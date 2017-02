Báo Đức Hí Họa Vẽ Ông Trump Cắt Đầu Tượng Nữ Thần Tự Do

BERLIN - Tổng biên tập của tuần báo Đức Der Speigel đã lên tiếng biện hộ hí họa đưa lên tờ bià vẽ tượng nữ thần Tự Do bị cắt đầu, ông Trump cầm dao dính máu ở tay trái và tay phải cầm thủ cấp của tượng.Ký giả Klaus Brinkbaeumer tuyên bố với Reuters: không ngờ phản ứng là sôi sục như thế khi toà báo không có ý định khiêu khích ai.Hí hoạ trên ấn bản hôm Thứ Bảy kèm theo dòng phụ đề “America First” là khẩu hiệu của ông Trump trong thời gian tranh cử TT. Tổng biên tập Brinkbauemer biện giải: hí họa đó là về dân chủ, tự do, về tự do báo chí, tự do công lý đang bị đe dọa - chúng tôi bênh vực dân chủ. Chẳng phải chúng ta đang trải qua 1 thời kỳ nghiêm trọng sao ?.Ông từ chối bình luận khi đuợc yêu cầu so sánh minh họa của bià báo với hình ảnh ISIS cắt đầu con tin.Họa sĩ Hoa Kỳ gốc Pháp Edel Rodriguez phát biểu: đó là cắt đầu dân chủ, cắt đầu của biểu tượng thiêng liêng – họa sĩ Rodriguez xác nhận ý muốn so sánh hành động của TT Trump với ISIS, vì thấy 2 bên cùng là quá khích.Trong khi đó, nhật báo Die Welt nhận thấy tờ bià là ảnh cắt đầu tượng nữ thần Tự Do gây tổn hại ngành báo chí trong khi 1 nhật báo địa phương tại Frankfurt tin răng đó là điều ông Trump cần, là hình ảnh bóp méo về ông để ông ta tiếp tục xử dụng trong việc diễn tả sai lệch về truyền thông.Báo lá cải Bild nhận thấy sự tương đồng với hình ảnh sát thủ Jihadi John là công dân Anh theo ISIS xuất hiện trong 5, 6 video cắt đầu con tin.Hôm Thứ Bảy, Thủ Tướng Angela Merkel hô hào châu Âu lên tiếng chống lại định hướng về di trú của chính quyền Trump.Báo Đức Hí Họa Vẽ Ông Trump Cắt Đầu Tượng Nữ Thần Tự DoBERLIN - Tổng biên tập của tuần báo Đức Der Speigel đã lên tiếng biện hộ hí họa đưa lên tờ bià vẽ tượng nữ thần Tự Do bị cắt đầu, ông Trump cầm dao dính máu ở tay trái và tay phải cầm thủ cấp của tượng.Ký giả Klaus Brinkbaeumer tuyên bố với Reuters: không ngờ phản ứng là sôi sục như thế khi toà báo không có ý định khiêu khích ai.Hí hoạ trên ấn bản hôm Thứ Bảy kèm theo dòng phụ đề “America First” là khẩu hiệu của ông Trump trong thời gian tranh cử TT. Tổng biên tập Brinkbauemer biện giải: hí họa đó là về dân chủ, tự do, về tự do báo chí, tự do công lý đang bị đe dọa - chúng tôi bênh vực dân chủ. Chẳng phải chúng ta đang trải qua 1 thời kỳ nghiêm trọng sao ?.Ông từ chối bình luận khi đuợc yêu cầu so sánh minh họa của bià báo với hình ảnh ISIS cắt đầu con tin.Họa sĩ Hoa Kỳ gốc Pháp Edel Rodriguez phát biểu: đó là cắt đầu dân chủ, cắt đầu của biểu tượng thiêng liêng – họa sĩ Rodriguez xác nhận ý muốn so sánh hành động của TT Trump với ISIS, vì thấy 2 bên cùng là quá khích.Trong khi đó, nhật báo Die Welt nhận thấy tờ bià là ảnh cắt đầu tượng nữ thần Tự Do gây tổn hại ngành báo chí trong khi 1 nhật báo địa phương tại Frankfurt tin răng đó là điều ông Trump cần, là hình ảnh bóp méo về ông để ông ta tiếp tục xử dụng trong việc diễn tả sai lệch về truyền thông.Báo lá cải Bild nhận thấy sự tương đồng với hình ảnh sát thủ Jihadi John là công dân Anh theo ISIS xuất hiện trong 5, 6 video cắt đầu con tin.Hôm Thứ Bảy, Thủ Tướng Angela Merkel hô hào châu Âu lên tiếng chống lại định hướng về di trú của chính quyền Trump.