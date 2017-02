Boeing 777 Bay Chuyến Dài Nhất Thế Giới: 16 Giờ Rưỡi

AUCKLAND - Chuyến bay thương mại dài nhất thế giới, từ Qatar tới New Zealand, đã hạ cánh tại phi trường Auckland – phản lực cơ Boeing 777-200 của hãng Qatar Airways đã vuợt qua 10 múi giờ, chiều dài bằng 14,535 kilomét.Twitter của hãng thông báo “Chúng tôi đã chính thức hạ cánh tại xứ sở của Đám Mây Trắng Dài”.Chuyến bay của 4 phi công và 15 tiếp viên kéo dài 16 giờ 23 phút đuợc bộ trưởng thương mại New Zealand nghênh đón – bộ trưởng Todd McClay tuyên bố ảnh hưởng kinh tế của dịch vụ bay hàng ngày này trị giá 36 triệu MK qua viêc hậu thuẫn xuất cảng sản phẩm tươi mới sang Trung Đông.Qatar Airways cho biết dịch vụ này chuyên chở hàng hoá tương đương 1162 con cừu hàng tuần.Hồi Tháng 3-2016, hãng hàng không Emirates đã thực hiện 1 chuyến bay nối liền Dubai với Auckland, là chuyến bay dài nhất thế giới vào lúc ấy, bằng 14,200 kilomét.Ấn Độ cũng loan báo đề nghị chuyến bay giữa New Dehli và San Francisco, dài 15,300 kilomét. Singapore định mở chuyến bay từ Singapore đến Newark (New Jersey) dài 15,344 kilomét, bay trong 18.5 giờ liên tục từ năm tới.