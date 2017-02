Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017: Đông, Vui, Tưng Bừng

Hình ảnh trong buổi Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017 trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo-Bolsa ngày 4 tháng 2 năm 2017.(Photo Việt Báo)

WESTMINSTER (VB) – Hàng chục ngàn người, gồm các vị dân cử Việt Mỹ liên bang, tiểu bang, địa phương, đại diện các tôn giáo, đòan thể, tổ chức, học khu, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí, và cộng đồng người Việt tị nạn đã tham dự buổi Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017 trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo-Bolsa, thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2017.Cali năm nay mưa và lạnh nhiều, nhưng vào ngày Diễn Hành thì rất may là trời không những không mưa mà lại còn nắng ấm cho nên số lượng người tham dự theo nhiều người cho biết là đông hơn mấy năm trước. Đại Lộ Trần Hưng Đạo-Bolsa, vừa được thành phố Westminster đặt tên cho mấy ngày trước, đóng khúc đường từ Newland qua tới Bushard. Hai bên lề đường đông nghẹt người tham dự.Các MC điều hợp tổng quát cho buổi Diễn Hành gồm Thụy Trinh, Đỗ Tân Khoa, Quốc Thái, Sophie Bảo Trân, Billy Lê.Mở đầu buổi diễn hành là nghi thức Cung Nghinh Đất Nước Thiêng và Bài Vị của Vua Hùng do Hội Đền Hùng thực hiện. Tiếng chiêng trống vang lên hòa cùng giọng đọc văn tế và lời xướng Bài Hịch Tướng Sĩ của Đại Tướng Lý Thường Kiệt, “Nam quốc sơn hà Nam Đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư,” làm người nghe thổn thức trước vận nước điêu linh vì mối họa xâm lăng của giặc Phương Bắc.Hội Đồng Liên Tôn đã thắp nhang và cầu nguyện trước Bàn Thờ Tổ Quốc. Đại diện Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn đọc lời cầu nguyện cho dân tộc và đất nước Việt Nam sớm giải trừ quốc nạn và pháp nạn, sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền, có đủ sức mạnh để chống quân ngoại bang xâm lược. Tham dự buổi diễn hành gồm Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, thành viên Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ; Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Chủ Tịch Giáo Hội Khất Sĩ Ni Bộ Thế Giới; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Giáo Sĩ Mai Biên...Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng điều hợp Lễ rước Quốc Quân Kỳ, chào cờ, hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm trang nghiêm, hùng tráng theo lệ nghi quân cách.Trong diễn văn khai mạc, ông Phát Bùi, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017, đã nhắc đến lịch sử oai hùng dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân nước Việt. Ông cũng đã nêu lên uy danh của các anh hùng liệt nữ của dân tộc đã cang cường chống giặc ngoại xâm từ thời Vua Hùng, Hai Bà Trưng, các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và gần đây nhất là trận tử chiến Hoàng Sa mùa xuân năm 1974. Ông nhấn mạnh, “Lịch sử 4000 năm dựng nước và oai hùng giữ nước của Dân Tộc Việt là những chứng minh hùng hồn, dẫu khó khăn đến đâu, khi con dân Việt một lòng đoàn kết cũng đều vượt qua được. Mở đầu đoàn diễn hành năm nay là đoàn quân của hai vị nữ Vương Trưng Trắc và Trưng Nhị mà chúng ta thường gọi là Hai Bà Trưng để nói lên ý chí và quyết tâm giành thắng lợi của Dân Tộc Việt, dù mang thân phận nữ nhi nhưng khi giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, theo sau là các em học sinh ưu tú người Mỹ gốc Việt, cùng giương cao lá cờ của 50 tiểu bang Hoa Kỳ, tượng trưng cho sự lớn mạnh của tập thể Người Việt khắp nơi, cùng sự tiếp nối của tuổi trẻ Việt Nam trong việc góp phần xây dựng và phát triển Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại.”Ông Ngô Thiện Đức, Trưởng Ban Điều Hành của BTC, đã thay mặt Ban Tổ Chức bày tỏ sự cảm ơn đến tất cả mọi người đến tham dự, đóng góp công sức trong suốt thời gian qua để cho buổi Diễn Hành có được thành tựu như ngày nay.Đoàn Trống Thiên Ân gồm các em thanh thiếu niên nam nữ đã củng nhau dóng lên những hồi trống có chủ đề “Hai Bà Trưng” diễn tả cảnh xông pha nơi sa trường giết giặc ngoại xâm của các nữ tướng dòng giống Lạc Hồng.Thị Trưởng Thành Phố Westminster Trí Tạ cùng các Nghị Viên Tyler Diệp, Kimberly Hồ, Sergio Contreras đã thay phiên gửi lời chúc mừng năm mới tới cư dân và cộng đồng người Việt. Thị Trưởng Trí Tạ ngoài lời chúc mừng còn đặt niềm hy vọng năm mới cho Việt Nam có được tự do, dân chủ và nhân quyền.Nghi thức cắt băng khai mạc mở đường diễn hành cũng đã được long trọng cử hành, tiếp theo sau đó là lễ đốt pháo và múa lân với tiếng pháo nổ dồn hòa cùng tiếng trống giục lân nhảy múa tưng bừng theo xác pháo bay tung tóe.Các đơn vị tham gia buổi diễn hành bắt đầu tuần tự diễn hành trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo-Bolsa, từ Đường Magnolia qua đến Đường Bushard. Cuộc diễn hành kéo dài tới khoảng hơn 1 giờ trưa mới xong.Thành phần dân cử tham gia diễn hành năm nay gồm có Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn, Dân Biểu California Travis Alan, Giám Sát Viên Quận Cam Todd Spitzer, Giám Sát Viên Quận Cam Andrew Đỗ, và Phu nhân là Bà Chánh Án Cheri Phạm, Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Các Nghị ViênWestminster Tyler Diệp, Kimberly Hồ, Sergio Contreras, Nghị Viên Fountain Valley Michael Võ, Nghị Viên Santa Ana, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove cô Thu Hà Nguyễn, Samiento, Chánh Biện Lý Quận Cam Tony Rackauckas, v.v…Tham dự diễn hành còn có các Học Khu Garden Grove, Wesminter, Anaheim, và các Trường Loara High School, McGarvin Intermediate, Santiago High School, Westminster High School.Các tôn giáo cũng tham dự diễn hành như Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Miếu Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu Nui Xam Châu Đốc-Santa Ana, Pháp Luân Công, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.Và nhiều Tổ Chức, Đoàn Thể, Quân Binh Chủng Quân Lực VNCH, Cộng Đồng người Việt tị nạn, các cơ sở thương mai, các hội từ thiện, các trung tâm y tế, bệnh viện, v.v…Dù buổi diễn hành kéo dài 4, 5 tiếng đồng hồ, nhưng đa phần đồng hương tham dự đều ở lại tới giờ chót để xem từng chiếc xe hoa, từng đơn vị đi diễn hành. Nhiều vị dân cử đã đích thân đến gặp người tham dự để nói lời chúc Tết, lời cảm ơn và phát quà lì xì đầu năm.Đây là một trong những sinh hoạt diễn ra hàng năm có một không hai tại thủ đô của người Việt tị nạn tại hải ngoại. Sinh hoạt này mang nhiều ý nghiã đặc biệt nhất là duy trì được các sắc thái đặc thù của truyền thống văn hóa Dân Tộc Việt Nam tại đất nước của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.