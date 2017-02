FAO: Sâu Bệnh Sắp Phá Hủy Mùa Bắp Khắp Châu Phi

ROME - Cơ quan luơng nông quốc tế (FAO) dự định 1 hội nghị khẩn cấp để thảo luận sâu bệnh đang lan tràn khắp châu Phi, đe dọa phá hủy muà bắp, theo báo động của các khoa học gia.Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) khuyến cáo: cần hành động khẩn cấp trước mối đe dọa về an ninh luơng thực và các hoạt động mua bán nông sản.Loài sâu gọi là armyworm nguồn gốc Bắc Mỹ và Nam Mỹ xuất hiện lần đầu tiên tại châu Phi năm 2016 ăn hâu như mọi loại rau quả trên đuờng tiến.Khoa học gia trưởng CABI Matthew Cock cho biết loài sâu này có thể xâm lăng châu Á, mở rộng mối đe dọa cuộc sống của nông dân. Sau khi đặt chăn đứng tại 1khu khu vực nào, giống sâu buớm này có khả năng bay xa để đẻ trứng.Khoa học gia Jayne Crozier, thành viên của CABI, cho biết armyworm đã xuất hiện tại miền tây châu Phi, đuợc tin là đã hiện diện tại miền nam và miền đông. Bắp là 1 loại nông sản thực phẩm quan trọng của Lục Địa Đen.Bà Crozier tuyên bố với BBC: muà bắp tại châu Phi bị thiệt hại đáng kể. FAO đã định mở hội nghị khẩn cấp giữa ngày 14 và 16-2, với thành phần tham dự chính gồm các nước Mozambique, Malawi, Namibia, Zambia và Nam Phi.Đoàn điều tra cuỉa CABI xác nhận armyworm “đóng quân” tại Ghana. Zambia đang dùng phi cơ quân sự để phun thuốc trừ sâu. Giới chuyên môn tin rằng phương pháp diệt trừ sâu bệnh chỉ có thể tìm kiếm sau 5, 6 năm.