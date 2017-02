Washington: Dân VN Đón Tết Dâng Hương, Lì Xì, Văn Nghệ

Chào cờ và 1 phút mặc niệm nhân dịp Cộng Đồng NVQG/TB.WA mừng Xuân Đinh Dậu Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2017. Ảnh/PV.Đặng Công Minh

Bà Lisa Trần, Chủ Tịch CĐ/NVQG/TB/WA phát biểu về ý nghĩa Tết và cám ơn quý quan khách hiện diện. Ảnh/ PV.Đặng Công Minh

Quang cảnh quý quan khách và quý Ba Hội Phụ Nữ Trưng Vương Tacoma đang niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc. Ảnh/PV.Đặng Công Minh

Hình Ảnh BanTổ chức đang lì xì cho mấy em nhỏ hân hoan theo gia đinh tham dự lễ mừng Xuân Đinh Dậu Thứ Bảy ngày 4-2-2017. Ảnh/PV.Đặng Công Minh

Hình ảnh các Em Đoàn Vũ Hoa Hướng Dương đang biểu diễn vũ khúc “ Tết Quê Tôi” đón mừng năm mới.

Seattle/WA.-Mặc dầu Tết đã qua, nhưng dư âm Tết vẫn còn. Thật vậy, lúc 12 giơ trưa Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2017, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia /TB. Washington có tổ chức Lễ mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại địa điểm Rainier Beach Community Center, số 8825 Rainier Ave S Seattle, WA 98118.Thành phần tham dự gồm có quý quan khách, quý tổ chức, hội đoàn,quý Hội Phụ Nữ Trưng Vương &, Đoàn Vũ Hoa Hướng Dương Tacoma, quý Cơ quan Truyền thông Báo chí: Việt Báo Miền Nam, Saigon Nhỏ, Saigon HD Radio và quý đồng hươngSau nghi thức chào cờ và 1 phút măc niệm. Bà Lisa Trần, Chủ Tịch CĐ/NVQG/TB.WA lên phát biểu cảm tưởng về ý nghĩa tổ chức Tết như thông lệ hàng năm. Đây cũng dịp để quý bà con cô bác có cơ hội gặp lai nhau, hàn huyên tâm sự và chúc nhau những điều may mắn tốt đẹp nhất trong những ngày Xuân và cũng nhằm duy trì truyền thống văn hóa dân tộc Việt nơi hải ngoại đồng thời có đôi lời cám ơn tất cả quý vị hiện diện trong buổi lễ.Tiếp theo đến phần lễ đâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc do Tiến Sĩ Lê Thiện Ngọ đảm tráchĐặc biệt MC. Bùi Quốc Hùng phụ trách phần giới thiệu quý quan khách và điều khiển buổi lễ rất linh hoạt và hoàn hảo từ đầu đến cuối chương trình.Sau đó, Đại diện Ban tổ chức có đôi lời chúc tết quý quan khách và quý đồng huơng và lì xì cho các em nhỏ hân hoan theo gia đình tham dự Tết.Ngoài ra còn có màn biểu diễn múa lân hòa đồng vang đội trống lân đón mừng xuân mới và văn nghệ phụ diễn giúp vui khiến không khí buổi lễ tăng thêm phần vui tươi và sống động.tràn đầy ý nghĩa ngày Tết.Nổi bật nhất các Em Đoàn Vũ Hoa Hướng Dương biểu diễn vũ khúc “Tết Quê Tôi” thật uyển chuyển và ngoạn mục khiến mọi người hiện hiện không ngớt vỗ tay tán thưởng nhiệt liệtBuổi lễ mừng xuân Đinh Dậu 2017 chấm dứt lúc 2giờ 45 chiều cùng ngày sau khi mọi người thưởng thức bữa ẩm thực đậm đà hương vị quê hương do Ban tổ chức khoản đãi.