pháp các tiểu bang: California, Connecticut, Delaware, Washington, D.C., Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont và Virginia.Các tiểu bang này nói sắc lệnh Trump nhắm vào người tỵ nạn và người có quốc tịch từ 7 quóc gia đa số Hồi giáo đã gây thiệt hại cho kinh tế các tiểu bang này.Họ nói lệnh đó cũng gây gián đoạn việc giáo dục và dịch vụ y khoa, và vi phạm quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp bảo vệ.Hồ sơ nói, các chương trình đaị học y khoa sẽ không còn đủ bác sĩ nội trú, và bệnh viện sẽ khủng hoảng thiếu bác sĩ.Việc tiếp nhận du học sinh cũng sẽ gián đoạn.Hệ thống 10 trường của University of California có khoảng 500 sinh việc bậc cao hơn cử nhân và 40 sinh viên bậc cử nhân bị ảnh hưởng... trong khi hệ thống trường California State University có hơn 1,300 sinh viên từ các nước bị cấm và hơn 250 sinh viên đang dùng thẻ visa du học.