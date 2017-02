PTT Pence Điều Tra Bầu Gian Sanders Tố Trump Gian Lận

WASHINGTON - TT Trump tuyên bố hôm chủ nhật: PTT Mike Pence đuợc giao quyền điều khiển cuộc điều tra gian lận bầu cử – đa số áp đảo trong hàng ngũ giới chức liên bang cũng như tiểu bang xác nhận gian lận bầu cử là hiếm.Nhưng, ông Trump cả quyết hàng triệu phiếu là gian lận – hôm Thứ Sáu, ông khẳng định với nhà truyền thông Bill OReilly của Fox News “Chúng tôi sẽ xem xét thật cẩn thận điều này”.Trong cuộc tổng tuyển cử, ứng viên Trump có thừa phiếu cử tri đoàn để thắng trong khi phiếu phổ thông của cựu ngoại trưởng Clinton nhiều hơn gần 3 triệu.Kết quả này khiến ông Trump cảm thấy khó chịu và ông tuyên bố “có gian lận” tuy không trưng bằng chứng. Tại Thượng Viện, thủ lãnh CH Mitch McConnell nói gian lận có thể có nhưng không đến mức ảnh hưởng kết quả kiểm phiếu và không nên dùng tiền liên bang để điều tra việc mà các tiểu bang có thể kiểm tra.*Nghị Sĩ Sanders “Trump Là Kẻ Gian Lận”WASHINGTON - Trong chương trình “State of the Union” của CNN hôm chủ nhật, nguyên ứng viên TT là nghị sĩ DC Bernie Sanders tuyên bố “Tôi phải nói điều này - tôi không muốn thiếu tôn trọng, nhưng ông Trump là kẻ gian lận”.Hôm Thứ Sáu, TT Trump ký sắc lệnh bắt đầu giải tỏa các quy định giám sát tài chính của luật Dodd-Frank ban hành tiếp theo suy thoái 2008 – ông Trump tuyên bố với nhà báo: với luật ấy, nhiều doanh gia không thể vay tiền, vì ngân hàng không đuợc phép.Nghị sĩ Sanders lên tiếng qua CNN: đột nhiên ông Trump đưa các tỉ phú vào đoàn cố vấn và nay bắt đầu bãi bỏ những điều luật bảo vệ đa số dân chúng là người tiêu thụ.Ông nhắc lại: ứng viên Trump tố cáo đối thủ bệnh vực Wall Street, ông sẽ đối đầu Wall Street.Ông Sanders cũng lên án TT Trump đưa vào nội các những kẻ đe dọa cắt giảm các chương trình an sinh xã hội, Medicaid và Medicare – ông mô tả TT Trump là diễn viên truyền hình xuất sắc.Cựu ứng viên TT hô hào thủ lãnh CH Thượng Viện Mitch McConnell cũng như các dân cử cùng đảng CH đứng lên chống lại sự hướng tới độc tài toàn trị của ông Trump.